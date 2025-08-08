Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

నేటి నుంచి ఆంధ్ర ప్రీమియర్ లీగ్ 'సీజన్‌-4' ప్రారంభం - తలపడనున్న 7 జట్లు - APL SEASON 4 START IN VISAKHAPATNAM

నేటి నుంచి సందడి చేయనున్న ఏపీఎల్ సీజన్‌-4 - విశాఖ క్రికెట్ స్టేడియం వేదికగా మ్యాచ్‌లు, సాయంత్రం ఆరు గంటలకు ప్రారంభోత్సవం - బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌గా వ్యవహరించనున్న సినీ నటుడు వెంకటేశ్

APL SEASON 4 START IN VISAKHAPATNAM
APL SEASON 4 START IN VISAKHAPATNAM (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 8, 2025 at 7:51 AM IST

Updated : August 8, 2025 at 7:58 AM IST

2 Min Read

Andhra Premier League Match in Visakhapatnam Today : ఐపీఎల్​ తరహాలో రాష్ట్రంలో ఏపీఎల్ సందడి మొదలైంది. విశాఖ వేదికగా ఆంధ్ర ప్రీమియర్ లీగ్ ఇవాళ్టి నుంచి ఈ నెల 23వరకూ జరగనుంది. సినీ నటుడు వెంకటేశ్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌గా వ్యవహరించనున్నారు. మొత్తం 25 మ్యాచుల్లో ఏడు జట్లు తలపడనున్నాయి.

గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి ప్రతిభ ఉన్న క్రికెటర్లను ప్రోత్సహించేందుకు ఆంధ్ర క్రికెట్ సంఘం ఆంధ్ర ప్రీమియర్‌ లీగ్ పేరిట క్రికెట్ పోటీల నిర్వహణకు సిద్ధమైంది. అసోసియేషన్ ఛైర్మన్ కేశినేని శివనాథ్ (చిన్ని) నేతృత్వంలో పోటీల నిర్వహణకు విశాఖ క్రికెట్ స్టేడియం సిద్ధమైంది. గతంలో నిర్వహించిన సీజన్స్‌ కంటే ఈసారి ఏపీఎల్ సీజన్-4ను ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహించేలా ఏర్పాట్లు చేశారు. సాయంత్రం ఆరు గంటలకు ప్రారంభోత్సవంతో ఏపీఎల్ లాంఛనంగా మొదలుకానుంది.

విశాఖ వేదికగా ఆంధ్ర ప్రీమియర్ లీగ్ సీజన్ 4 నేడు ప్రారంభం (ETV)

ప్రత్యేక ఆకర్షణగా సంగీత, నృత్య ప్రదర్శనలు : విశాఖలోని ఏసీఏ-వీడీసీఏ అంతర్జాతీయ క్రికెట్ స్టేడియంలో ప్రారంభోత్సవాన్ని అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించనున్నారు. హీరోయిన్ ప్రగ్యా జైస్వాల్ నృత్య ప్రదర్శనతో అలరించనుంది. డీజే టిల్లు, టిల్లు స్క్వేర్ సినిమాల్లో తన పాటలతో యువతతో స్టెప్స్ వేయించిన యువ సంగీత దర్శకుడు శ్రీచరణ్ పాకాల సంగీత ప్రదర్శన ఇవ్వనున్నారు. ఆటపాటలతో పాటు క్రికెట్ ప్రేమికులకు వినూత్న అనుభూతి కలిగించేలా డ్రోన్ షో ఏర్పాటు చేశారు.

అంతర్జాతీయ మ్యాచ్​లకు కృషి : ఏసీఏ అధ్యక్షుడు కేశినేని శివనాథ్ ఆధ్వర్యంలో విశాఖ క్రికెట్ స్టేడియంలో ఆధునికీకరణ పనులు చేపట్టి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో తీర్చిదిద్దారు. దిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ హోమ్ గ్రౌండ్‌గా మార్చి నెలలో ఇక్కడ రెండు ఐపీఎల్ మ్యాచ్‌లు జరిగాయి. ఆ సమయంలో ఐసీసీ ఛైర్మన్ జైషా కూడా విశాఖ స్టేడియాన్ని సందర్శించి సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. మరిన్ని అంతర్జాతీయ మ్యాచులు వచ్చేలా కృషి చేస్తానని హామీ ఇచ్చారు.

