AP HC Adjourns Hearing on Installation of CCTVs in Police Stations: ఉమ్మడి గుంటూరు, కృష్ణా జిల్లాల్లో తాను పరిశీలించిన ఆరు పోలీసు స్టేషన్లలో సగటున పది సీసీ టీవీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేసినా సరే ఠాణాలోని మొత్తం ప్రాంతాన్ని రికార్డు చేయాలంటే అవి సరిపోవని అడ్వొకేట్ కమిషనర్ ఎమ్మార్కే చక్రవర్తి హైకోర్టుకు మంగళవారం నివేదించారు. డిజిటల్ వీడియో రికార్డర్ (డీవీఆర్) నుంచి వీడియో ఫుటేజి పొందేందుకు తమకు అవకాశం లేదని పోలీసులు వెల్లడించినట్లు నివేదికలో పేర్కొన్నారు.
విచారణను వాయిదా వేసిన ధర్మాసనం: ఏదైనా కేసు దర్యాప్తులో ఫుటేజీ అవసరమంటూ ఫిర్యాదు లేవనెత్తితే సంబంధిత ఎస్పీ కార్యాలయం నుంచి ఈ మెయిల్ ద్వారా పంపుతారని పోలీసులు వెల్లడించారని పేర్కొన్నారు. డీవీఆర్లో రికార్డయిన ఫుటేజీ ఎక్కడ ఉంటుందో తెలుసుకొని వివరాలను కోర్టు ముందు ఉంచేందుకు సమయం కావాలని ప్రభుత్వ ప్రత్యేక న్యాయవాది (ఎస్జీపీ) విష్ణుతేజ అభ్యర్థించారు. దీనికి అంగీకరించిన హైకోర్టు న్యాయమూర్తులు జస్టిస్ ఆర్.రఘునందన్రావు, జస్టిస్ టీసీడీ శేఖర్లతో కూడిన ధర్మాసనం విచారణను బుధవారానికి వాయిదా వేసింది.
పోలీసుస్టేషన్లలో సీసీటీవీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేయలేదంటూ న్యాయవాది తాండవ యోగేష్ హైకోర్టులో కోర్టుధిక్కరణ వ్యాజ్యం వేశారు. ఇటీవల విచారణ జరిపిన ధర్మాసనం ఆరు ఠాణాలను తనిఖీ చేసి నివేదిక ఇచ్చేందుకు న్యాయవాది ఎమ్మార్కే చక్రవర్తిని అడ్వొకేట్ కమిషనర్గా నియమించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో మంగళవారం కమిషనర్ హైకోర్టుకు నివేదిక సమర్పించారు. అందులో కొన్ని వివరాలు పొందుపరిచి ఉన్నాయి.
నివేదిక ఆధారంగా వివరాలిలా! ప్రతి పోలీసుస్టేషన్లో సగటున 10 సీసీటీవీ కెమెరాలు ఏర్పాటుచేశారు. మంగళగిరిలో 11 కెమెరాలు ఉన్నాయి. నల్లపాడు, పెనమలూరు ఠాణాల్లోని పై అంతస్తులను రికార్డు చేయడానికి కెమెరాలు లేవు. ఫుటేజి అవసరమైనప్పుడు తమకు పాస్వర్డ్ చెబుతారనీ, డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఎస్పీ కార్యాలయానికి చెందినవారు పాస్వర్డ్ను మారుస్తారని పెనమలూరు ఎస్హెచ్వో తెలిపారు.
ఠాణాలలోనే తనిఖీలకు న్యాయస్థానం అనుమతించడంతో వీడియో ఫుటేజిల లభ్యత, ఎప్పటి నుంచి అందుబాటులో ఉంది, మాట స్పష్టంగ రికార్డు అయ్యిందా? లేదా? పరిశీలించేందుకు గుంటూరు, కృష్ణా జిల్లాల ఎస్పీ కార్యాలయాలకు వెళ్లలేకపోయాను. వీడియో రికార్డు, ఫుటేజి లభ్యత, డీవీఆర్ల నుంచి ఫుటేజి సేకరించే విధానం గురించి పూర్తి వివరాలు చెప్పేందుకు తనిఖీలకు వెళ్లినప్పుడు పోలీసు అధికారులెవరూ హాజరుకాలేదు. ఈ ఒక్క విషయంలో మాత్రం పోలీసు అధికారుల నుంచి సహకారం లభించలేదు.
CCTVS Very Important in Investigating Cases: దొంగతనాలు, హత్యలు, ఆందోళనలు ఏ అంశమైనా కేసు దర్యాప్తులో సీసీ కెమెరాలు ఎంతో కీలక పాత్రను పోషిస్తాయి. విజయవాడ కమిషనరేట్లోని దాదాపు అన్ని ప్రాంతాలు ఇప్పుడు నిఘా నేత్రాల పరిధిలోకి వచ్చాయి. ఇప్పటివరకు 4,000కి పైగా ఏర్పాటయ్యాయి. ఈ సంఖ్యను మూడు నెలల్లో 5,000 వరకు తీసుకెళ్లేందుకు కసరత్తు చేస్తున్నట్లు అధికారులు తెలుపుతున్నారు.
పోలీసు స్టేషన్లలో సీసీ కెమెరాలు - సందేహం వ్యక్తంచేసిన హైకోర్టు