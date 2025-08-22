Case on Vyuham Movie Producer Dasari Kiran: వైఎస్సార్సీపీ వీర విధేయుడు, వ్యూహం సినిమా నిర్మాత దాసరి కిరణ్ మోసాలు ఒక్కొక్కటికిగా వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. తన రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీలో వాటా ఇస్తానని దగ్గరి బంధువు గాజుల మహేష్ నుంచి నగదు తీసుకుని ఇవ్వకపోవటంపై విజయవాడ పటమట పోలీసులు మరో కేసు నమోదు చేశారు. ఇప్పటికే గాజుల మహేష్పై దాడి కేసులో దాసరి కిరణ్తో పాటు మరో ఐదుగురు నిందితులను అరెస్ట్ చేశారు.
‘వ్యూహం’సినిమా నిర్మాత దాసరి కిరణ్ కుమార్ తన రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థలో వాటా ఇస్తానని గాజుల మహేష్ నుంచి డబ్బులు తీసుకుని ఇవ్వకుండా మోసం చేసిన తీరుపై బాధితుడు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు విజయవాడ పటమట స్టేషన్లో కేసు నమోదైంది. ఇచ్చిన అప్పు తీర్చమని అడిగేందుకు విజయవాడలోని కిరణ్ కార్యాలయానికి వెళ్లిన మహేష్ దంపతులపై తన అనుచరులతో దాడి చేయించిన ఘటనపై 18వ తేదీన కేసు నమోదు చేశారు.
ఈ కేసులో నిందితుడు కిరణ్ ను హైదరాబాద్లో విజయవాడ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. కిరణ్తో పాటు అతని అనుచరులు నాగతేజ, దుర్గాప్రసాద్, గౌతమ్, సాయి చైతన్యలను అరెస్టు చేశారు. వీరిని గురువారం 4వ A.C.A.M. యు.రామ్మోహన్ ముందు హాజరు పరిచారు. ఈ కేసులో హత్యాయత్నం సెక్షన్ వర్తించదంటూ మేజిస్ట్రేట్ వారి రిమాండ్ను తిరస్కరించారు. నిందుతులకు 41ఏ నోటీసులివ్వాలని పోలీసులను ఆదేశించారు.
గాజుల మహేష్కు నిందితుడు కిరణ్ కుమార్ వరుసకు బావ అవుతాడు. అతనికి సంబంధించిన రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థలు ఆనంద నిలయం డెవలపర్స్, చైతన్య కిరణ్ హౌసింగ్ కంపెనీల్లో 10 శాతం వాటా ఇస్తానని నమ్మించారు. కిరణ్ బెంజి సర్కిల్ సమీపంలో మాతా టవర్స్లోని ఐదో అంతస్తులో రెండు రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థల కార్యాలయాలు నడుపుతున్నారు. దీంతో మహేష్ 2022 నుంచి 2024 వరకు విడతల వారీగా ఆనంద నిలయం కంపెనీతో పాటు కిరణ్ బ్యాంకు ఖాతాలకు 2.5 కోట్ల నగదు బదిలీ చేశారు. ఈ సొమ్మును కిరణ్ రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారంలో పెట్టుబడి పెట్టకుండా ‘వ్యూహం’ సినిమా నిర్మాణానికి ఖర్చు చేశారు.
ఈ పెట్టుబడిలో అసలు కానీ వాటా కానీ ఇవ్వలేదు. దీనిపై కిరణ్ను అడిగితే సరిగా సమాధానం చెప్పకుండా తప్పించుకుంటున్నారు. దీంతో పటమట పోలీస్ స్టేషన్లో మహేష్ ఫిర్యాదు చేయడంతో కేసు నమోదు చేశారు. మహేష్ పెట్టుబడి సొమ్మును కిరణ్ రామ్గోపాల్వర్మ దర్శకత్వంలో తీసిన ‘వ్యూహం’ సినిమా కోసం వెచ్చించినందున ఆర్థిక లావాదేవీలను పరిశీలిస్తున్నారు. మహేష్ తన స్నేహితుల ఖాతాల నుంచి డబ్బును బదిలీ చేశారు. ఈ ఖాతాలను పోలీసులు వడపోస్తున్నారు.
రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీ, కిరణ్ ఖాతాల నుంచి ఎక్కడికి నగదు వెళ్లింది? అన్న కోణంలో దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ‘వ్యూహం’ సినిమా పెట్టుబడిలో కిరణ్ సొంత నగదు పెద్దగా లేదని భావిస్తున్నారు. ఇలా పలువురి వద్ద నగదు తీసుకుని ఆ సొమ్మును సినిమా నిర్మాణానికి మళ్లించినట్లు తేలింది. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో చక్రం తిప్పిన కీలక నేత కుమారుడు కూడా సినిమా నిర్మాణానికి నిధులు సమకూర్చినట్లుగా భావిస్తున్నారు. ఈ లావాదేవీల చిక్కుముళ్లు వీడితే వైఎస్సార్సీపీ నేతల పాత్ర గురించి వెలుగులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.