హుండీలో వజ్రం ​- స్వామివారి అలంకరణలో వినియోగించాలని అజ్ఞాత భక్తుడి లేఖ - DIAMOND IN HUNDI

Published : June 20, 2025 at 1:52 PM IST

Anonymous Devotee Placed a Diamond in Hundi of Anjaneya Swamy Temple : దేవాదాయ శాఖ ఆధికారులు గురువారం అన్నమయ్య జిల్లా రాజంపేట పట్టణంలోని ఆంజనేయ స్వామి హుండీ లెక్కింపును చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా హుండీలో 1.39.6 క్యారెట్లున్న ముడి వజ్రాన్ని, ఓ ఉత్తరాన్ని గుర్తించారు. తనకు వజ్రం దొరికిందని నిజమైనదని నిర్ధారించుకున్న తర్వాతే హుండీలో వేస్తున్నట్లు అందులో పేర్కొన్నారు.

స్వామివారి అలంకరణ ఆభరణాల్లో వినియోగించాలని అందులో కోరారు. వస్తువును తయారు చేసి ఇవ్వలేక హుండీలో వేస్తున్నట్లు లేఖలో పేర్కొన్నాడు. వజ్రాన్ని రాజంపేట దేవాదాయ శాఖ తనిఖీ అధికారి జనార్దన్, కార్యనిర్వహణాధికారి కొండారెడ్డిలు ఆలయ ప్రధాన అర్చకుడు రవిస్వామికి స్వాధీనం చేశారు.