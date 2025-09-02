ANDHRA YUVA SANKALP 2K25: ప్రస్తుతం యువతకు అవకాశాలు అపారంగా ఉన్నాయి. ఒక క్లిక్లో ప్రపంచాన్ని చేరుకోవచ్చు. ఒక ఐడియా లక్షల మందిని ప్రభావితం చేయగలదు. కానీ ఈ శక్తిని ప్రజా ప్రయోజనాల కోసం, దేశ భవిష్యత్తు కోసం వినియోగించగలరా? అదే ప్రశ్నకు సమాధానంగా యువజన సర్వీసుల శాఖ ప్రారంభించిన విప్లవాత్మక కార్యక్రమమే “ఆంధ్ర యువ సంకల్ప్ 2K25”.
ఈ డిజిటల్ మారథాన్ ద్వారా యువతలో సామాజిక సృహ, కుటుంబ విలువలు, ఆరోగ్య జాగ్రత్తలు, సాంకేతిక అవగాహన వంటి అంశాలను విస్తృతంగా ప్రచారం చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ‘వికసిత్ భారత్ 2047’, ‘స్వర్ణాంధ్ర విజన్ 2047’ లో యువతను భాగస్వామ్యం చేయడం దీని ప్రధాన ఉద్దేశ్యం.
మూడు థీమ్లు – మూడు మార్గాలు: ఈ కార్యక్రమంలో మూడు విభాగాలను రూపొందించారు.
యూత్ రెస్పాన్స్బిలిటీస్ (Youth Responsibilities): యువతలో సామాజిక బాధ్యతలు, కుటుంబ బంధాలు, మానవీయ విలువలను బలపరిచే దిశగా ఈ విభాగం ఉంటుంది. సమాజానికి ఉపయోగపడే చర్యలు, వ్యక్తిత్వాన్ని మెరుగుపరిచే ఆలోచనలు ఇక్కడ ప్రాముఖ్యం సంతరించుకుంటాయి.
ఫిట్ యూత్ ఏపీ (Fit Youth AP): ఆరోగ్యవంతమైన జీవన శైలిని ప్రోత్సహించడమే దీని ఉద్దేశ్యం. ఫిట్నెస్, పోషకాహారం, క్రీడలు, శారీరక–మానసిక ఆరోగ్యం వంటి అంశాలను యువతకు చేరువ చేయడం ఈ విభాగం ప్రత్యేకత.
స్మార్ట్ యూత్ ఏపీ (Smart Youth AP): సాంకేతిక పరిజ్ఞానం వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ఈ యుగంలో యువతను కొత్త మార్పులకు సిద్ధం చేయడం. ముఖ్యంగా ఏఐ (Artificial Intelligence) వంటి టెక్నాలజీల ప్రయోజనాలు, వాటిపై ఉన్న అపోహలను తొలగించడం ప్రధాన కర్తవ్యం.
డిజిటల్ శక్తితో సమాజ మార్పు: ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనే వారు తమకు ఇష్టమైన థీమ్పై ప్రేరణాత్మక వీడియోలు లేదా షార్ట్స్ రూపొందించి, వాటిని సోషల్ మీడియాలో #AndhraYuvaSankalp2K25 హ్యాష్ట్యాగ్తో పోస్టు చేయాలి. ఈ డిజిటల్ యుగంలో లక్షల మంది యువతను చైతన్యపరిచే అవకాశం ఉంది.
ఎవరికైనా అవకాశమే: ఈ నెల 1 నుంచి 30వ వరకు జరిగే ఈ క్యాంపెయిన్లో పాఠశాల, కళాశాల, విశ్వవిద్యాలయ విద్యార్థులు, యువ ఉద్యోగులు, డిజిటల్ క్రియేటర్స్, ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్, ఫిట్నెస్ ట్రైనర్స్ ఇలా ఎవరు అయినా పాల్గొనవచ్చు. ఒకరు మూడు విభాగాలపైనా వీడియోలు చేసే అవకాశం ఉంది. అదే విధంగా ఎన్ని వీడియోలు అయినా చేయవచ్చు.
గుర్తింపు, బహుమతులు: యువత క్రియేట్ చేసిన వీడియోలను www.andhrayuvasankalp.com వెబ్సైట్లో అప్లోడ్ చేయాలి. వీటిలో ప్రజాదరణ పొందినవి, వినూత్నమైనవి, స్ఫూర్తిదాయకమైనవిగా నిలిచిన వీడియోలకు ప్రత్యేక బహుమతులు ఉంటాయి.
- ప్రథమ బహుమతి - రూ.1,00,000
- ద్వితీయ బహుమతి - రూ.75,000
- తృతీయ బహుమతి - రూ.50,000
మొత్తం తొమ్మిది మంది విజేతలను “ఆంధ్ర యూత్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ 2K25” గా ప్రకటిస్తారు. అంతేకాకుండా, ఇందులో పాల్గొనేవారికి “డిజిటల్ క్రియేటర్ ఆఫ్ ఏపీ 2K25” అనే సర్టిఫికేట్ అందజేస్తారు. ఇది కేవలం పోటీ కాదు. యువత ప్రతిభను, సృజనాత్మకతను, సామాజిక స్పృహను ప్రదర్శించే వేదిక. ఆంధ్రప్రదేశ్ యువ శక్తి సాంకేతిక మార్పులను అంగీకరించి, ఆరోగ్యవంతంగా, విలువలతో ముందుకు సాగితేనే “వికసిత్ భారత్ 2047”, “స్వర్ణాంధ్ర విజన్ 2047” నిజమవుతాయి. అందుకే ఇది యువతకోసం, భవిష్యత్తు కోసం, ఆంధ్ర యువ సంకల్ప్ 2K25.