ప్రవేశం ఉచితం : ఏపీఎల్​ సీజన్-4లో విజయవాడ సన్ షైనర్స్, రాయల్స్‌ ఆఫ్ రాయలసీమ, సింహాద్రి వైజాగ్ లయన్స్, తుంగభద్ర వారియర్స్, అమరావతి రాయల్స్, కాకినాడ కింగ్స్, భీమవరం బుల్స్ జట్లు తలపడనున్నాయి. 21 లీగ్ మ్యాచ్‌లు, నాలుగు ప్లే ఆఫ్స్ కలిపి మొత్తం 25 మ్యాచ్‌లనూ తిలకించేందుకు ఉచిత ప్రవేశ సదుపాయాన్ని ఆంధ్ర క్రికెట్ సంఘం కల్పించింది. ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్‌లో ఆంధ్రా జట్టు లేదు. వచ్చే సీజన్‌కు ఆంధ్రా నుంచి కూడా ఒక జట్టు ఉండాలనే లక్ష్యంతో ఆంధ్ర క్రికెట్ సంఘం కృషి చేస్తోంది. గ్రామీణ ప్రాంతంలోని యంగ్ టాలెంట్ గుర్తించి వారిలో నైపుణ్యాన్ని పెంపొందించేందుకు ఏపీఎల్ కృషి చేస్తోంది.

ఆంధ్ర ప్రీమియర్‌ లీగ్‌ వేలం - ఏ ఆటగాడిని ఎంతకు దక్కించుకున్నారంటే!

APL Season 2 Start: ఆంధ్ర ప్రీమియర్ లీగ్ సీజన్-2 ప్రారంభం.. సందడి చేసిన నటీ శ్రీలీల

Andhra Premier League Match in Visakhapatnam Today : ఐపీఎల్​ తరహాలో రాష్ట్రంలో ఏపీఎల్ సందడి మొదలైంది. విశాఖ వేదికగా ఆంధ్ర ప్రీమియర్ లీగ్ ఇవాళ్టి నుంచి ఈ నెల 23వరకూ జరగనుంది. సినీ నటుడు వెంకటేశ్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌గా వ్యవహరించనున్నారు. మొత్తం 25 మ్యాచుల్లో ఏడు జట్లు తలపడనున్నాయి.

గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి ప్రతిభ ఉన్న క్రికెటర్లను ప్రోత్సహించేందుకు ఆంధ్ర క్రికెట్ సంఘం ఆంధ్ర ప్రీమియర్‌ లీగ్ పేరిట క్రికెట్ పోటీల నిర్వహణకు సిద్ధమైంది. అసోసియేషన్ ఛైర్మన్ కేశినేని శివనాథ్ (చిన్ని) నేతృత్వంలో పోటీల నిర్వహణకు విశాఖ క్రికెట్ స్టేడియం సిద్ధమైంది. గతంలో నిర్వహించిన సీజన్స్‌ కంటే ఈసారి ఏపీఎల్ సీజన్-4ను ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహించేలా ఏర్పాట్లు చేశారు. సాయంత్రం ఆరు గంటలకు ప్రారంభోత్సవంతో ఏపీఎల్ లాంఛనంగా మొదలుకానుంది.

విశాఖ వేదికగా ఆంధ్ర ప్రీమియర్ లీగ్ సీజన్ 4 నేడు ప్రారంభం (ETV)

ప్రత్యేక ఆకర్షణగా సంగీత, నృత్య ప్రదర్శనలు : విశాఖలోని ఏసీఏ-వీడీసీఏ అంతర్జాతీయ క్రికెట్ స్టేడియంలో ప్రారంభోత్సవాన్ని అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించనున్నారు. హీరోయిన్ ప్రగ్యా జైస్వాల్ నృత్య ప్రదర్శనతో అలరించనుంది. డీజే టిల్లు, టిల్లు స్క్వేర్ సినిమాల్లో తన పాటలతో యువతతో స్టెప్స్ వేయించిన యువ సంగీత దర్శకుడు శ్రీచరణ్ పాకాల సంగీత ప్రదర్శన ఇవ్వనున్నారు. ఆటపాటలతో పాటు క్రికెట్ ప్రేమికులకు వినూత్న అనుభూతి కలిగించేలా డ్రోన్ షో ఏర్పాటు చేశారు.

