రాష్ట్రంలో విద్యార్థుల స్థానికత - ఏపీ హైకోర్టు కీలక తీర్పు - HIGH COURT ON STUDENTS LOCALITY

విద్యార్థుల స్థానికతపై కీలక తీర్పు వెలువరించిన హైకోర్టు - 4 ఏళ్లు రాష్ట్రంలో చదివిన వారే స్థానికులని వెల్లడి

Published : August 14, 2025 at 10:06 PM IST

Updated : August 14, 2025 at 11:19 PM IST

AP High Court Key Verdict on Students Locality: స్థానికత విషయంలో రాష్ట్రపతి ఉత్తర్వుల్లో స్పష్టంగా పేర్కొన్నారని హైకోర్టు ధర్మాసనం తెలిపింది. హైకోర్టు విస్తృత ధర్మాసనం సైతం ఈ వ్యవహారంపై గతంలో తీర్పు ఇచ్చిందని గుర్తుచేసింది. ఏపీలోని ఒక స్థానిక ప్రాంతంలో(ఏయూ లేదా ఎస్‌వీయూ పరిధిలో) ఇంటర్‌తో పాటు 4 ఏళ్లు విద్యను అభ్యసించిన విద్యార్థి ఆ ప్రాంత స్థానిక అభ్యర్థి అవుతారని పేర్కొంది. ఇంటర్మీడియెట్‌ను రాష్ట్ర వెలుపల చదివిన తమను వైద్య విద్య ప్రవేశాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో స్థానిక అభ్యర్థులుగా(లోకల్‌) పరిగణించేలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, డాక్టర్‌ ఎన్టీర్‌ ఆరోగ్య విశ్వవిద్యాల అధికారులను ఆదేశించాలని కోరుతూ అభ్యర్థులు దాఖలు చేసిన పలు వ్యాజ్యాలను కొట్టేసింది.

హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ ధీరజ్‌సింగ్‌ ఠాకుర్, జస్టిస్‌ ఆర్‌.రఘునందన్‌రావుతో కూడిన ధర్మాసనం బుధవారం ఇచ్చిన తీర్పు అందుబాటులోకి వచ్చింది. రాష్ట్రంలో స్థానికులమైన తాము ఇంటర్మీడియెట్‌ తెలంగాణలో చదివామనే కారణంతో వైద్య విద్య ప్రవేశాలలో ఏపీలో స్థానిక అభ్యర్థులుగా పరిగణించకపోవడాన్ని సవాలు చేస్తూ హైకోర్టులో పలు వ్యాజ్యాలు దాఖలైన విషయం తెలిసిందే. ఎన్టీఆర్‌ ఆరోగ్య విశ్వవిద్యాలయం జారీచేసిన నోటిఫికేషన్​ను కొట్టేయాలని పిటిషనర్లు అభ్యర్థించారు. వైద్య, ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమశాఖ తరఫున ఏజీ దమ్మాలపాటి శ్రీనివాస్, ఎన్టీఆర్‌ ఆరోగ్య విశ్వవిద్యాలయం తరఫున న్యాయవాది టీవీ శ్రీదేవి వాదనలు వినిపించారు.

రాష్ట్రపతి ఉత్తర్వులకు అనుగుణంగానే స్థానికతను నిర్ణయించామని హైకోర్టు గతంలో ఈ వ్యవహారమై తీర్పులిచ్చిందన్నారు. ఈ వాదనలతో ఏకీభవించిన ధర్మాసనం వ్యాజ్యాలను కొట్టేస్తూ తీర్పు ఇచ్చింది. రాష్ట్రపతి ఉత్తర్వుల-1974లోని నిబంధన-4కు అనుగుణంగా లేని అభ్యర్థులను స్థానిక అభ్యర్థులుగా పరిగణించలేమని ఇదే హైకోర్టు గతంలో చెప్పిందని ధర్మాసనం గుర్తుచేసింది. రాష్ట్రపతి ఉత్తర్వుల నిబంధన 4(1), 4(2)ని అనుసరించి స్థానికతను నిర్ణయిస్తారని తెలిపింది. ఏపీ విద్యా సంస్థలు(ప్రవేశాలు, నియంత్రణ) ఉత్తర్వులు-1074లోని నిబంధన 7.2 ప్రకారం ఏపీని 2 (ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ప్రాంతం, శ్రీవెంకటేశ్వర యూనివర్సిటీ) స్థానిక ప్రాంతాలుగా విభజించారని వెల్లడించింది.

7.3 నిబంధన, రాష్ట్రపతి ఉత్తర్వులను కలిపి చదివితే ఈ కింది విధంగా ఉందని తెలిపింది. అర్హత పరీక్ష(ఇంటర్మీడియెట్‌)తో పాటు 4 సంవత్సరాలు ఏ విద్యార్థి అయినా ఏపీలోని ఒక స్థానిక ప్రాంతంలో(ఏయూ లేదా ఎస్‌వీయూ పరిధిలో) విద్యను అభ్యసిస్తే ఆ ప్రాంత స్థానిక అభ్యర్థిగా పరిగణిస్తారని తెలిపింది . విద్యార్థి రాష్ట్రంలో ఏ విద్యా సంస్థలో చదవక పోయినా అర్హత పరీక్షకు ముందు వరుసగా 4 సంవత్సరాలు రాష్ట్రంలోని ఓ స్థానిక ప్రాంతంలో నివాసం ఉంటే, ఆ వ్యక్తిని స్థానిక అభ్యర్థిగా పరిగణిస్తారు. ఏపీలోని ఒక స్థానిక ప్రాతంలో వరసగా 4 ఏళ్లు చదవనప్పటికీ అర్హత పరీక్ష రాసే నాటికి ముందు రాష్ట్రంలో 7 ఏళ్లు చదివి ఉంటే ఆ విద్యార్థి సమర్పించే రికార్డుల ఆధారంగా ఆ ప్రాంత స్థానిక అభ్యర్థిగా పరిగణిస్తారని ధర్మాసనం పేర్కొంది.

