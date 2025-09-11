పీఎంశ్రీ పథకంలో సౌత్లో ఏపీ టాప్ - జాతీయ స్థాయిలో 2వ స్థానం
పీఎంశ్రీ పథకాన్ని ఉపయోగించుకోవడంలో టాప్లో నిలిచిన ఆంధ్రప్రదేశ్ - 935 పాఠశాలల ఎంపికతో జాతీయ స్థాయిలో 2వ స్థానంలో రాష్ట్రం
Published : September 11, 2025 at 7:28 AM IST
AP tops in Utilization of PMShri Scheme: జాతీయ విద్యా విధానానికి అనుగుణంగా ప్రభుత్వ పాఠశాలలను ఆధునికీకరించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశ పెట్టిన ప్రధానమంత్రి స్కూల్స్ ఫర్ రైజింగ్ ఇండియా(పీఎంశ్రీ) పథకాన్ని ఉపయోగించుకోవడంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ టాప్లో నిలిచింది. దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో అత్యధిక పాఠశాలలు ఎంపికైన మొదటి రాష్ట్రంగా ఏపీ నిలవగా జాతీయ స్థాయిలో ఉత్తర్ప్రదేశ్ తర్వాత మన రాష్ట్రం 2వ స్థానంలో నిలిచింది.
ఇందులో భాగంగా ఎంపికైన ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆర్థిక సహాయం అందిస్తుంది. దేశవ్యాప్తంగా ఇప్పటి వరకు 14,500 పాఠశాలలను కేంద్రం ఎంపిక చేయగా రాష్ట్రం నుంచి 982 పాఠశాలలు ఉన్నాయి. కేంద్రీయ, నవోదయ విద్యాలయాలను మినహాయిస్తే మన రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలలు 935 ఈ పథకానికి ఎంపికయ్యాయి. ఉత్తర్ప్రదేశ్ 1,725 పాఠశాలలతో అత్యధికంగా ప్రయోజనం పొందిన రాష్ట్రంగా 1వ స్థానంలో ఉంది. కాగా ఈ ఏడాది 80 పాఠశాలలను కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎంపిక చేసింది.
ఇవీ ప్రత్యేకతలు:
- పిల్లల సమగ్ర అభివృద్ధికి దోహదపడటంతోపాటు 21వ శతాబ్దపు నైపుణ్యాలు పెంపొందిస్తారు.
- ఇతర పాఠశాలలకు మార్గదర్శకం వహించేలా తీర్చిదిద్దుతారు.
- ఉపాధ్యాయులకు కొత్త బోధన పద్ధతులు, డిజిటల్ టెక్నాలజీపై ప్రత్యేక శిక్షణ.
- సైన్సు ప్రయోగశాలలు, గ్రంథాలయాల ఏర్పాటు.
- రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 755 పాఠశాలల్లో ఆట స్థలాలు, 855 పాఠశాలలకు గ్రంథాలయ పుస్తకాలు, క్రీడా సామగ్రి.
- 794 పాఠశాలల్లో 10 ట్రేడ్స్లో 1.8 లక్షల మందికిపైగా శిక్షణ.
- 529 పాఠశాలల్లో వర్షపు నీరు సద్వినియోగం.
- 532 పాఠశాలల్లో మధ్యాహ్న భోజనం వంటకు కిచెన్ గార్డెన్స్.
- 855 పాఠశాలల్లో పాఠశాల నాణ్యత మదింపు ప్రక్రియ అమలు.
- 20,725 మంది విద్యార్థులకు ఇంటర్న్షిప్ల ద్వారా పరిశ్రమ అనుభవం అందిస్తున్నారు.
నిధుల వినియోగంపై ప్రత్యేక పర్యవేక్షణ: మొబైల్ యాప్ ద్వారా నిధుల వినియోగం, పనుల పురోగతిని ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తారు. ప్రతి పాఠశాలకు విద్యార్థుల సంఖ్య ఆధారంగా రూ.50 వేల నుంచి రూ.1.50 లక్షల వరకు ఏటా పాఠశాల నిర్వహణ నిధులు అందిస్తున్నారు. పీఎంశ్రీ కింద ఈ ఏడాది రూ.494 కోట్లను కేంద్ర ప్రభుత్వం మంజూరు చేసింది. తాజాగా ఇచ్చిన 80 పాఠశాలలకు అదనంగా మరో రూ.87 కోట్లు విడుదల చేసింది. ఈ పాఠశాలల్లో మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. గ్రీన్ స్కూల్స్గా అభివృద్ధి చేయడం, సౌర విద్యుత్తు ఉత్పత్తి, నీటి సంరక్షణ, వ్యర్థాల నిర్వహణ వంటి పర్యావరణ అనుకూల చర్యలను ప్రోత్సహిస్తున్నారు.
విద్యా వ్యవస్థకు కొత్త నిర్దేశం: పీఎంశ్రీ, ఆటిజం కేంద్రాలు, నో బ్యాగ్ డే, స్కౌట్స్, పర్సనలైజ్ అడాప్టివ్ లెర్నింగ్ లాంటి వాటితో ఏపీ విద్యా వ్యవస్థకు ప్రభుత్వం కొత్త నిర్దేశం చేస్తోందని ఎస్ఎస్ఏ ఎస్పీడీ బీ.శ్రీనివాసరావు చెప్పారు. ఏపీ మోడల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ దిశగా రాష్ట్రం పయనిస్తోందని విద్యార్థుల సంపూర్ణ విద్యాభివృద్ధికి ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోందని అన్నారు.
