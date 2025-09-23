ETV Bharat / state

తీర ప్రాంత రక్షణకు తాటి తోపులు - అటవీశాఖ వినూత్న చర్యలు

తీరప్రాంతాల్లో భూమి కోత ఆపేందుకు ప్రభుత్వ ప్రత్యేక కార్యాచరణ - ఇసుక తిన్నెల్లో మడ అడవులు సాధ్యం కాక తాటి తోపుల వైపు అడుగు

Students planting palm trees
తాటి టెంకలు నాటుతున్న విద్యార్థులు (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 23, 2025 at 7:12 PM IST

AP Govt Palm Seeds Plantation Project: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం సముద్ర తీర ప్రాంతాల పరిరక్షణ కోసం ప్రత్యేక కార్యాచరణను సిద్ధం చేసి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అమలు చేస్తోంది. బంగాళాఖాతంలో తరచూ ఏర్పడే అల్పపీడనాలు, తుపానుల ప్రభావంతో అలలు ఉవ్వెత్తున ఎగసిపడి సముద్ర తీర కోతకు దారి తీస్తున్నాయి. ఈ ప్రభావంతో ఏటా కోట్ల రూపాయల విలువ చేసే భూములు, వాటిలో పంట పొలాలు, సరివి, కొబ్బరి తోటలు కడలిలో కలిసిపోతున్నాయి. ఈ సమస్యను శాశ్వతంగా నివారించేందుకు ప్రభుత్వం తీర ప్రాంతాల్లో తాటి తోపులు పెంచే ప్రణాళికను రూపొందించి, అటవీశాఖ ఆధ్వర్యంలో అమలు చేస్తోంది.

పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో 19 కిలోమీటర్ల తీరం: నరసాపురం నియోజకవర్గ పరిధిలోని చినమైనవాని లంక, పీఎం లంక, తూర్పుతాళ్లు, కేపీపాలెం సౌత్, పేరుపాలెం సౌత్ ప్రాంతాల్లో సుమారు 19 కిలోమీటర్ల మేర సముద్ర తీరం విస్తరించి ఉంది. ఈ ప్రాంతాలు గత రెండు దశాబ్దాలుగా అలల కోత ప్రభావంతో తీవ్ర నష్టాన్ని చవిచూస్తున్నాయి. ఉదాహరణకు, చినమైనవానిలంక గ్రామం సుమారు 20 ఏళ్ల కిందట సముద్రంలో కలిసిపోయింది. బియ్యపుతిప్ప ప్రాంతం కూడా అలల దెబ్బకు మాయం కావడంతో గ్రామస్థులు ఎగువ ప్రాంతాల్లో కొత్త ఇళ్లు నిర్మించుకోవాల్సి వచ్చింది. ప్రస్తుతం పీఎం లంక-కేపీపాలెం సౌత్ మధ్యలో భూమి కోత మరింతగా పెరుగుతోంది.

మడ అడవులకు ప్రత్యామ్నాయం: సముద్ర తీరాన్ని రక్షించేందుకు సాధారణంగా మడ అడవులు చాలా ఉపయోగపడతాయి. ఇవి అలల వేగాన్ని తగ్గించి, భూమి కోతను నిరోధిస్తాయి. అయితే నరసాపురం పరిధిలో ఇసుక తిన్నెలు ఎక్కువగా ఉండటంతో మడ అడవుల పెంపకం సాధ్యం కాదని నిపుణులు నిర్ధారించారు. అందుకే వాటికి ప్రత్యామ్నాయంగా తాటి తోపులను పెంచాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. అటవీశాఖ ఈ బాధ్యతను తీసుకొని, పేరుపాలెం సౌత్ నుంచి మోళ్లపర్రు, ఏటిమొగ వరకు సుమారు 5 కిలోమీటర్ల మేర తాటి చెట్ల పెంపకానికి చర్యలు ప్రారంభించింది.

తాటి తోపుల ప్రత్యేకత: తాటి చెట్లు తీర ప్రాంత భూసంరక్షణలో ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వీటి వేర్లు భూమిలో సుమారు 1.5 మీటర్ల లోపల వరకు చొచ్చుకెళ్లి గుబురుగా విస్తరిస్తాయి. కాండం కూడా దృఢంగా ఉండి ఈదురు గాలులు, తుపానులను తట్టుకునే శక్తి కలిగి ఉంటుంది. తుపానులు వచ్చినప్పుడు ఇవి సహజ రక్షణ కవచంగా మారి, భూమి కోతను అడ్డుకుంటాయి. అంతేకాకుండా పక్షులకు సహజ ఆవాసంగా మారి జీవ వైవిధ్యానికి తోడ్పడతాయి.

అటవీశాఖ ప్రయత్నాలు: పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో తీరప్రాంతాల వెంబడి సుమారు 6,800 తాటి విత్తనాలు (టెంకలు) నాటే కార్యక్రమం ఇప్పటికే ప్రారంభమైందని జిల్లా అటవీశాఖ అధికారి డీఏ కిరణ్ తెలిపారు. త్వరలో ఈ కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేసి, తీరప్రాంతంలో సహజ రక్షణ వలయాన్ని ఏర్పరచడం లక్ష్యమని చెప్పారు. ఈ చర్యలతో భవిష్యత్ తరాలకు భూమిని కాపాడగలమనే విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు.

సముద్ర తీర ప్రాంత భూమి కోత సమస్యను ఎదుర్కొనేందుకు తాటి తోపులు పెంచే ప్రభుత్వ ప్రణాళిక, నరసాపురం వంటి ప్రాంతాలకు శుభవార్తగా నిలుస్తోంది. మడ అడవులకు ప్రత్యామ్నాయంగా తాటి తోపులు పెంచడం ద్వారా సముద్రం మింగేస్తున్న విలువైన భూములను కాపాడటం మాత్రమే కాదు, పర్యావరణ సమతౌల్యాన్ని కూడా నిలబెట్టే అవకాశం ఉంది.

