ఏపీలో కేరళ తరహా హౌస్‌బోట్లు - మడ అడవుల మధ్య నుంచి ప్రయాణం

పేరలి కాలువ నుంచి నిజాంపట్నం హార్బర్‌ వరకూ 18 కి.మీ. విహార మార్గం - మడ అడవులు, ఇసుక తిన్నెల మధ్య పడవల్లో విహరించే అరుదైన అనుభవం

Houseboat Tourism Project in Suryalanka
Houseboat Tourism Project in Suryalanka (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 30, 2025 at 1:55 PM IST

2 Min Read
AP to Launch Kerala Style Houseboat Tourism: ఆంధ్రప్రదేశ్‌ తీరప్రాంత పర్యాటకానికి కొత్త శోభను తీసుకురానున్న హౌస్‌బోట్‌ ప్రాజెక్టుకు ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. కేరళలోని అలెప్పీ తరహాలో పర్యాటకులు పడవల్లో విహరించి మడ అడవులు, ఇసుక తిన్నెలు, పక్షుల సందర్శనల మధ్య సహజసిద్ధ అందాలను ఆస్వాదించేలా బాపట్ల జిల్లా సూర్యలంకలో ప్రాజెక్టు రూపుదిద్దుకుంటోంది.

ప్రాజెక్టు రూపకల్పన: పేరలి కాలువ నుంచి నల్లమడ వాగు మీదుగా నిజాంపట్నం హార్బర్‌ వరకు హౌస్‌బోట్‌లను నడపాలని నిర్ణయించారు. ఈ మార్గంలో మొత్తం 18.35 కి.మీ. విస్తీర్ణం ఉంది. జలవనరుల శాఖ ఆధ్వర్యంలో ప్రాథమిక డీపీఆర్ సిద్ధమైంది. పర్యాటక శాఖ అధికారులు సర్వే పూర్తి చేశారు.

ప్రధాన ఆకర్షణలు: ఈ విహార మార్గంలో 1500 హెక్టార్ల మడ అడవులు, ఇసుక తిన్నెలు, సహజసిద్ధ అందాలు ఉన్నాయి. బాపట్ల, కర్లపాలెం, నిజాంపట్నం, రేపల్లె మండలాల తీరప్రాంతాల్లో పర్యాటకులకు అనేక విశేషాలు ఎదురవుతాయి. పక్షుల సందర్శనతో కూడిన నల్లమడ వాగు సంగమం ప్రత్యేకంగా ఆకట్టుకుంటుంది.

హౌస్‌బోట్‌ నిర్మాణం: ప్రస్తుతం ఒక హౌస్‌బోట్‌ నిర్మాణంలో ఉంది. దీని విలువ రూ.85 లక్షలకు పైగా ఉంటుంది. నవంబర్‌ నాటికి ఇది అందుబాటులోకి రానుంది. హౌస్‌బోట్‌లలో ప్రయాణించే పర్యాటకులు కుటుంబసభ్యులు, స్నేహితులతో కలిసి ఒకట్రెండు రోజులు సంతోషంగా గడిపేలా వసతులు కల్పించనున్నారు. భవిష్యత్తులో మరిన్ని హౌస్‌బోట్‌లు కూడా నిర్మించేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నారు. ఈ ప్రాజెక్టు విజయవంతమైతే ప్రాంతీయ యువతకు ఉద్యోగ అవకాశాలు పెరుగుతాయని అధికారులు భావిస్తున్నారు.

ల్యాండింగ్ పాయింట్లు:

ఆదర్శనగర్‌ (బాపట్ల మండలం) - పేరలి కాలువలో జెట్టీ నుంచి ప్రారంభం

నల్లమడ వాగు సంగమం - పక్షుల సందర్శన, ద్వీపకల్పం వద్ద విరామం

తుమ్మలపల్లి రామాలయం (కర్లపాలెం మండలం) - రెండో ల్యాండింగ్ పాయింట్

నిజాంపట్నం హార్బర్ సమీపం - చివరి పాయింట్ (1.5 కి.మీ. దూరంలో)

తీర ప్రాంతం నుంచి మడ అడవుల మధ్య ప్రయాణించి చివరగా నిజాంపట్నం హార్బర్‌కి చేరుకున్న తర్వాత పడవలు తిరిగి ఆదర్శనగర్‌ జెట్టీ వద్దకు చేరుకుంటాయి.

విహార మార్గం వివరాలు

  • మొత్తం దూరం: 18.35 కి.మీ.
  • పేరలి కాలువ: 4 కి.మీ.
  • నల్లమడ వాగు: 1.5 కి.మీ.
  • ఉప్పుటేరు: 12.2 కి.మీ.
  • తూర్పు తుంగభద్ర కాలువ: 0.65 కి.మీ.
  • సంవత్సరంలో నీరు ఉండే రోజులు: 330

అధికారుల అభిప్రాయం: కలెక్టర్ వినోద్‌కుమార్ మాట్లాడుతూ, హౌస్‌బోట్‌లను నడపడానికి ఆపరేటర్లకు అన్ని వసతులు కల్పిస్తామని తెలిపారు. “ఈ ప్రాజెక్టు పర్యాటకులకు కొత్త అనుభూతిని ఇస్తుంది. బాపట్ల జిల్లాలో పర్యాటక రంగ అభివృద్ధికి ఇది ముఖ్యమైన మైలురాయిగా నిలుస్తుంది” అని చెప్పారు.

సూర్యలంక హౌస్‌బోట్ ప్రాజెక్టు పర్యాటకులకు సహజసిద్ధ అందాలను ఆస్వాదించే ప్రత్యేక అవకాశం కల్పించనుంది. మడ అడవులు, ఇసుక తిన్నెలు, పక్షుల సందర్శనతో కూడిన ఈ ప్రయాణం కేరళ తరహాలో కొత్త అనుభూతిని అందిస్తుంది. ఇది కేవలం పర్యాటక రంగానికే కాకుండా, స్థానిక ఆర్థికాభివృద్ధికి కూడా దోహదం చేస్తుంది. స్థానిక ప్రజలు, వ్యాపారులు, యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు పెంచి, ఈ ప్రాంతానికి ప్రత్యేక గుర్తింపునిస్తుంది.

