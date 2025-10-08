'ఆంధ్ర యూత్' బ్రాండ్ అంబాసిడర్ మీరూ కావొచ్చు - ఈ అవకాశం మీ కోసమే!
“ఆంధ్ర యువ సంకల్ప్ 2K25” లఘు చిత్రాల పోటీకి గడువు పెంపు - ప్రతిభ చూపిన యువతకు ప్రభుత్వం ద్వారా ప్రచారకర్తలుగా గుర్తింపు
Published : October 8, 2025 at 2:32 PM IST
Andhra Yuva Sankalp- 2K25 Competition Registration: ప్రస్తుతం యువతకు అవకాశాలు అపారంగా ఉన్నాయి. ఒక క్లిక్లో ప్రపంచాన్ని చేరుకోవచ్చు. ఒక ఐడియా లక్షల మందిని ప్రభావితం చేయగలదు. కానీ ఈ శక్తిని ప్రజా ప్రయోజనాల కోసం, దేశ భవిష్యత్తు కోసం వినియోగించగలరా? అదే ప్రశ్నకు సమాధానంగా యువజన సర్వీసుల శాఖ ప్రారంభించిన విప్లవాత్మక కార్యక్రమమే “ఆంధ్ర యువ సంకల్ప్ 2K25”.
అయితే ఈ లఘుచిత్రాల పోటీలకు సంబంధించిన ఎంట్రీల నమోదుకు గత నెల సెప్టెంబర్ 30వ తేదీ వరకు అవకాశం ఇవ్వగా మరింత మందిని భాగస్వామ్యం చేయాలనే యోచనతో ఆ గడువును ఈ నెల (అక్టోబర్) 15వ తేదీ వరకు పొడిగించారు. ప్రతిభ చూపిన యువతకు ప్రభుత్వం ద్వారా ప్రచారకర్తలు (అంబాసిడర్లు)గా గుర్తింపు లభిస్తుంది.
బహుమతులు ఇలా: ఈ పోటీల్లో తొలి 3 స్థానాల్లో నిలిచిన వారికి వరుసగా రూ.లక్ష, రూ.75 వేలు, రూ.50 వేల చొప్పున నగదు బహమతులు అందిస్తారు. మరో 9 మందికి 'ఆంధ్రా యువత బ్రాండ్ అంబాసిడర్ 2025' పేరిట సత్కరిస్తారు. వికసిత్ భారత్-2047 లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా నిర్వహిస్తున్న ఈ పోటీలను ఉమ్మడి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాల పరిధిలో యువత సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సెట్వెల్ సీఈవో ప్రభాకర్ సూచించారు.
సందేశాత్మకంగా: సామాజిక బాధ్యత, ఆరోగ్యకర జీవనం, నైతిక విలువలు, కుటుంబ సంబంధాలు, కృత్రిమ మేధ తదితర అంశాలపై సందేశాత్మకంగా 2 నిమిషాల నిడివితో లఘుచిత్రాలను రూపొందించి సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేసి www.andharayuvasankalp.com వెబ్సైట్లో వివరాలు నమోదు చేయాలి. 18 - 35 ఏళ్ల మధ్య వయసున్న వారు మాత్రమే అర్హులు.
3 థీమ్లు – 3 మార్గాలు: ఈ కార్యక్రమంలో 3 విభాగాలను రూపొందించారు.
యూత్ రెస్పాన్స్బిలిటీస్: యువతలో సామాజిక బాధ్యతలు, కుటుంబ బంధాలు, మానవీయ విలువలను బలపరిచే దిశగా ఈ విభాగం ఉంటుంది. సమాజానికి ఉపయోగపడే చర్యలు, వ్యక్తిత్వాన్ని మెరుగుపరిచే ఆలోచనలు ఇక్కడ ప్రాముఖ్యం సంతరించుకుంటాయి.
ఫిట్ యూత్ ఏపీ: ఆరోగ్యవంతమైన జీవన శైలిని ప్రోత్సహించడమే దీని ఉద్దేశ్యం. ఫిట్నెస్, పోషకాహారం, క్రీడలు, శారీరక–మానసిక ఆరోగ్యం వంటి అంశాలను యువతకు చేరువ చేయడం ఈ విభాగం ప్రత్యేకత.
స్మార్ట్ యూత్ ఏపీ: సాంకేతిక పరిజ్ఞానం వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ఈ యుగంలో యువతను కొత్త మార్పులకు సిద్ధం చేయడం. ముఖ్యంగా ఏఐ వంటి టెక్నాలజీల ప్రయోజనాలు, వాటిపై ఉన్న అపోహలను తొలగించడం ప్రధాన కర్తవ్యం.
డిజిటల్ శక్తితో సమాజ మార్పు: ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనే వారు తమకు ఇష్టమైన థీమ్పై ప్రేరణాత్మక వీడియోలు లేదా షార్ట్స్ రూపొందించి, వాటిని సోషల్ మీడియాలో #AndhraYuvaSankalp2K25 హ్యాష్ట్యాగ్తో పోస్టు చేయాలి. ఈ డిజిటల్ యుగంలో లక్షల మంది యువతను చైతన్యపరిచే అవకాశం ఉంది.
ఎవరికైనా అవకాశమే: ఈ క్యాంపెయిన్లో పాఠశాల, కళాశాల, విశ్వవిద్యాలయ విద్యార్థులు, యువ ఉద్యోగులు, డిజిటల్ క్రియేటర్స్, ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్, ఫిట్నెస్ ట్రైనర్స్ ఇలా ఎవరు అయినా పాల్గొనవచ్చు. ఒకరు మూడు విభాగాలపైనా వీడియోలు చేసే అవకాశం ఉంది. అదే విధంగా ఎన్ని వీడియోలు అయినా చేయవచ్చు.
