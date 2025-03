ETV Bharat / state

ఏపీ మంత్రివర్గ సమావేశం - కీలక నిర్ణయాలివే - CABINET DECISIONS TODAY

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Several Key Decisions Taken in AP Cabinet Meeting: డీపీవోల కేడర్ క్రమబద్ధీకరణపై పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ ప్రతిపాదనలకు రాష్ట్ర మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన సచివాలయంలో నిర్వహించిన మంత్రివర్గ సమావేశంలో పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. డీపీవోలు నేరుగా రిపోర్టు చేసేలా కేడర్​లో మార్పులకు కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది.

పౌరసేవలు నేరుగా ప్రజలకు అందేలా చూసేలా కేడర్​లో మార్పులకు నిర్ణయించారు. ప్రైవేటు వర్సిటీల చట్టసవరణ బిల్లుపై ఉన్నత విద్యాశాఖ ప్రతిపాదనలకూ కేబినెట్ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. కుప్పం నియోజకవర్గంలో డిజిటల్ నెర్వ్ సెంటర్ ఏర్పాటు ప్రతిపాదనలను ఆమోదించింది. 372 సివిల్ అసిస్టెంట్ సర్జన్ పోస్టులకు వైద్యారోగ్యశాఖ ప్రతిపాదనకు అనుమతిచ్చింది.

సీతంపేటలో ఎంఎస్ఎంఈ పార్కుకు ఉచిత భూకేటాయింపునకు మంత్రివర్గం పచ్చజెండా ఊపింది. రాజమండ్రిలో వ్యవసాయ కళాశాలకు ఉచిత భూకేటాయింపు ప్రతిపాదనకు ఆమోదం తెలిపింది. రాజమండ్రి పాత రైల్వే హ్యావలాక్ బ్రిడ్జి అభివృద్ధికి 116 ఎకరాల కేటాయించేందుకు నిర్ణయించింది. మద్యం దుకాణాల్లో సొండి కులాలకు 4 షాపుల కేటాయింపునకు ఆమోదం తెలిపింది. 2024-29 టూరిజం ల్యాండ్ అలాట్ మెంట్ పాలసీ ప్రతిపాదనలకు గ్రీన్ సిగ్నలిచ్చింది.