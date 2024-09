ETV Bharat / state

రాష్ట్ర ప్రజలకు మరో షాక్ - సెప్టెంబర్ 5 నాటికి బంగాళాఖాతంలో మరో అల్పపీడనం! - Another low pressure in ap

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Another Low Pressure is Expected by September 5 ( ETV Bharat )