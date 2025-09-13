అక్కడ జంతువులూ ఫాస్టింగ్ ఉంటాయట - ప్రతి శుక్రవారం ఉపవాసం తప్పనిసరి
నెహ్రూ జూ పార్క్లో జంతువులకు ఆహార నియమావళి - వారంలో ప్రతి శుక్రవారం ఫాస్టింగ్ - పకడ్బందీగా ఆరోగ్య నియమావళి పాటిస్తున్న జూ సిబ్బంది
Published : September 13, 2025 at 9:44 AM IST
Health Regulations for Nehru Zoo Park : ఉపవాసం అనేది కేవలం మనిషులు మాత్రమే చేస్తారని మనకు తెలుసు. అయితే జంతువులు కూడా ఈ విధానాన్ని అవలంభిస్తాయని మీకు తెలుసా? సాధారణంగా అడవిలో ఉండే జంతువులు వేటాడి సంపాదించుకున్న తమ ఆహారాన్ని ఒకేసారి ఎక్కువ మొత్తంలో తీసుకొని, తర్వాత కొన్నిరోజుల పాటు ఏమీ తినకుండా ఉంటాయి. ఇదే విధానాన్ని హైదరాబాద్లోని నెహ్రూ జూలాజికల్ పార్క్లో ఉన్న జంతువుల విషయంలోనూ పాటిస్తున్నామని జూ సిబ్బంది చెబుతున్నారు. ఈ నియమాన్ని కొన్నేళ్ల నుంచి పాటిస్తూ వస్తున్నట్లు వివరించారు.
రోజూ ఎక్కువ మొత్తంలో గొడ్డు మాంసాన్ని తినే జంతువులను అధిక బరువు, ఆరోగ్య సమస్యల నుంచి రక్షించేందుకు జూ అధికారులు ప్రతి శుక్రవారం రోజున వాటిని ఉపవాసం ఉంచుతున్నారు. అలాగని ఖాళీ కడుపుతో మాత్రం ఉంచరు. ఉదయం కొంత కోడి మాంసం, పాలు ఇస్తున్నారు.
ఆహారం ఇలా : చెంగిచెర్ల కబేళా నుంచి గొడ్డు మాంసం, మార్కెట్ నుంచి కూరగాయలు, గడ్డి, కోడి మాంసం, గుడ్లు, ఇతరత్రా పదార్థాలను గుత్తేదారు ఉదయాన్నే జూపార్కుకు అందజేస్తారు. వాటన్నింటినీ జూ పార్కులోని వైద్యులు పరీక్షించి, నాణ్యమైన ఆహారాన్ని లోపలికి అనుమతిస్తారు. వాటన్నింటినీ జిరాఫీ, చిరుత, నక్కలు, తోడేళ్లు, పాములు, ఖడ్గమృగాలు, సింహం వంటి వాటికి ఆహారంగా వేస్తున్నారు.
ఏ జీవికి ఎలాంటి ఆహారాన్ని అందిస్తారు :
జిరాఫీ : 70 కిలోల కూరగాయలు, పండ్లను జిరాఫీలకు ఆహారంగా వేస్తారు.
జాగ్వార్, చిరుత, ఇతరత్రా : ఉదయం పచ్చి గుడ్లు, కోడి, పచ్చిగుడ్లు కలిపిన పాలు, సాయంత్రం 6 కిలోల గొడ్డు మాంసాన్ని అందిస్తారు.
తోడేళ్లు, నక్కలు : ఉదయం గుడ్లు, కోడి, పాలు, సాయంత్రం 4 లేదా 5 కిలోల గొడ్డు మాంసాన్ని ఆహారంగా అందిస్తారు.
పాములు : తాచుపాముకు తొండలు, ఎలుకలను ఆహారంగా అందివ్వగా, కొండ చిలువకు గిన్నీపిగ్స్ను వేస్తారు.
ఖడ్గమృగం : చెరుకు, గడ్డి, కూరగాయలు, కొత్తిమీర, పూదీన మెంతులు వంటి వాటిని అందిస్తారు.
ఏనుగులు : ఏనుగులకు గడ్డి, పండ్లు, చెరకు వంటివాటిని ఇస్తున్నారు.
ఏ జీవి ఏ ఆహారం తింటుంది :
పులులు, సింహాలు : ఇవి ఒకే రకమైన ఆహారాన్ని తింటాయి. ఉదయం ఒక కోడి, పచ్చి గుడ్లు కలిపిన అరలీటరు పాలను అందిస్తారు. సాయంత్రం 8 కిలోల గొడ్డు మాంసం (బీఫ్)ను ఇస్తారు.
ఏనుగు : 150 కిలోల గడ్డి, 25 కిలోల చెరకు, 5 కిలోల రావి ఆకులు, కిలో బెల్లం, క్యాబేజీ, పండ్లు, క్యారెట్ వంటి దుంపలు, కూరగాయలను కలిపి వాటికి ఇస్తారు. ఇలా మొత్తం 300 కిలోల ఆహారాన్ని అవి తింటుంటాయి.
ఆరోగ్యం బాగోలేకపోతే వెంటనే గుర్తిస్తాం : మూగజీవులు ఆహారం తినలేకపోవడం, మూత్ర, మల విసర్జనలో తేడాలు, ఇతరత్రా ప్రవర్తన లోపాలను ఎప్పటికప్పుడు జంతు సంరక్షకులు గుర్తిస్తారని నెహ్రూ జంతు ప్రదర్శన శాల క్యురేటర్ జె.వసంత తెలిపారు. వెంటనే వారు జూలోని ఆసుపత్రికి సమాచారం అందిస్తారని చెప్పారు. వైద్యులు అవసరమైన పరీక్షలు నిర్వహిస్తారని, జూలోని ఆర్వో ప్లాంటు నుంచే వన్యప్రాణులకు తాగునీరు సరఫరా అవుతుందని ఆమె వివరించారు.
