జీఎస్టీ వసూళ్లలో ఏపీ కొత్త రికార్డు - ఆరు నెలల్లోనే రూ.26,686 కోట్ల ఆదాయం
సెప్టెంబరులో నికర జీఎస్టీ రాబడి రూ.2,789 కోట్లు, స్థూల రాబడి రూ.3,653 కోట్లు - 2024 సెప్టెంబరుతో పోలిస్తే నికర రాబడిలో 7.45% వృద్ధి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 4, 2025 at 7:15 AM IST
Andhra Pradesh GST Collections: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఆదాయార్జనలో సరికొత్త రికార్డులను నెలకొల్పుతూ వెళ్తోంది. 2017లో జీఎస్టీ అమలులోకి వచ్చినప్పటి నుంచి ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ నుంచి సెప్టెంబర్ వరకు ప్రతినెలా నికర జీఎస్టీ రాబడి రికార్డు స్థాయిలో నమోదు కావడం రాష్ట్ర ఆర్థిక స్థిరత్వానికి సంకేతంగా భావించవచ్చు. ప్రత్యేకంగా సెప్టెంబర్ నెలలో వసూళ్లు అత్యధికంగా నమోదవడం, పన్ను వ్యవస్థ పటిష్ఠతను మరోసారి నిరూపించింది.
2025 సెప్టెంబరు జీఎస్టీ వసూళ్లు: 2025 సెప్టెంబరులో నికర జీఎస్టీ రాబడి రూ.2,789 కోట్లు కాగా, స్థూల జీఎస్టీ వసూళ్లు రూ.3,653 కోట్లుగా నమోదయ్యాయి. ఈ స్థాయిలో వసూళ్లు ఇప్పటివరకు చాలా అరుదు. 2024 సెప్టెంబర్తో పోలిస్తే నికర జీఎస్టీ రాబడి 7.45% పెరుగుదల నమోదు చేసుకోగా, స్థూల రాబడి 4.19% పెరిగింది. 2023 సెప్టెంబరుతో పోలిస్తే వృద్ధి రేటు మరింత గణనీయంగా ఉంది. నికర రాబడిలో 12.67% వృద్ధి చోటు చేసుకుంది.
రాష్ట్ర జీఎస్టీ (ఎస్జీఎస్టీ) వసూళ్లు బలంగా: సెప్టెంబరులో రాష్ట్ర జీఎస్టీ (ఎస్జీఎస్టీ) రూపంలో రూ.1,185 కోట్లు లభించాయి. ఇది గతేడాది ఇదే నెలతో పోలిస్తే 8.28% ఎక్కువ. రాష్ట్రంలో పలు వస్తువుల వినియోగం పెరగడం, వాణిజ్య పన్నుల శాఖ సిబ్బంది కఠినంగా పన్ను సేకరణ చేపట్టడం ఈ పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణమని ప్రధాన వాణిజ్య పన్నులశాఖ అధికారి ఎ. బాబు స్పష్టంచేశారు.
ఐజీఎస్టీ సర్దుబాట్లలో రికార్డు: సెప్టెంబరులో ఐజీఎస్టీ సర్దుబాట్ల రూపంలో రాష్ట్రానికి రూ.1,605 కోట్లు వచ్చాయి. గతేడాది ఇదే నెలతో పోలిస్తే 6.84% అధికం, 2023తో పోలిస్తే 18.62% పెరుగుదల నమోదైంది. ఈ ఫలితాల వెనుక ప్రత్యేక పర్యవేక్షణ, సాంకేతిక వసూళ్ల విధానం ప్రధాన పాత్ర పోషించాయని అధికారులు విశ్లేషిస్తున్నారు.
పెట్రోలియం ఉత్పత్తులపై వ్యాట్-ఆదాయానికి ఆధారం: పెట్రోలు, డీజిల్ అమ్మకాల వలన వ్యాట్ రూపంలో రాష్ట్రానికి బలమైన ఆదాయం వస్తోంది. 2025 సెప్టెంబరులో పెట్రోలియం ఉత్పత్తులపై వ్యాట్ రూ.1,380 కోట్లుగా నమోదైంది. ఇది గతేడాది ఇదే నెలతో పోలిస్తే 3.10% అధికం. గడచిన మూడు నెలలుగా పెట్రోలు అమ్మకాలు పెరుగుతుండటమే దీని వెనుక ప్రధాన కారణం. రెవెన్యూలో పెట్రోలియం వ్యాట్ కీలక స్థానాన్ని నిలబెట్టుకుంది.
వృత్తిపన్నులో గణనీయమైన వృద్ధి: సెప్టెంబరులో వృత్తిపన్ను రాబడి 43.75% పెరుగుదలను నమోదు చేసుకుంది. తొలి ఆరు నెలల్లో వృత్తిపన్ను వసూళ్లు మొత్తం 51.51% వృద్ధిని చూపాయి. ఇది రాష్ట్రంలో ఉద్యోగాలు, వాణిజ్య కార్యకలాపాలు విస్తరించాయని సూచిస్తుంది. ఇక 2025–26 ఆర్థిక సంవత్సరపు తొలి ఆరు నెలల్లో రాష్ట్రానికి అన్ని రంగాలనూ కలిపి రూ.26,686 కోట్ల ఆదాయం వచ్చింది. ఇందులో నికర జీఎస్టీ, పెట్రోలియం, మద్యంపై వ్యాట్, వృత్తిపన్ను, ఇతరత్రా వసూళ్లు ఉన్నాయి. గత ఏడాది ఇదే సమయానికి రాబడి రూ.25,373 కోట్లు ఉండగా, ఈసారి గణనీయమైన వృద్ధి సాధించింది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక బలాన్ని చాటిన సెప్టెంబరు: ఆర్థిక నిపుణుల అంచనాల ప్రకారం, కేంద్ర ప్రభుత్వం జీఎస్టీ తగ్గింపులు ప్రకటించిన నేపథ్యంలో వసూళ్లు తగ్గుతాయని భావించినా, రాష్ట్ర వాణిజ్య పన్నుల విభాగం సమర్థత, పన్ను చెల్లింపుదారుల స్పందన వలన అన్ని అనుమానాలు తలకిందులయ్యాయి. ఈ విజయాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఆదాయ పరంగా ఆత్మనిర్భర దిశగా అడుగులు వేస్తోందని చెప్పవచ్చు.
