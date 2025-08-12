FASTag Annual Pass : దేశవ్యాప్తంగా ప్రైవేటు వాహనదారులకు జాతీయ రహదారులపై ప్రయాణాన్ని మరింత సులభంగా, చవకగా చేసేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన వార్షిక టోల్పాస్ ఆగస్టు 15 నుంచి అమల్లోకి రానుంది. సంవత్సరానికి రూ.3,000 చెల్లిస్తే 200 ట్రిప్పులను వినియోగించుకోవచ్చు. ఈ లెక్కన ఒక టోల్ప్లాజా దాటడానికి కేవలం రూ.15 మాత్రమే ఖర్చు అవుతుంది. అయితే చాలా మంది వాహనదారుల్లో తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని జాతీయ రహదారులపై ఏ టోల్ ప్లాజాల్లో ఈ పాస్ వర్తిస్తుందనే సందేహం వ్యక్తం అవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో జాతీయ రహదారుల ప్రాధికార సంస్థ (ఎన్హెచ్ఏఐ) ఆ వివరాలను తన వెబ్సైట్లో పెట్టింది. తెలంగాణలో మొత్తం 35 టోల్ప్లాజాలు పాస్ పరిధిలో ఉన్నాయి.
వార్షిక టోల్పాస్ ఎలా పని చేస్తుందంటే? :
- రూ.3,000 చెల్లిస్తే మీ ఫాస్టాగ్కు 200 టోల్ క్రెడిట్స్ లేదా సంవత్సరానికి వ్యాలిడిటీ లింక్ అవుతుంది.
- ఈ పరిమితి పూర్తైన తరువాత మీ ఫాస్టాగ్ మళ్లీ పే-పర్-యూజ్ విధానంలోకి మారుతుంది.
- దీనికి కొత్త ఫాస్టాగ్ను కొనాల్సిన అవసరం లేదు. పాత దాని మీదనే అమలు అవుతుంది.
ప్రస్తుతం రూ.305 - పాస్ ఉంటే రూ.45 మాత్రమే : వార్షిక టోల్పాస్తో హైదరాబాద్-విజయవాడ జాతీయ రహదారులపై ప్రయాణించే వారికి మేలు జరగనుంది. ఈ మార్గంలో వారంలో కనీసం ఒకటి, రెండుసార్లు రాకపోకలు సాగించే ఉద్యోగస్థులు, వ్యాపారస్థులు చాలామందే ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఈ హైదరాబాద్-విజయవాడ జాతీయ రహదారిలో ఎన్హెచ్ఏఐ పరిధిలోని పంతంగి, కొర్లపహాడ్, చిల్లకల్లు టోల్ప్లాజాలు కలిపితే ఒకవైపు ప్రయాణానికే రూ.305 టోల్ చెల్లించాల్సి వస్తోంది. వార్షిక పాస్ తీసుకుంటే రూ.45 మాత్రమే ఖర్చు అవుతుంది.
సగటున రూ.7,000 లాభం : దేశవ్యాప్తంగా జాతీయ రహదారులపై తక్కువ ఖర్చుతో రాకపోకలు సాగించడానికి వార్షిక టోల్పాస్ ఉపయోగపడుతుందని గతంలో కేంద్ర రోడ్డు రవాణా, జాతీయ రహదారుల శాఖ మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ తెలిపారు. కొత్త పాస్ల యాక్టివేషన్, రెన్యువల్ కోసం ఎన్హెచ్ఏఐ, రాజ్మార్గ్యాత్ర యాప్, ఎంవోఆర్టీహెచ్ వెబ్సైట్లలో ప్రత్యేక లింక్లను త్వరలో అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నట్లు గతంలో విడుదల చేసిన ప్రకటనలో ఆయన వెల్లడించారు. అరవై కిలోమీటర్లలోపే రెండు టోల్ప్లాజాలు ఉన్నచోట్ల చాలాకాలంగా ఎదురవుతున్న సమస్యలను నూతన పాస్ విధానం పరిష్కరిస్తుందని అన్నారు. వార్షిక టోల్పాస్లతో వాహనదారులకు సగటున రూ.7,000 ప్రయోజనం కలుగుతుందని తెలిపారు.
ప్రస్తుతం ఒక్కో టోల్గేట్వద్ద రూ.50 నుంచి రూ.100కుపైగా టోల్ ఫీజు వసూలు చేస్తున్నారని, వార్షిక పాస్తో ఒక్కో టోల్గేట్ దాటడానికి సగటున రూ.15 ఖర్చు అవుతుందని, ప్రస్తుతం ఉన్న విధానం ప్రకారం ఒక్కో గేట్వద్ద సగటున కనీసం రూ.50 చెల్లిస్తారనుకుంటే 200 గేట్లు దాటడానికి రూ.10,000 చెల్లించాల్సి ఉంటుందని మంత్రి పేర్కొన్నారు. వార్షిక పాస్తో ఇది రూ.3,000కు తగ్గుతుందని, దీనివల్ల వాహనదారులకు ఏటా సగటున రూ.7,000 ప్రయోజనం చేకూరుతుందని అన్నారు. రాష్ట్ర రహదారులకు ఇది వర్తించదని, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, స్థానిక సంస్థల పరిధిలోకి వచ్చే ఎక్స్ప్రెస్వేలు, స్టేట్ హైవేల్లో ఈ వార్షిక ఫాస్టాగ్ సాధారణ ఫాస్టాగ్లా పని చేస్తుందని, ఆ ప్లాజాలో వసూలు చేసే సాధారణ మొత్తాన్ని అక్కడ చెల్లించాల్సి ఉంటుందని నితిన్ గడ్కరీ వివరించారు.