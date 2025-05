ETV Bharat / state

ఆశ చూపి ఆకర్షణ - శేషాచలం అడవుల్లో పాడు పనులు - ILLEGAL ACTIVITIES IN SESHACHALAM

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team Published : May 12, 2025 at 5:36 PM IST | Updated : May 12, 2025 at 7:04 PM IST

DFO on Illegal Activities in Seshachalam Forest: ప్రపంచ ప్రసిద్ధిగాంచిన ఎర్రచందనానికి నిలయంగా ఉన్న శేషాచలం అడవుల్లో అసాంఘిక కార్యకలాపాలు జోరందుకున్నాయని అన్నమయ్య జిల్లా ఫారెస్ట్ అధికారి జగన్నాథ్ సింగ్ పేర్కొన్నారు. శేషాచలం అడవుల్లో జరుగుతున్న అరాచకాలను ఆయన మీడియా సమావేశంలో వెల్లడించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ 'తిరుపతి కేంద్రంగా కొందరు అడవుల్లో అక్రమాలకు పాల్పడుతున్నారు. పకృతిని ఆస్వాదించడం, అడవుల్లోని జలపాతాలను తిలకించడం, ట్రెక్కింగ్ వంటి వాటిని తెలియజేస్తూ నిర్వాహకులు సోషల్ మీడియాలో కొన్ని గ్రూపులను క్రియేట్ చేశారు. ఈ గ్రూపుల ద్వారా నిర్వాహకులు యువతీ యువకులకు గాలం వేయడం, అటవీ సౌందర్యాన్ని వీక్షించవచ్చునంటూ ఆశలు చూపి వారిని ఆకర్షించడం జరుగుతుంది. ఈ నిర్వాహకులు తమ గ్రూపుల ద్వారా యువతి యువకులను పోగుచేసి వారికి శేషాచలం అడవుల్లో విడిదిని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఆశ చూపి ఆకర్షణ - శేషాచలం అడవుల్లో పాడు పనులు (ETV Bharat) మద్యం సేవించి అక్కడే ఎంజాయ్: పకృతి ఒడిలోని గుండాలకోన, తలకోన వంటి ప్రాంతాలనే కాకుండా నిషేధిత అటవీ ప్రాంతంలో వారికి విడిదిని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. అటవీ ప్రాంతంలోకే విచ్చలవిడిగా మద్యం సరఫరా చేస్తున్నారు. అక్కడికి వెళ్లిన యువతి యువకులు మద్యం సేవించి అక్కడే ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. వారికి కావలసిన సకల సదుపాయాలు నిర్వాహకులు కల్పిస్తూ సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు. అడవుల్లోకి అక్రమంగా ప్రవేశిస్తున్న ఈ బృందాలపై అన్నమయ్య జిల్లా అటవీ శాఖ ఆధ్వర్యంలో స్ట్రింగ్ ఆపరేషన్ జరిగింది. ఈ ఆపరేషన్​లో పలు విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి' అని డీఎఫ్​వో అన్నారు.

Last Updated : May 12, 2025 at 7:04 PM IST