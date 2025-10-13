నకిలీ మద్యం కేసు - నిగ్గు తేల్చేందుకు సిట్ - మరొకరు అరెస్ట్
నకిలీ మద్యం కేసు విచారణకు ఏలూరు రేంజ్ ఐజీ అశోక్ కుమార్ నేతృత్వంలో సిట్ - ప్రతి 15 రోజులకు దర్యాప్తు పురోగతిపై ప్రభుత్వానికి నివేదిక ఇవ్వాలని ఆదేశం
Fake Liquor Case in Andhra Pradesh: అన్నమయ్య జిల్లా ములకలచెరువులో వెలుగుచూసిన నకిలీ మద్యం కేసు రాష్ట్రాన్ని కుదిపేస్తున్న నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ కేసును పూర్తిగా నిగ్గు తేల్చేందుకు ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (SIT) ను ఏర్పాటు చేసింది. ఈ నిర్ణయాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సమగ్ర విచారణ దిశగా ఒక ముఖ్యమైన అడుగుగా భావిస్తోంది.
సిట్ ఏర్పాటు-నలుగురు ఉన్నతాధికారుల నియామకం: ఈ సిట్కు అధిపతిగా ఏలూరు రేంజ్ ఐజీ జి.వి.జి. అశోక్ కుమార్ను ప్రభుత్వం నియమించింది. ఆయనతో పాటు సిట్లో కీలక సభ్యులుగా అబ్కారీ శాఖ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టర్ రాహుల్ దేవ్ శర్మ, సీఐడీ ఎస్పీ కె. చక్రవర్తి, టెక్నికల్ సర్వీసెస్ ఎస్పీ మల్లికా గార్గ్ నియమితులయ్యారు. ప్రభుత్వం జారీ చేసిన ఉత్తర్వుల ప్రకారం, ఈ సిట్ ములకలచెరువు కేసుతో పాటు, నకిలీ మద్యం తయారీ, సరఫరా, పంపిణీ వెనుక ఉన్న నెట్వర్క్ను పూర్తిగా వెలికి తీయాలి. దానిలో పాల్గొన్న నిందితుల కార్యకలాపాలను లోతుగా పరిశీలించాలని ఆదేశించింది.
సమగ్ర విచారణకు దిశా నిర్దేశం: మద్యం తయారీ, సరఫరా వ్యవస్థ, ఆర్థిక లావాదేవీలు, రసాయన పదార్థాల కొనుగోలు మార్గాలు వంటి అంశాలను సిట్ సమగ్రంగా విచారించనుంది. “నకిలీ మద్యం తయారీకి పాల్పడిన ప్రతి వ్యక్తిని గుర్తించి, చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవడం” వంటి అంశాలతో ప్రభుత్వం ఈ దర్యాప్తు లక్ష్యాన్ని స్పష్టంగా నిర్ణయించింది. ఇప్పటికే ములకలచెరువు, భవానీపురం ఎక్సైజ్ పోలీసులు తమ ప్రాథమిక దర్యాప్తు నివేదికను ప్రభుత్వానికి సమర్పించారు. ఆ నివేదికలో ఉన్న సమాచారం ఆధారంగా, తదుపరి దశలో సిట్ లోతైన విచారణ చేపట్టనుంది.
ప్రతి 15 రోజులకు పురోగతి నివేదిక: ప్రభుత్వం జారీ చేసిన ఉత్తర్వుల్లో మరో ముఖ్య అంశం ఉంది. అదే సిట్ ప్రతి 15 రోజులకు ఒకసారి దర్యాప్తు పురోగతిపై నివేదికను ప్రొహిబిషన్ అండ్ ఎక్సైజ్ కమిషనర్ ద్వారా ప్రభుత్వానికి సమర్పించాలి. ప్రధాన కార్యదర్శి కె. విజయానంద్ ఈ మేరకు ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.
కేసులో మరిన్ని అరెస్టులు: ఇక ఈ కేసులో దర్యాప్తు కొనసాగుతున్న సమయంలో మరో అరెస్టు చోటుచేసుకుంది. పోలీసులు చైతన్యబాబు (A22) అనే వ్యక్తిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. చైతన్యబాబు పెద్దతిప్ప సముద్రం మండలంలోని ఆంధ్రా వైన్స్లో పని చేస్తున్నట్టు పోలీసులు వెల్లడించారు. తంబళ్లపల్లె కోర్టులో చైతన్యను ఎక్సైజ్ పోలీసులు హాజరుపరిచారు. ఇప్పటికే ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితుడు అద్దేపల్లి జనార్దన్రావు సహా 13 మందిని పోలీసులు అరెస్టు చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఈ తాజా అరెస్టుతో కేసులో మొత్తం 14 మంది నిందితులు అయ్యారు.
ప్రభుత్వం లక్ష్యం - అసలైన నెట్వర్క్ను బట్టబయలు చేయడం: నకిలీ మద్యం కేసు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కలకలం సృష్టించింది. ప్రజల ప్రాణాలు ప్రమాదంలో పడేలా అక్రమంగా మద్యం తయారీ, సరఫరా జరిగిందనే ఆరోపణలు తీవ్ర చర్చకు దారి తీశాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం ఎవరినీ వదలకుండా, వాస్తవాలు వెలికి తీయాలని స్పష్టం చేసింది. మద్యం తయారీలో పాల్గొన్న సరఫరాదారులు, ఆర్థిక మద్దతుదారులు వంటి వారందరినీ గుర్తించాలన్నది సిట్ ప్రధాన లక్ష్యం.
