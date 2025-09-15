పాలనలో మొదటి ఏడాది పరీక్షలు పూర్తి - ఇక బాధ్యతగా పనిచేయాలి: చంద్రబాబు
కలెక్టర్ల సదస్సులో ప్రసంగించిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు - 2047 స్వర్ణాంధ్ర విజన్ అధికారులకు భగవద్గీత, బైబిల్, ఖురాన్ కావాలన్న సీఎం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 15, 2025 at 1:22 PM IST
Chandrababu Speech in Collectors Conference: ఏపీ 2047 స్వర్ణాంధ్ర విజన్ అధికారులందరికీ భగవద్గీత, బైబిల్, ఖురాన్ కావాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. భారత్ అభివృద్ధికి తోడుగా ఆంధ్రప్రదేశ్ను కూడా అగ్రస్థానానికి నిలిపేందుకు పాలనా యంత్రాంగం కృషి చేయాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. కలెక్టర్లు బ్యూరోక్రాటిక్గా కాకుండా మానవీయ కోణంలో నిర్ణయాలు తీసుకుని పాలసీలు అమలు చేయాలని సూచించారు. ప్రభుత్వం అందించే సేవలన్నింటిలోనూ సంతృప్తి స్థాయే కొలమానం అవుతుందని తేల్చిచెప్పారు.
అమరావతి సచివాలయంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధ్యక్షతన రెండు రోజుల కలెక్టర్ల సదస్సు కొనసాగుతోంది. సీఎస్, డీజీపీల నుంచి క్షేత్రస్థాయి వరకూ సరైన వ్యక్తి సరైన చోట ఉండాలనే లక్ష్యంతో నియమాకాలు చేశామని సీఎం తెలిపారు. సంస్కరణలు వద్దన్న చాలా రాజకీయ పార్టీలు మనుగడలో లేకుండా పోయాయని గుర్తు చేశారు. కూటమి ప్రభుత్వం డబుల్ ఇంజిన్ సర్కార్- డబుల్ ఇంజిన్ గ్రోత్ ఉండాలన్న లక్ష్యంతోనే పని చేస్తున్నామని వెల్లడించారు. ప్రభుత్వం రూపొందించిన విధానాలను సక్రమంగా అమలు చేసే బాధ్యత కలెక్టర్లదేనని స్పష్టం చేశారు.
భారత ఆర్ధిక వ్యవస్థ 11వ స్థానం నుంచి 4 స్థానానికి చేరుకుందని, మరో 22 ఏళ్లలో స్వాతంత్య్రం వచ్చి వందేళ్లు పూర్తయ్యే సమయానికి భారత్ కూడా అగ్రస్థానానికి చేరుకుంటుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ప్రస్తుతం వృద్ధిరేటు 10.5 శాతం ఉందన్నారు. ఈ ఏడాది తలసరి ఆదాయాన్ని 3.47 లక్షలకు తీసుకెళ్లాలని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నామన్నారు. 2029 నాటికి 29 లక్షల జీఎస్డీపీ లక్ష్యంగా కూటమి ప్రభుత్వం పనిచేస్తోందని స్పష్టం చేశారు. అప్పటికి 4.67 లక్షల తలసరి ఆదాయం లక్ష్యంగా మనం పని చేయాలని సూచించారు. ఆర్ధిక అసమానతలు తగ్గించేందుకు అభివృద్ధితో పాటు సంక్షేమాన్ని కూడా అమలు చేస్తున్నామన్నారు. ప్రధాని, సీఎం తర్వాత కలెక్టర్లే అత్యంత కీలకమైన వ్యక్తులు అన్నారు.
నా వద్ద పనిచేసిన వారికి జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు: పరిపాలనలో మొదటి ఏడాది పరీక్షలు పూర్తి అయిపోయాయని ఇక బాధ్యతగా పనిచేయాల్సిన సమయం వచ్చిందని సీఎం స్పష్టం చేశారు. ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టి పనిచేయకపోతే ఫలితాలు రావని తేల్చిచెప్పారు. తాను కఠినంగా ఉన్నా, తన వద్ద పనిచేసిన అధికారులకు జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు వచ్చిందని వెల్లడించారు. 3 సార్లు కేంద్ర ఐటీ శాఖ కార్యదర్శులుగా తన వద్ద పని చేసిన అధికారులే నియమితులయ్యారని గుర్తు చేశారు. తన వద్ద ఆర్ధిక శాఖ కార్యదర్శిగా పని చేసిన దువ్వూరి సుబ్బారావు ఆర్బీఐ గవర్నర్ అయ్యారన్నారు.
