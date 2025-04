ETV Bharat / state

సన్‌రైజర్స్‌ టీమ్ విశాఖకు రండి - ఆఫర్ ఇచ్చిన ఆంధ్రా క్రికెట్‌ సంఘం - SUNRISERS TEAM TO COME TO AP

Andhra Cricket Association Offers Sunrisers Team to Come to AP ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Telangana Team Published : Apr 3, 2025, 1:42 PM IST