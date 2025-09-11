ETV Bharat / state

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 11, 2025 at 1:45 PM IST

2 Min Read
Anil kumar Singhal Took Charge as New EO of TTD : తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఈవోగా రెండోసారి అవకాశం రావడం తన బాధ్యతను మరింత పెంచిందని అనిల్‌కుమార్‌ సింఘాల్‌ అన్నారు. బదిలీపై వెళ్తున్న శ్యామలరావు నుంచి బుధవారం ఆయన శ్రీవారి ఆలయంలోని రంగనాయకుల మండపంలో బాధ్యతలు స్వీకరించారు. అనంతరం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం బోర్డు సభ్యుడిగా, సెక్రటరీ ఎక్స్‌ అఫీషియోగా ఆయనతో టీటీడీ అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరి ప్రమాణం చేయించారు. శ్రీవారిని దర్శించుకున్న అనంతరం ఆలయం వెలుపల నూతన ఈవో మీడియాతో మాట్లాడారు.

ఇతర రాష్ట్రాల రాజధానుల్లోనూ శ్రీవారి ఆలయాలు! : ఈ క్రమంలో ఆయన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఈవోగా రెండోసారి బాధ్యతలు స్వీకరించడం పూర్వజన్మ సుకృతంగా భావిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఈ అవకాశం కల్పించిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుకు ధన్యవాదాలు చెబుతున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ఉత్తర్వులు వెలువడిన అనంతరం సీఎంను కలిసి సలహాలు తీసుకున్నట్లు వివరించారు. ఏడాదిగా లడ్డూ, అన్నప్రసాదాల్లో నాణ్యత మెరుగుపడిందని అన్నారు. శ్రీవారి ఆలయ పవిత్రతను కాపాడేందుకు, సాధారణ భక్తులకు న్యాయం చేసేందుకు సాంకేతిక పరిజ్ఞానం వినియోగంపైనా దృష్టి సారిస్తామని వెల్లడించారు. ఇతర రాష్ట్రాల రాజధానుల్లోనూ శ్రీవారి ఆలయాలు నిర్మించే ఆలోచనలో ఉన్నట్లు తెలిపారు.

ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న భక్తుల సూచనలు స్వీకరించి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో సేవలు మరింత మెరుగుపరుస్తామని ఆయన తెలిపారు. టీటీడీ జేఈవో వీరబ్రహ్మం, సీవీఎస్‌వో మురళీకృష్ణ, డిప్యూటీ ఈవోలు లోకనాథం, భాస్కర్, ప్రశాంతి, సోమన్నారాయణ, ఇతర అధికారులు పాల్గొన్నారు.

అనిల్‌కుమార్‌ సింఘాల్‌ మొదటిసారి మే 2017 నుంచి అక్టోబర్ 2020 వరకు మూడు సంవత్సరాల నాలుగు నెలలు సేవలందించే అవకాశం వచ్చిందని ఆయన చెప్పారు. గత సంవత్సరం నుంచి లడ్డూ, అన్నప్రసాదాల క్వాలిటీ మెరుగుపడటంతో భక్తులు సంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారని చెప్పారు.

కాలినడకన తిరుమల చేరుకుని: బాధ్యతల స్వీకారానికి ముందు అనిల్‌కుమార్‌ సింఘాల్‌ అలిపిరి నుంచి కాలినడకన తిరుమలకు చేరుకున్నారు. నడకమార్గంలో భక్తులతో మాట్లాడారు. వారి అభిప్రాయాలు తెలుసుకున్నారు. అనంతరం శ్రీపద్మావతి అతిథిగృహం వద్ద నూతన ఈవోకు అదనపు ఈవో వెంకయ్యచౌదరి స్వాగతం పలికారు. బాధ్యతలు చేపట్టిన అనంతరం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఛైర్మన్‌ బీఆర్‌ నాయుడును సింఘాల్‌ మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయనతోపాటు పూర్వ ఈవో శ్యామలరావును ఛైర్మన్‌ సత్కరించారు. టీటీడీ బోర్డు సభ్యులు భానుప్రకాష్‌రెడ్డి, నరేష్‌ పాల్గొన్నారు.

అలిపిరి మార్గంలో భక్తుల భద్రతకు శాశ్వత చర్యలు - తుది నిర్ణయం తీసుకోనున్న టీటీడీ

మరోవైపు ఆధునికీకరించిన తిరుపతి ప్రెస్ క్లబ్​ను జిల్లా కలెక్టర్‍ వెంకటేశ్వర్‍తో కలిసి ఆయన ప్రారంభించారు. అనంతరం మాట్లాడిన టీటీడీ ఛైర్మన్‍ బీఆర్‌ నాయుడు తిరుమల తిరుపతి దేవస్ధాన పవిత్రతను కాపాడాల్సిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరిపై ఉందని అన్నారు. స్వప్రయోజనాలు, వ్యక్తిగత దూషణలకు సంబంధించిన వార్తలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వకూడదని అన్నారు. తిరుమల తిరుపతి దేవస్ధానం ప్రతిష్ట పెంచేలా కథనాలు చేయాలని, తప్పుడు వార్తలను ప్రోత్సహించవద్దన్నారు.

టీటీడీ వెబ్‌సైట్‌లో మార్పులు - శ్రీవారి సేవకుల శిక్షణకు దరఖాస్తుల ఆహ్వానం

