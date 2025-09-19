ETV Bharat / state

పాఠశాలలకు దసరా సెలవులు ఫిక్స్ - మొదలైన పండుగ సందడి

ఈనెల 22 నుంచి అక్టోబర్‌ 2 వరకు పాఠశాలలకు దసరా సెలవులు - విద్యాశాఖ అధికారులతో చర్చించి నిర్ణయం తీసుకున్నామన్న లోకేశ్

Andhra Pradesh Govt announces Dussehra holidays
Andhra Pradesh Govt announces Dussehra holidays (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 19, 2025 at 1:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

AP Govt Announces Dussehra Holidays for Schools: ఆంధ్రప్రదేశ్‌, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో పాఠశాల విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న దసరా సెలవులపై స్పష్టత వచ్చింది. ఇరురాష్ట్రాలు తమ రాష్ట్రాల పరిస్థితులను పరిగణనలోకి తీసుకుని ప్రత్యేక షెడ్యూల్‌ను ప్రకటించాయి. దీంతో విద్యార్థుల్లో ఆనందం నెలకొంది.

ఏపీలో దసరా సెలవులు: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఈనెల 22 (సోమవారం) నుంచి అక్టోబర్ 2 (గురువారం) వరకు పాఠశాలలకు దసరా సెలవులు ఇస్తున్నట్లు ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఈ నిర్ణయాన్ని అధికారికంగా విద్యాశాఖ తెలియజేసింది. ఉపాధ్యాయుల కోరిక మేరకే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నామని విద్యాశాఖ మంత్రి లోకేశ్​ తెలిపారు.

“పాఠశాలలకు దసరా సెలవులు 22 నుంచి ఇవ్వాలని ఉపాధ్యాయులు కోరారు. టీడీపీ గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీలు ఈ విషయాన్ని నా దృష్టికి తీసుకువచ్చారు. వారి అభ్యర్థనను పరిశీలించి, విద్యాశాఖ అధికారులతో చర్చించి ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాం” అని లోకేశ్ వెల్లడించారు. ఈ ప్రకటనతో ఏపీ విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. పండుగ వేళ కుటుంబ సభ్యులతో సమయం గడపడానికి సరైన విరామం లభిస్తుందని భావిస్తున్నారు.

AP DUSSEHRA HOLIDAYS 2025
AP DUSSEHRA HOLIDAYS 2025 (Image Source: @naralokesh on X)

తెలంగాణలో విభిన్న షెడ్యూల్: ఇక తెలంగాణ ప్రభుత్వం కూడా దసరా సెలవులపై కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. సెప్టెంబర్ 22 (సోమవారం) నుంచి అక్టోబర్ 3 (శుక్రవారం) వరకు రాష్ట్రంలోని అన్ని పాఠశాలలకు సెలవులు ప్రకటించింది. అంటే ఏపీతో పోలిస్తే ఒక రోజు ఎక్కువగా సెలవులు ఇచ్చారు.

అదే సమయంలో జూనియర్ కాలేజీలకు వేరే షెడ్యూల్‌ను అమలు చేయాలని తెలంగాణ విద్యాశాఖ నిర్ణయించింది. సెప్టెంబర్ 28 నుంచి అక్టోబర్ 5 వరకు జూనియర్ కాలేజీలకు సెలవులు ప్రకటించారు. అంటే పాఠశాలలకన్నా వారం ఆలస్యంగా కాలేజీలకు సెలవులు ఇవ్వనున్నారు. ఈ వేర్వేరు తేదీల కారణంగా తెలంగాణ విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు ముందుగానే ప్రణాళికలు వేసుకోవడానికి వీలు కలుగుతుంది.

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సందడి వాతావరణం: ప్రతి ఏడాది దసరా పండుగను విద్యార్థులు ఎంతో ఆతృతగా ఎదురు చూస్తారు. పాఠశాలలు, కళాశాలలు మూతపడటం వలన ఒకవైపు చదువు ఒత్తిడి తగ్గడంతో పాటు, మరోవైపు కుటుంబ సభ్యులతో పండుగ జరుపుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఈసారి కూడా విద్యార్థులు ముందుగానే పర్యటనలు, సాంప్రదాయ ఉత్సవాలు, బతుకమ్మ, దసరా వేడుకలకు ప్లాన్ చేస్తున్నారు. అదే సమయంలో ఉపాధ్యాయులు కూడా కొంత విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి, కుటుంబంతో సమయం గడపడానికి వీలు కలుగుతుంది. విద్యార్థుల కోరికను పరిగణనలోకి తీసుకుని ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది.

ఇకపోతే, ఏపీలో సెప్టెంబర్ 22 నుంచి అక్టోబర్ 2 వరకు, తెలంగాణలో సెప్టెంబర్ 22 నుంచి అక్టోబర్ 3 వరకు పాఠశాలలకు దసరా సెలవులు అమల్లోకి వస్తున్నాయి. తెలంగాణ జూనియర్ కళాశాలలు మాత్రం సెప్టెంబర్ 28 నుంచి అక్టోబర్ 5 వరకు సెలవులు ఉంటాయి. ఈ నిర్ణయాలతో ఇరురాష్ట్రాల విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులు దసరా పండుగ ఉత్సాహంలో మునిగిపోనున్నారు. ప్రతి ఇంటిలో పండుగ వాతావరణం చోటు చేసుకోనుంది.

పాఠశాల స్థాయిలోనే నైతిక విలువలు పెంపు - విద్యార్థులకు 'విలువల విద్య' పుస్తకాలు

సెప్టెంబర్‌లో బ్యాంకులకు 15 రోజులు సెలవులు- ఏ రోజున మూసి ఉంటాయో తెలుసా?

For All Latest Updates

TAGGED:

AP SCHOOL HOLIDAYS SEPTEMBERDASARA HOLIDAYS IN APTELANGANA DUSSEHRA HOLIDAYSAP SCHOOLS DUSSEHRA HOLIDAYSAP DUSSEHRA HOLIDAYS 2025

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

విశ్వంలో 6,000 ఏలియన్ గ్రహాలు- వివరాలు వెల్లడించిన నాసా

'అన్నదాత'పై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రశంసలు

గగన్‌యాన్‌ 'వ్యోమమిత్ర' AI ఆధారిత హాఫ్ హ్యూమనాయిడ్ రోబో : ఇస్రో ఛైర్మన్

బతుకమ్మ పండుగ- ఇందులో దాగి ఉన్న సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు, రహస్యాలు మీకు తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.