రాష్ట్రంలో భారీ వర్షాల అంచనా - తీరప్రాంతాల్లో ఈదురుగాలుల హెచ్చరిక
సముద్ర మట్టానికి 4.5 కి.మీ ఎత్తు వరకు విస్తరించి ఉన్న ఉపరితల ఆవర్తనం - తీరప్రాంతాల్లో గంటకు 40–50 కి.మీ వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 11, 2025 at 11:08 PM IST
Andhra Pradesh Weather Alert: ఉత్తరాంధ్ర, దక్షిణ ఒడిశా మీదుగా సముద్ర మట్టానికి 4.5 కిలోమీటర్ల ఎత్తు వరకు ఉపరితల ఆవర్తనం విస్తరించి ఉందని ఏపీ రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ప్రఖర్ జైన్ తెలిపారు. దీని ప్రభావంతో రాబోయే రెండు రోజుల్లో పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతం, దానిని ఆనుకుని ఉన్న ఉత్తరాంధ్ర, దక్షిణ ఒడిశా తీరప్రాంతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు. ఈ కారణంగా రాష్ట్రంలో పలుచోట్ల మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని వివరించారు.
తీర ప్రాంతాల్లో గంటకు 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉన్నందున ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అధికారులు హెచ్చరించారు. ముఖ్యంగా మత్స్యకారులు ఈ సమయంలో సముద్ర వేటకు వెళ్లవద్దని సూచించారు.
శుక్రవారం పశ్చిమ గోదావరి, ఏలూరు, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు, బాపట్ల, పల్నాడు, ప్రకాశం, నెల్లూరు, కర్నూలు, నంద్యాల, అనంతపురం, వైఎస్సార్ కడప, తిరుపతి జిల్లాల్లో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది. అలాగే శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, పార్వతీపురం మన్యం, అల్లూరి సీతారామరాజు, విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి, కాకినాడ, కోనసీమ, తూర్పుగోదావరి, కృష్ణా, సత్యసాయి, అన్నమయ్య, చిత్తూరు జిల్లాల్లో కొన్నిచోట్ల తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నందున ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని విపత్తుల నిర్వహణ విభాగం సూచించింది.
రాష్ట్రంలో పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు: గురువారం కర్నూలు జిల్లాలో వర్షం భారీగా పడింది. వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లడంతో రవాణా అంతరాయం ఏర్పడింది. వక్కర వాగు రోడ్డుపైకి ప్రవహించడంతో వాహనాల రాకపోకలు పూర్తిగా నిలిచిపోయాయి. మంత్రాలయం మండలంలో నల్లవాగు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. మంత్రాలయం - నాగలదిన్నె మార్గంలో రాకపోకలు ఆగిపోయాయి. నల్లవాగులో ఆర్టీసీ బస్సు చిక్కుకుపోయిన ఘటన ఆందోళన రేపింది. అయితే అదృష్టవశాత్తు డ్రైవర్, కండక్టర్ సురక్షితంగా బయటపడ్డారు. బస్సులో విద్యార్థులు లేదా ప్రయాణికులు లేకపోవడంతో పెద్ద ప్రమాదం తప్పింది. నల్లవాగు ఉద్ధృతితో పంట పొలాలు ముంపునకు గురై రైతులు నష్టపోతున్నారు.
నంద్యాల జిల్లా పరిస్థితి: నంద్యాల జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లో కూడా గురువారం భారీ వర్షం కురిసింది. కొలిమిగుండ్ల మండలం కలవటాల వద్ద వాగు పొంగిపొర్లడంతో వాహనాల రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. జమ్మలమడుగు నుంచి కొలిమిగుండ్లకు వచ్చే వాహనాలను పోలీసులు నిలిపివేశారు. కోవెలకుంట్ల సమీపంలోని కుందు నది ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. వర్షాల కారణంగా లోతట్టు ప్రాంతాలు ముంపునకు గురవగా, పలు పాఠశాల ప్రాంగణాలు వర్షపు నీటితో నిండిపోయాయి.
కడపలో జలమయం: కడప జిల్లాలో గురువారం తెల్లవారుజాము నుంచి ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షం కురిసింది. పలు ప్రాంతాల్లో రహదారులు నీటమునిగాయి. ఆర్టీసీ బస్టాండ్, రైల్వే స్టేషన్, వై జంక్షన్ వద్ద రోడ్లపై నీరు నిలిచిపోవడంతో ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. మురుగు కాలువలు పొంగిపొర్లడంతో పరిస్థితి మరింత క్లిష్టంగా మారింది. ఆర్టీసీ బస్టాండ్లోకి వరదనీరు చేరడంతో ప్రయాణికులు ఇబ్బందులు పడ్డారు.
అల్లూరి జిల్లాలో సమస్యలు: అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో కూడా వర్షాలు తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్నాయి. జి.మాడుగుల మండలంలోని కుంబిడిసింగి మార్గంలో రాళ్ల గెడ్డ వాగు పొంగిపొర్లడంతో గ్రామస్థులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. రేషన్ బియ్యం తీసుకోవడానికి వెళ్లిన గ్రామస్థులు తిరిగి ఇళ్లకు చేరడానికి ఇబ్బందులు పడ్డారు. కొందరు తాడు సాయంతో వాగు దాటగా, మరికొందరు ప్రవాహం ఎక్కువగా ఉండటంతో దాటలేక పడిగాపులు కాశారు. వర్షాలు కురిసినప్పుడల్లా ఈ సమస్యలు ఎదురవుతున్నాయని, వంతెన నిర్మించాలని స్థానికులు ప్రభుత్వాన్ని కోరారు.
ఉప్పాడ తీరంలో ఉవ్వెత్తున ఎగసిపడ్డ అలలు - రోడ్డు ధ్వంసం - రాకపోకలు నిలిపివేత