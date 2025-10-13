ETV Bharat / state

ఏకోపాధ్యాయ పాఠశాలల్లో దేశంలోనే ఏపీ టాప్ - ఏకంగా 12,912 స్కూల్స్

ఏకోపాధ్యాయ పాఠశాలలున్నరాష్ట్రాల్లో మొదటిస్థానంలో ఏపీ - ప్రస్తుతం ఏపీలో 12,912 ఉండగా తర్వాత స్థానాల్లో ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌, ఝార్ఖండ్‌ , మహారాష్ట్ర

Single Teacher Schools In AP
Single Teacher Schools In AP (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 13, 2025 at 8:02 AM IST

2 Min Read
AP Top in Single Teacher Schools : ఏకోపాధ్యాయ పాఠశాలలు ఎక్కువగా ఉన్న రాష్ట్రాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్‌ దేశంలోనే మొదటి స్థానంలో ఉంది. దేశవ్యాప్తంగా లక్షా 4 వేల 125 ఏకోపాధ్యాయ పాఠశాలలు ఉండగా వీటిలో 33.76 లక్షలకు పైగా విద్యార్థులు చదువుకుంటున్నారు. కేంద్ర విద్యాశాఖ గణాంకాల ప్రకారం ఈ తరహా స్కూళ్లు అత్యధికంగా ఏపీలో 12,912 ఉండగా ఆ తర్వాత స్థానాల్లో ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌, ఝార్ఖండ్‌ , మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, లక్షద్వీప్‌, మధ్యప్రదేశ్‌, పశ్చిమ్‌ బెంగాల్‌, రాజస్థాన్‌, ఛత్తీస్‌గఢ్‌, తెలంగాణలు వరుసగా ఉన్నాయి.

రాష్ట్రాల వారీగా వివరాలు: అండమాన్‌ నికోబార్‌ దీవులు మినహా కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో ఎక్కడా ఏకోపాధ్యాయ పాఠశాలలు లేవు. దేశవ్యాప్తంగా ఏకోపాధ్యాయ పాఠశాలల్లో ఉపాధ్యాయుడు, విద్యార్థుల నిష్పత్తి 1:34 గా ఉంది. విద్యాహక్కు చట్టం-2009 ప్రకారం 1 నుంచి ఐదు తరగతుల వరకూ ఇది 1:30గా 6 నుంచి 8 తరగతుల వరకు 1:35గా ఉండాలి. సింగిల్‌ టీచర్‌ స్కూళ్లలో విద్యార్థుల చేరికల పరంగా ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌ అగ్రస్థానంలో ఉండగా, ఝార్ఖండ్, పశ్చిమ్‌ బెంగాల్, మధ్యప్రదేశ్, కర్ణాటక, ఆంధ్రప్రదేశ్‌ తర్వాతి స్థానాల్లో ఉన్నాయి.

పాఠశాలల విలీనం, ఉపాధ్యాయుల క్రమబద్ధీకరణ వంటి చర్యల ఫలితంగా దేశవ్యాప్తంగా ఏకోపాధ్యాయ బడుల సంఖ్య ఏటేటా తగ్గుతోంది. 2022-23లో వీటి సంఖ్య 1.18 లక్షలు ఉండగా, 2023-24 కల్లా 1.10 లక్షలకు, తాజాగా 2024-25 నాటికి లక్షా నాలుగు వేలకు తగ్గింది. మౌలిక సదుపాయాలు, విద్యావనరుల వినియోగం పరంగా చూసినప్పుడు ఒక బడిలో ఎక్కువమంది పిల్లలు చదువుకోవడం వాంఛనీయమని ఈ నివేదిక పేర్కొంది.

డీఎస్సీలో 15,941 పోస్టులు భర్తీ: మెగా డీఎస్సీలో నియమితులైన కొత్త ఉపాధ్యాయులు ఇవాళ్టి నుంచి పాఠశాలలకు హాజరుకానున్నారు. కొంత మంది వివిధ శాఖల్లో పనిచేస్తూ డీఎస్పీలో టీచర్లుగా ఎంపికయ్యారు. ఇలాంటి వారంతా ఆయా విభాగాల్లో రిలీవ్‌ అయి కేటాయించిన పాఠశాలల్లో చేరాల్సి ఉంటుంది. అభ్యర్థులు సమర్పించిన సర్టిఫికెట్లు ఎప్పుడైనా నకిలీవని తేలితే ఎంపిక రద్దవుతుందని పాఠశాల విద్యాశాఖ వెల్లడించింది. మొత్తం 16 వేల 347 పోస్టులకు డీఎస్సీ ప్రకటన విడుదల చేయగా కొన్ని పోస్టులకు రిజర్వేషన్‌ అభ్యర్థులు లేనందున 15 వేల 941 పోస్టులు భర్తీ అయ్యాయి.

కొత్త ఉపాధ్యాయులకు సత్కారం : మెగా డీఎస్సీలో ఉత్తీర్ణులై ఇవాళ్టి నుంచి పాఠశాలలకు హాజరవుతున్న ఉపాధ్యాయులను కూటమి ప్రజాప్రతినిధులు ఆయా నియోజకవర్గాల్లో సత్కరించారు. కృష్ణా జిల్లా అవనిగడ్డ నియోజకవర్గంలో మెగా డీఎస్సీ-2025 ద్వారా 75 మంది ఉపాధ్యాయులుగా ఉద్యోగాలు సాధించారు. వారిని ఎమ్మెల్యే మండలి బుద్ధప్రసాద్‌ ఘనంగా సన్మానించారు. సమాజాన్ని తీర్చిదిద్దే మహోన్నత వృత్తిలో అడుగుపెడుతున్న సందర్భంగా ఉపాధ్యాయులుకు శభాకాంక్షలు తెలిపారు.

బాపట్ల జిల్లా వేమూరు నియోజకవర్గం నుంచి ఉపాధ్యాయులుగా ఎంపికైన 60 మంది అభ్యర్థులను వేమూరు MPDO కార్యక్రమంలో సత్కరించగా కార్యక్రమానికి ఎమ్మెల్యే నక్కా ఆనందబాబు ముఖ్య అతిథిగా హాజరై అభినందనలు తెలిపారు. పల్నాడు జిల్లా చిలకలూరిపేట నియోజకవర్గం నుంచి ఉపాధ్యాయులుగా ఎంపికైన 48 మందిని ఎమ్మెల్యే ప్రత్తిపాటి పుల్లారావు టీడీపీ క్యాంపు కార్యాలయంలో ఘనంగా సత్కరించారు.

శ్రీకాకుళం జిల్లా ఆమదాలవలస నియోజకవర్గంలో ఉపాధ్యాయ కొలువు సాధించిన 66 మందిని ఎమ్మెల్యే కూన రవికుమార్‌ సన్మానించారు. చెప్పిన మాట ప్రకారం డీఎస్సీ నిర్వహించి చూపిన కూటమి ప్రభుత్వానికి కొత్తగా నియమితులైన ఉపాధ్యాయులు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. అంకిత భావంతో వృత్తిని నిర్వహిస్తామని చెప్పారు.

ఏకోపాధ్యాయ పాఠశాలలకు ఊరట.. క్లస్టర్ రిజర్వ్ మొబైల్ టీచర్

ఓ వైపు పాఠాలు.. మరో వైపు వంటలు.. ఉపాధ్యాయురాలి అవస్థలు

