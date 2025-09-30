రాష్ట్రంలో 'సూపర్ జీఎస్టీ-సూపర్ సేవింగ్స్' - ఇంటింటికీ జీఎస్టీ 2.0 ఫలాలు
జీఎస్టీ ఉత్సవ్పై మంత్రివర్గ ఉపసంఘంతో సీఎం సమీక్ష - జీఎస్టీ ప్రయోజనాలను ఇంటింటికీ తీసుకెళ్లేలా ప్రణాళికలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 30, 2025 at 7:36 AM IST
Super GST Super Savings Campaign in Andhra Pradesh: జీఎస్టీ ప్రయోజనాలను రాష్ట్రంలోని ఇంటింటికీ తీసుకెళ్లేలా సూపర్ జీఎస్టీ-సూపర్ సేవింగ్స్ పేరిట రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కార్యాచరణ చేపట్టింది. రాష్ట్రమంతటా జీఎస్టీ 2.0 సంస్కరణలపై విస్తృత ప్రచారం చేసేలా ప్రణాళిక రూపొందించాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆదేశించారు. అక్టోబర్ 19వ తేదీ వరకు వేర్వేరు థీమ్స్తో ప్రజల్లోకి వెళ్లేలా కార్యాచరణ సిద్ధం చేయాలని సూచించారు. ఇంటింటికీ జీఎస్టీ ఫలాలు అందాలని ఆయన స్పష్టం చేశారు. జిల్లా కేంద్రాల్లో దీపావళి సంబరాలు నిర్వహించాలన్నారు.
జీఎస్టీ ఉత్సవ్పై ఉండవల్లిలోని తన క్యాంప్ కార్యాలయం నుంచి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు మంత్రివర్గ ఉపసంఘంతో సమీక్ష నిర్వహించారు. జీఎస్టీ 2.0 ప్రయోజనాలను ప్రజలకు వివరించేందుకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 65 వేల సమావేశాలు, కార్యక్రమాలను నిర్వహించాలని చంద్రబాబు సూచించారు. వచ్చే నెల 19వ తేదీ వరకు వేర్వేరు థీమ్లతో ప్రచార కార్యక్రమాలను నిర్వహించాలని సీఎం దిశానిర్దేశం చేశారు. ‘ఇంటింటికీ జీఎస్టీ ఫలాలు’ థీమ్తో నిత్యవసరాలు, ఔషధాలు, స్టేషనరీ, వస్త్రాలు, క్రీడా వస్తువులు, రవాణా, మహిళలు, చిన్నారులకు సంబంధించిన వస్తులపై పన్నులు తగ్గిన అంశాన్ని విస్తృతంగా ప్రచారం నిర్వహించామని అధికారులు సీఎం దృష్టికి తీసుకెళ్లారు.
ఇవాళ్టి నుంచి అక్టోబర్ 19వ తేదీ వరకు వ్యవసాయం, ఎంఎస్ఎంఈలు, చేనేత ఉత్పత్తులు, ఆక్వా, విద్యారంగం, బీమా, ఎలక్ట్రానిక్స్, ఈ కామర్స్, భవన నిర్మాణ రంగం, టూరిజం, ఆతిథ్య రంగం, రవాణా, లాజిస్టిక్స్, క్రీడా పరికరాలు, పునరుత్పాదక విద్యుత్, ఆటో మొబైల్స్, తదితర అంశాలపై రంగాల వారీగా ఆయా శాఖలు ప్రచారం చేపట్టాలని సీఎం ఆదేశించారు. రైతులకు అవగాహన కల్పించేలా ట్రాక్టర్ ర్యాలీలు, యంత్రాల ప్రదర్శన చేపట్టాలన్నారు. ఆప్కో, లేపాక్షి, ఒక జిల్లా-ఒక ఉత్పత్తి పేరిట మేళాలు, ఎంఎస్ఎంఈ యూనిట్లలో తయారయ్యే ఉత్పత్తులు, దానికి సంబంధించిన పన్నుల తగ్గింపుపై ప్రచారం నిర్వహించేలా చూడాలన్నారు. సెలూన్లు, యోగా సెంటర్లు, జిమ్లలో జీఎస్టీల తగ్గింపు వల్ల ధరలు ఎంత వ్యత్యాసం వచ్చిందో అవగాహన కల్పించాలని ఆదేశించారు.
జీఎస్టీ తగ్గింపుతో స్టేషనరీ ఉత్పత్తులపైనా ధరలు గణనీయంగా తగ్గిన అంశాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలని సమావేశంలో నిర్ణయించారు. వీటిపై అవగాహన కల్పించేలా విద్యార్థులకు వ్యాస రచన, పెయింటింగ్ పోటీలు నిర్వహించాలని సీఎం సూచించారు. రాష్ట్రంలోని 7 వేల ఉన్నత పాఠశాలలు, 4 వేల జూనియర్ కాలేజీల్లో ఈ ప్రచారం నిర్వహించేలా ప్రణాళిక సిద్ధం చేసినట్లు అధికారులు వివరించారు. జీవిత బీమా, ఆరోగ్య బీమాలకు సంబంధించి జీరో జీఎస్టీ విషయాన్ని ప్రజల్లోకి విస్తృతంగా తీసుకెళ్లేలా కార్యక్రమాలు చేపట్టాలన్నారు. ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులకు సంబంధించి ధరలపై అవగాహన కల్పించేందుకు ఉత్పత్తిదారులు, డీలర్లతో జిల్లా, నియోజకవర్గ, మండలాల వారీగా 850కి పైగా చోట్ల కార్యక్రమాలు చేపట్టాలని ఈ భేటీలో నిర్ణయించారు.
ఈ-కామర్స్ రంగానికి సంబంధించి గిగ్ వర్కర్లలో ద్విచక్ర ర్యాలీలు, స్వదేశీ ఉత్పత్తులపై ఎగ్జిబిషన్లు నిర్వహించాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. భవన నిర్మాణ రంగం, ఆతిథ్య రంగం, రవాణా, లాజిస్టిక్స్ పైనా జిల్లా, నియోజకవర్గాల్లో ఎగ్జిబిషన్లు, ర్యాలీలు చేపట్టేలా ప్రణాళిక రూపొందించాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. ఆటబొమ్మలు, క్రీడా పరికరాలు, పునరుత్పాదక విద్యుత్ ఉత్పత్తి, ఆటో మొబైల్స్ ధరలకు సంబంధించి ప్రజల్లో అవగాహన కల్పిచేలా 200పైగా కార్యక్రమాలు చేపట్టాలన్నారు.
అక్టోబర్ 18వ తేదీతో క్షేత్ర స్థాయిలో ప్రచారాన్ని ముగించి 19వ తేదీన జిల్లా కేంద్రాల్లో షాపింగ్ ఫెస్టివల్, సాయంత్రం సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు చేపట్టాలని చంద్రబాబు తెలిపారు. అదే రోజున జిల్లా కేంద్రాల్లో దీపావళి సంబరాలు జరపాలని సీఎం ఆదేశించారు. రేడియో, టీవీ, మీడియా, సోషల్ మీడియా, పత్రికా, సినిమా థియేటర్లు వంటి ప్రసార, ప్రచార మాధ్యమాల ద్వారా ప్రచారం నిర్వహించాలన్నారు. ప్రభుత్వ కార్యాలయాల వద్ద కూడా జీఎస్టీ 2.0 ఫలాలు తెలిసేలా హోర్డింగులు ఏర్పాటు చేయాలని సీఎం సూచించారు.
