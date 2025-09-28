ETV Bharat / state

1న మరో అల్పపీడనం - రాష్ట్రంలో రెండు రోజుల పాటు వర్షాలు

వాయుగుండం తీరం దాటడంతో రాష్ట్రంలో మరో రెండు రోజుల పాటు వర్షాలు - ధవళేశ్వరం ఆనకట్ట వద్ద కొనసాగుతున్న మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక

AP Weather Update
AP Weather Update (ETV Bharat)
AP Weather Update: బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన వాయుగుండం శనివారం ఉదయం గోపాల్‌పూర్‌ (ఒడిశా) సమీపంలో తీరం దాటింది. ఇది పశ్చిమ దిశగా కదులుతూ నేడు తీవ్ర అల్పపీడనంగా బలహీనపడే అవకాశముందని భారత వాతావరణ విభాగం తెలిపింది. దీని ప్రభావంతో ఆది, సోమవారాల్లో రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయని అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం అంచనా వేసింది. సముద్రం అలజడిగా మారిన నేపథ్యంలో బుధవారం వరకు మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లరాదని విశాఖ తుపాను హెచ్చరికల కేంద్రం సూచించింది.

వాయుగుండం తీరం దాటిన నేపథ్యంలో పోర్టులకు జారీ చేసిన మూడో నంబరు ప్రమాద హెచ్చరికలను ఉపసంహరించుకుంది. మరోవైపు అండమాన్‌ సమీపంలో బంగాళాఖాతంలో మంగళవారం ఉపరితల ఆవర్తనం ఏర్పడే అవకాశముందని ఐఎండీ పేర్కొంది. దీని ప్రభావంతో ఉత్తర, మధ్య బంగాళాఖాతంలో బుధవారం (అక్టోబరు 1న) అల్పపీడనం ఏర్పడుతుందని అంచనా వేసింది.

గోదావరిలో మరింత పెరిగిన వరద: ధవళేశ్వరం బ్యారేజ్ వద్ద గోదావరి వరద పెరుగుతుంది. ఈరోజు ఉదయం 6 గంటలకు బ్యారేజీ నుంచి సముద్రంలోకి 10 లక్షల 78 వేల 317 క్యూసెక్కుల వరద నీటిని సముద్రంలోకి విడిచిపెట్టారు. ఈ కారణంగా బ్యారేజీకు దిగువలో ఉన్న కోనసీమలోని వశిష్ట, వైనతేయ, గౌతమి, వృద్ధ గౌతమి గోదావరి నదీ పాయలు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి వివిధ లంక గ్రామాల ప్రజలు మరపడవల్లో రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు. పి గన్నవరం అక్విడెక్టుల వద్ద వైనతేయ గోదావరి నదిలో వరద జోరు ఎక్కువగా ఉంది. ధవళేశ్వరం ఆనకట్ట వద్ద మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక కొనసాగుతోంది.

కనకాయలంక కాజ్‌వేపై వరద నీటిలో ప్రజల పాట్లు: రెండు రోజులుగా క్రమంగా పెరుగుతున్న గోదావరి వరద శనివారం లంక గ్రామాలను చుట్టుముట్టింది. గోదావరిలో వరద ప్రవాహం అంతకంతకు పెరుగుతోంది. నది తీరం వెంబడి భారీగా కురిసిన వర్షాలతో ఉపనదులన్నీ పొంగిపొర్లుతుండటంతో వరద ప్రమాదకరంగా మారింది. అఖండ గోదావరి తీరం రాజమహేంద్రవరం వద్ద గోదావరి ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. ధవళేశ్వరంలోని సర్ ఆర్ధన్ కాటన్ బ్యారేజీ వద్ద మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేశారు. రాత్రి 10 గంటల సమయానికి 12.3 అడుగుల నీటిమట్టం ఉంది.

వరద అమాంతం పెరగటంతో బ్యారేజీకి దిగువన ఉన్న వశిష్ఠ, వైనతేయ, గౌతమి, వృద్ధగౌతమి గోదావరి నదీపాయలు పోటెత్తి ప్రవహిస్తున్నాయి. డా. బీఆర్‌ అంబేడ్కర్‌ కోనసీమ జిల్లా పి.గన్నవరం మండలం చాకలిపాలెం సమీప కనకాయలంక వద్ద లోతట్టు కాజ్‌వే వరద ముంపులో చిక్కుకుంది. గోదావరి తీరం అంతా ప్రమాదకరంగా మారింది. లంకలను వరదనీరు మళ్లీ చుట్టుముట్టేస్తోంది. మామిడికుదురు మండలం పెదపట్నం, అప్పనపల్లి, పెదపట్నంలంక, బి.దొడ్డవరం, పాశర్లపూడి తీరంలో నీటిమట్టం పెరగడంతో స్థానికులకు ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు.

ఇద్దరు భక్తులు గల్లంతు: రాజమహేంద్రవరం పుష్కర ఘాట్ వద్ద గోదావరిలో స్నానానికి దిగి ఇద్దరు భవానీ భక్తులు గల్లంతయ్యారు. తూర్పుగోదావరి జిల్లా గోకవరం మండలం పెంటపల్లికి చెందిన గొబ్బుల బాపిరాజు, రాజానగరం మండలం శ్రీరాంపురానికి చెందిన రాయుడు, వీరబాబు భవాని మాలధారణలో ఉన్నారు. కుటుంబాలతో కలిసివచ్చి గోదావరిలో స్నానానికి దిగారు. గోదావరిలో వరద ఉద్ధృతి ప్రమాదకరంగా ఉండటంతో ఒక్కసారిగా ఇద్దరు గల్లంతయ్యారు. సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది మత్స్యకారులతో గోదావరిలో గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. అయినా వారి ఆచూకీ లభించలేదు. స్నానానికి దిగి బావా బామ్మర్దులైన ఇద్దరు గల్లంతు కావడంతో ఘాటు వద్ద కుటుంబ సభ్యులు కన్నీరుమున్నీరుగా విలపించారు.

వాయుగుండం ప్రభావం - ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లాలో భారీ వర్షాలు