అంతర్జాతీయ మ్యాచ్​లకు కృషి : ఏసీఏ అధ్యక్షుడు కేశినేని శివనాథ్ ఆధ్వర్యంలో విశాఖ క్రికెట్ స్టేడియంలో ఆధునికీకరణ పనులు చేపట్టి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో తీర్చిదిద్దారు. దిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ హోమ్ గ్రౌండ్‌గా మార్చి నెలలో ఇక్కడ రెండు ఐపీఎల్ మ్యాచ్‌లు జరిగాయి. ఆ సమయంలో ఐసీసీ ఛైర్మన్ జైషా కూడా విశాఖ స్టేడియాన్ని సందర్శించి సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. మరిన్ని అంతర్జాతీయ మ్యాచులు వచ్చేలా కృషి చేస్తానని హామీ ఇచ్చారు.

ప్రవేశం ఉచితం : ఏపీఎల్​ సీజన్-4లో విజయవాడ సన్ షైనర్స్, రాయల్స్‌ ఆఫ్ రాయలసీమ, సింహాద్రి వైజాగ్ లయన్స్, తుంగభద్ర వారియర్స్, అమరావతి రాయల్స్, కాకినాడ కింగ్స్, భీమవరం బుల్స్ జట్లు తలపడనున్నాయి. 21 లీగ్ మ్యాచ్‌లు, నాలుగు ప్లే ఆఫ్స్ కలిపి మొత్తం 25 మ్యాచ్‌లనూ తిలకించేందుకు ఉచిత ప్రవేశ సదుపాయాన్ని ఆంధ్ర క్రికెట్ సంఘం కల్పించింది. ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్‌లో ఆంధ్రా జట్టు లేదు. వచ్చే సీజన్‌కు ఆంధ్రా నుంచి కూడా ఒక జట్టు ఉండాలనే లక్ష్యంతో ఆంధ్ర క్రికెట్ సంఘం కృషి చేస్తోంది. గ్రామీణ ప్రాంతంలోని యంగ్ టాలెంట్ గుర్తించి వారిలో నైపుణ్యాన్ని పెంపొందించేందుకు ఏపీఎల్ కృషి చేస్తోంది.

ఆంధ్ర ప్రీమియర్‌ లీగ్‌ వేలం - ఏ ఆటగాడిని ఎంతకు దక్కించుకున్నారంటే!

APL Season 2 Start: ఆంధ్ర ప్రీమియర్ లీగ్ సీజన్-2 ప్రారంభం.. సందడి చేసిన నటీ శ్రీలీల

Last Updated : August 8, 2025 at 7:58 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

APL 2025 SEASON 4 IN APవిశాఖలో ఏపీఎల్‌ సీజన్ 4ANDHRA PREMIER LEAGUE IN VISAKHAAPL SEASON 4 BEGIN TODAYAPL SEASON 4 START IN VISAKHAPATNAM

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

ఉత్తరాఖండ్​, హిమాచల్​లో భారీ వరదలతో బీభత్సం- కైలాష్​ యాత్ర బంద్​- రూ.417 కోట్ల నష్టం!

ఆర్​బీఐ కీలక నిర్ణయం- వడ్డీ రేట్లు యథాతథం

'శ్రావణ' వేళ వివాహాల జోరు - మండపాలకు ఫుల్ డిమాండ్‌

సెప్టెంబరు 1 నుంచి రిజిస్టర్డ్ పోస్ట్‌కు గుడ్‌బై-  ఈ నిర్ణయంతో ఎవరికి లాభం?  ఎవరికి నష్టం?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.