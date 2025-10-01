ETV Bharat / state

రైతుల బలవన్మరణాల్లో మూడోస్థానంలో ఆంధ్రప్రదేశ్‌ - NCRB నివేదిక

'ప్రమాద మరణాలు-బలవన్మరణాల సమాచార నివేదిక-2023’ విడుదల - రైతులు, వ్యవసాయ కూలీల బలవన్మరణాల వివరాలు విడుదల చేసిన ఎన్‌సీఆర్‌బీ

Distressed farmers in dry field reflecting agrarian crisis and crop loss
Distressed farmers in dry field reflecting agrarian crisis and crop loss (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 1, 2025 at 8:21 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Andhra Pradesh Ranks 3rd in Farmer Distress Deaths: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో రైతులు, వ్యవసాయ కూలీల బలవన్మరణాలు ఆందోళన కలిగించే స్థాయికి చేరాయి. జాతీయ నేర గణాంక సంస్థ (NCRB) తాజాగా విడుదల చేసిన ప్రమాద మరణాలు-బలవన్మరణాల సమాచార నివేదిక-2023 ప్రకారం, ఏపీలో వారానికి నలుగురు రైతులు ప్రాణాలు విడుస్తున్నారని, రోజుకు ఇద్దరు వ్యవసాయ కూలీలు బలవన్మరణానికి పాల్పడుతున్నారని తేల్చింది. ఈ నివేదికలో రైతు బలవన్మరణాలలో ఆంధ్రప్రదేశ్‌ దేశవ్యాప్తంగా మూడో స్థానంలో ఉందని స్పష్టమైంది.

రైతుల బలవన్మరణాల్లో మూడోస్థానంలో ఆంధ్రప్రదేశ్‌ - NCRB నివేదిక (ETV)

2023లో దేశవ్యాప్తంగా 10,786 మంది రైతులు, వ్యవసాయ కూలీలు బలవన్మరణానికి పాల్పడగా, వారిలో 925 మంది ఆంధ్రప్రదేశ్‌ వారే. అంటే దేశ మొత్తం రైతు బలవన్మరణాల్లో 8.57% ఏపీకి చెందిన వారే. రాష్ట్రాల వారీగా చూస్తే మహారాష్ట్ర (4,151) మొదటి స్థానంలో ఉండగా, కర్ణాటక (2,423) రెండో స్థానంలో, ఆంధ్రప్రదేశ్‌ (925) మూడో స్థానంలో నిలిచింది.

రైతుల కంటే ఎక్కువగా కూలీల బలవన్మరణాలు: 2023లో ఏపీలో బలవన్మరణానికి పాల్పడిన 925 మందిలో 201 మంది రైతులు కాగా, మిగిలిన 724 మంది వ్యవసాయ కూలీలు. రైతులలో సొంత భూమి ఉన్నవారు 109 మంది, కౌలుదారులు 92 మంది ఉన్నారు. ముఖ్యంగా కౌలుదారుల బలవన్మరణాలు గణనీయంగా పెరిగినట్లు NCRB నివేదికలో వెల్లడైంది. 2022లో 60 మంది కౌలుదారులు ప్రాణాలు వీడగా, 2023లో ఆ సంఖ్య 92కి పెరిగింది. వ్యవసాయ కూలీల పరిస్థితి కూడా ఆందోళన కలిగిస్తోంది. 2022లో 548 మంది వ్యవసాయ కూలీలు బలవన్మరణానికి పాల్పడగా, 2023లో ఆ సంఖ్య 724కి పెరిగింది. అంటే ఏడాదిలోనే 176 మందికి పైగా ఎక్కువ మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు.

టీడీపీ పాలనతో పోలిస్తే వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో పెరిగిన బలవన్మరణాలు: 2014-18 మధ్య టీడీపీ పాలనలో సగటున ప్రతి సంవత్సరం 766 మంది రైతులు బలవన్మరణం చేసుకున్నారు. మొత్తం ఐదేళ్లలో 3,832 మంది రైతులు ప్రాణాలు తీసుకున్నారు. కానీ 2019-23 మధ్య వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో ఆ సంఖ్య 965కు పెరిగింది. ఐదేళ్లలో మొత్తం 4,825 మంది రైతులు బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డారు. అంటే టీడీపీ పాలనతో పోలిస్తే వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో 25.91% మేర రైతుల ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు గణాంకాలు చెబుతున్నాయి.

