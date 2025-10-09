పరిశోధనలకు మహిళా వర్సిటీలో యానిమల్ హౌస్ - రూ.35 లక్షలతో ఆధునికీకరణ
గతంలో వర్సిటీలోని యానిమల్ హౌస్లో పలు సమస్యలు- పరిష్కారంగా డీబీటీ బిల్డర్ ప్రాజెక్టు లెవల్-1 ద్వారా మంజూరైన నిధులు ఆధునికీకరణ - డర్టీ, క్లీన్ కారిడార్లు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 9, 2025 at 5:39 PM IST
Animal House at Women's University at Tirupati for Research : ఏ ఔషధమైనా మార్కెట్లోకి రావాలంటే దానికి ముందు చాలా శ్రమ అవసరం. దాన్ని విడుదల చేసే ముందు ఎన్నో రకాల ప్రయోగాలు జరుగుతుంటాయి. శాస్త్రవేత్తలు, పరిశోధకులు తాము రూపొందించిన ఔషధాన్ని దేన్నైనా ముందుగా జంతువులపై ప్రయోగం చేస్తుంటారు. అక్కడ వారికి సత్ఫలితాలు వస్తేనే వాటిని క్లినికల్ ట్రయల్స్కు పంపిస్తారు.
ఇందుకు జంతువులను ప్రత్యేకంగా పెంచుతారు. పరిశోధకులు వాటి కోసం గృహాలను (యానిమల్ హౌస్) ఏర్పాటు చేసుకుంటారు. తిరుపతిలోని శ్రీ పద్మావతి మహిళా వర్సిటీలో సైన్స్ విద్యార్థినులు, అధ్యాపకులు, పరిశోధకులు తమ ప్రయోగాలకు సైతం ఇటువంటి గృహాన్ని వినియోగించుకుంటున్నారు. ఇందులో ఎలుకలు, కుందేళ్లను పెంచుతున్నట్లు అధికారులు తెలుపుతున్నారు.
రూ.35 లక్షలతో ఆ గృహాల ఆధునికీకరణ : గతంలో వర్సిటీలోని యానిమల్ హౌస్లో పలు సమస్యలు వేధించాయి. వీటికి పరిష్కారంగా డీబీటీ బిల్డర్ ప్రాజెక్టు లెవల్-1 ద్వారా మంజూరైన నిధులు రూ.35 లక్షలతో సదరు హౌస్ను ఆధునికీకరించినట్లు సంబంధిత అధికారులు వివరిస్తున్నారు. డర్టీ, క్లీన్ కారిడార్లను ఏర్పాటు చేశారు. ఎలుకల పెంపకానికి వినియోగించే బాస్కెట్లను శుభ్రం చేయడం, కేజెస్లో వ్యర్థాలు తొలగించడానికి డర్టీ కారిడార్ను, తయారుచేసిన మందు ఇచ్చేందుకు క్లీన్ కారిడార్ను వినియోగించుకుంటున్నారు.
కొత్త పరికరాలు - అన్ని సౌకర్యాలు : యానిమల్ హౌస్లో ప్రస్తుతం 9 పరికరాలు ఉన్నాయి. ప్రయోగాలకు వినియోగించే ఎలుకలకు మందు ఇచ్చినప్పుడు, వాటిని నిర్దేశించిన వాతావరణంలోనే ఉంచాలి. లేదంటే అవి చనిపోతాయి. ప్రయోగం వృథా అవుతుంది. ఈ ఇబ్బంది లేకుండా ఇటీవల రూ.11 లక్షలతో వ్యక్తిగత వెంటిలేటెడ్ కేజ్(ఐవీసీ), కేజ్ ఛేంజ్ స్టేషన్ అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. ఈ హౌస్ను ఇతర వర్సిటీలకు చెందిన విద్యార్థినులు, పరిశోధకులు వినియోగించుకునే అవకాశం కల్పించారు. ఈ విషయమై బాధ్యురాలు ఆచార్య ఎ. శ్రీదేవి మాట్లాడుతూ మరిన్ని కొత్త పరికరాలు అందుబాటులోకి రానున్నాయని, అన్ని సౌకర్యాలు కల్పిస్తున్నామని తెలిపారు.
మార్కెట్లోని కొత్త మందులతో ఎలుకలపై ప్రయోగాలు - పనిచేస్తే రైతులకు సమాచారం
ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు గుంటూరు వైద్య కళాశాల ఔషధశాస్త్ర విభాగంలో ఔషధాల పనితీరు, వాటి దుష్ఫలితాలపై విద్యార్థులకు శిక్షణ ఇచ్చేందుకు తొలిసారి కంప్యూటర్ అసిస్టెడ్ లెర్నింగ్ ల్యాబ్ను నూతనంగా ఏర్పాటు చేశారు. జంతువుల మీద చేసే ప్రయోగాల్లో ప్రధానంగా చూసేది మందు సంబంధిత వ్యాధిని పూర్తిగా తగ్గిస్తుందా? లేదా? ఎంత మోతాదుల్లో గరిష్ఠంగా, సురక్షితంగా ఇవ్వవచ్చు? ఎన్ని రోజులు వాడితే సమర్థంగా పని చేస్తోంది? వంటివి తెలుసుకుంటారు. గతంలో నేరుగా చేసే ప్రయోగాలను ఇప్పుడు కంప్యూటర్లలో ప్రత్యేక సాఫ్ట్వేర్ సాయంతో జంతువులు కనిపించే విధంగా ఏర్పాట్లు చేసినట్లు సంబంధిత అధికారులు గతంలోనే తెలిపారు.
కుందేలు కంటిలో చుక్కల మందు వేయగానే ఎలాంటి మార్పులు జరుగుతున్నాయి, కుందేలు కంటిలో కలిగే మార్పుల ఆధారంగా చుక్కల మందు మోతాదును వారు కంప్యూటర్ ద్వారా చూసి తెలుసుకుంటారు. అదేవిధంగా కంప్యూటర్లోనే కప్పలు, కోతుల పైనా ప్రయోగాలు చేస్తూ నేర్చుకుంటున్నారు. అంటే ఒక ఔషధం ఎలా పని చేస్తోంది? వ్యాధులపై ఎంత వరకూ సమర్థంగా పోరాడుతుంది? అన్నదానితో పాటు అసలీ మందులు ఎంతవరకు సురక్షితమైనవి? అని తెలుసుకుంటుంటారు.
పిల్లలకు మరింత విజ్ఞానం - పాఠశాలలకు ఆర్ట్స్ కళాశాల ‘ల్యాబ్ ఆన్ వీల్స్’