సాంకేతికత పెరిగిన దృష్ట్యా స్మార్ట్ వర్క్ చేయాల్సిందేనని స్పష్టం చేశారు. ఏఐ, డేటా లేక్ వంటి వాటి ద్వారా సమన్వయం చేసుకుంటూ వెళ్లాలని సూచించారు. పథకాలు, కార్యక్రమాల అమలు కోసం ఆర్టీజీఎస్ సేవల్ని ఉపయోగించుకోవాలని తెలిపారు. పీపీపీ విధానంలో పోర్టులు, ఇన్ఫ్రా పెరిగిందన్నారు. ఆర్ధిక అసమానతలు పెరగకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత మనందరిదీ అని వెల్లడించారు. సమాజంలోని అన్ని ప్రాంతాల్లోనూ అవకాశాలు రావాలని, ప్రతిఫలాలు అందాలని అన్నారు.
యూరియా ఎక్కువ వాడటం వల్ల క్యాన్సర్ వస్తుంది: యూరియా ఎక్కువ వాడటం వల్ల క్యాన్సర్ వస్తుందనే విషయమై రైతుల్లో చైతన్యం తీసుకురావాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సూచించారు. ఏపీలో క్యాన్సర్ టాప్ ఫైవ్ రోగాల జాబితాలో ఉందని వెల్లడించారు. యూరియా ఇదే విధంగా ఎక్కువ వాడకం కొనసాగితే క్యాన్సర్లో నెంబర్ 1కి వెళ్లిపోతామన్నారు. వచ్చే ఏడాది నుంచి యూరియా ఎంతవరకు అవసరమో అంతవరకే బ్యాలన్స్డ్గా వాడేలా చూడాలని తెలిపారు. మైక్రోన్యూట్రియంట్స్ సప్లిమెంట్స్ కింద ఇవ్వాలని తెలిపారు. యూరియా ఎక్కువ వాడితే ఎక్కవ పంట వస్తుందనుకోవడం సరికాదన్నారు. దీనికి పంజాబ్ను కేస్ స్టడీగా చూడాలని ఆదేశించారు. కలెక్టర్ల సదస్సు వ్యవసాయ రంగంపై చర్చించారు.
రెవెన్యూ వ్యవస్థను పీపుల్స్ ఫ్రెండ్లీగా మార్చేందుకు కృషి చేస్తున్నామని ఆ శాఖ మంత్రి అనగాని సత్యప్రసాద్ తెలిపారు. పరిశ్రమలకు ప్రభుత్వం కేటాయించే భూముల్లో పరిశ్రమలు త్వరితగతిన ఏర్పాటు అయ్యేలా చూడాల్సిన బాధ్యత కలెక్టర్లదే అన్నారు. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ 5 ఏళ్ల అరాచక పాలనతో రాష్ట్రం 40 ఏళ్లు వెనక్కి వెళ్లిందని మండిపడ్డారు. సూపర్ 6 హామీలతో వచ్చిన కూటమి ప్రభుత్వం సూపర్ 12 హామీలు అమలు చేసిందని వెల్లడించారు.
ఉత్తమంగా పనిచేసి మెరుగైన ఫలితాలు వచ్చే దిశగా అధికారులు పనిచేయాలని ఆర్ధిక శాఖ మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ సూచించారు. నిరంతరం ఉత్సాహంతో ఉండే ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నేతృత్వంలో పనిచేయటం అందరికీ స్ఫూర్తి దాయకమన్నారు. యువ అధికారులు నేర్చుకోవటానికి అపార అనుభవం ఉన్న నాయకుడి కింద పనిచేస్తున్నామని గ్రహించాలని తెలిపారు. ఎప్పుడూ నిర్వీర్యంగా ఉండే ప్రణాళిక శాఖ ఒక్క చంద్రబాబు ప్రభుత్వం లోనే కీలకంగా పనిచేస్తుందని వెల్లడించారు.
కలెక్టర్ల సదస్సుకు హాజరుకాని పవన్: మహాలయ పక్షాలను అనుసరించి పితృ కర్మ పూజలు ఉండటం వల్ల ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ కలెక్టర్ల సదస్సుకు హాజరు కాలేదు. పితృ కర్మ పూజ ప్రక్రియ ఈ రోజునే ప్రారంభమైనందున కలెక్టర్ల సదస్సుకి రాలేకపోతున్నట్లు పవన్ కల్యాణ్ సందేశం పంపారు. కలెక్టర్ల కాన్ఫరెన్స్ రెండవ రోజున పాల్గొంటున్నట్లు ఉప ముఖ్యమంత్రి వెల్లడించారు. లండన్ పర్యటనలో ఉన్నందున మంత్రి నారా లోకేశ్ కలెక్టర్ల సదస్సుకు హాజరు కాలేదు. కలెక్టర్ల సదస్సును 8 కేటగిరీలుగా విభజించి అన్ని ప్రభుత్వ శాఖలపై సీఎం సమీక్షిస్తున్నారు.
గ్రామాలన్నీ కలిస్తేనే మహానగరం అవుతుంది - అలానే అమరావతిని చేస్తాం: సీఎం
జగన్ మెడికల్ కాలేజీలు కట్టకుండా కట్టేశామని చెబుతున్నారు: సీఎం చంద్రబాబు