జాతీయ స్థాయిలో తగ్గినా, ఏపీలో పెరుగుదల: దేశవ్యాప్తంగా రైతుల బలవన్మరణాలు తగ్గుతున్న నేపథ్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో పెరగడం మరింత ఆందోళన కలిగిస్తోంది. మోదీ తొలి ఐదేళ్ల కాలంలో (2014-18) దేశవ్యాప్తంగా ఏటా సగటున 11,469 మంది రైతులు ప్రాణాలు కోల్పోగా, రెండో ఐదేళ్లలో (2019-23) అది 10,783కి తగ్గింది. అంటే జాతీయస్థాయిలో 5.98% తగ్గుదల నమోదైంది. గత పది ఏళ్లలో దేశవ్యాప్తంగా రైతు బలవన్మరణాలు 8.37% మేర తగ్గాయి. కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో మాత్రం విరుద్ధ పరిస్థితి నెలకొంది.

ఇతర రాష్ట్రాల పరిస్థితి: ఒకప్పుడు రైతుల బలవన్మరణాలకు కేరాఫ్‌గా పేరుపొందిన తెలంగాణ ఇప్పుడు ఆ జాబితాలో 14వ స్థానంలో ఉండటం గమనార్హం. 2023లో ఆ రాష్ట్రంలో కేవలం 56 మంది రైతులు బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డారు. ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే, 14 రాష్ట్రాలు/ కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో ఒకర రైతు కూడా బలవన్మరణానికి పాల్పడలేదు. అందులో అరుణాచల్‌ప్రదేశ్, బిహార్, గోవా, హిమాచల్‌ప్రదేశ్, ఝార్ఖండ్, మణిపూర్, మిజోరం, నాగాలాండ్, ఒడిశా, త్రిపుర, పశ్చిమ బెంగాల్, చండీగఢ్, ఢిల్లీ, లక్షద్వీప్‌లు ఉన్నాయి. ప్రత్యేకంగా వెనుకబాటుతనానికి ఉదాహరణగా చెప్పుకునే బిహార్‌లో ఒక్క రైతు కూడా బలవన్మరణం కూడా నమోదు కాకపోవడం గమనార్హం.

మొత్తంగా బలవన్మరణాల్లో రైతుల వాటా 2013లో 8.7% ఉండగా, 2023లో అది 6.3%కి తగ్గింది. కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో మాత్రం పెరగడం రాష్ట్ర పాలక వర్గాలకు పెద్ద సవాల్‌. రైతు సంక్షేమంపై కొత్త దృష్టికోణం అవసరమని ఈ గణాంకాలు మళ్లీ గుర్తు చేస్తున్నాయి.

పెరిగిన పెట్టుబడి వ్యయం - తగ్గిన రాబడి - ఆందోళనలో ఆక్వా రైతులు

మీ పిల్లల్లో ఈ మార్పు గమనిస్తున్నారా - అయితే జాగ్రత్త అంటున్న నిపుణులు

For All Latest Updates

TAGGED:

NCRB REPORT ON FARMER FATALITIESAGRARIAN CRISIS DEATHS IN APTENANT FARMER FATALITIES IN APAGRICULTURE LABOR DISTRESS DEATHSAP FARMER DISTRESS DEATHS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

సూర్యకాంతి నుంచి నేరుగా బయోప్యూయెల్ తయారీ- సరికొత్త ఆవిష్కరణ!

GST 2.0: భారత్​లో ఇప్పుడు చౌకైన కారు ఇదే- ధర ఎంతో తెలుసా?

ఆ సమాధిని బూట్లు, చెప్పులు, రాళ్లతో కొడతారు- 900 ఏళ్లుగా ఇదే సంప్రదాయం-ఎందుకు? ఏం చేశాడు?

యువతలో పెరుగుతున్న 'ఒత్తిడి'?- ఈ లక్షణాలతో ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చట!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.