చెవినొప్పి కలిపింది ఆ ఇద్దరినీ - ఆంధ్రా అబ్బాయితో మెక్సికో అమ్మాయి పెళ్లి - MEXICO GIRL MARRIED TO AP BOY

కృష్ణా జిల్లాలో చెవినొప్పి కుదిర్చిన వివాహం - సప్తసముద్రాలు దాటొచ్చి ఆంధ్రా అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకున్న మెక్సికో అమ్మాయి

Published : August 18, 2025 at 7:19 PM IST

Updated : August 18, 2025 at 8:01 PM IST

Andhra Boy Married Mexican Girl in Krishna District: ప్రేమకు హద్దులు, సరిహద్దులు ఉండవని అంటుంటారు. మనసులు కలిసిన మనుషులను ఏదీ విడదీయలేదని అంటారు. అది ఒక ఇంద్రజాలం. 2 క్షణాలతో అంతమయ్యేది అంతకన్నా కాదు. ఒక్కమాటలో చెప్పాలంటే ఏ బంధమూలేని తొలి సంబంధమే ప్రేమ. అది ఒక గొప్ప మధురానుభూతి. దానిని నిజంగా మనసు పెట్టి చూడగలిగితే, మనస్పూర్తిగా ఆస్వాదించగలిగితే ఆది అంతం లేని అమరానందమే. అలాంటి అపురూపమైన ప్రేమకు దాసులు కానివారు ఎవరు ఉంటారు. ఎవరో ఒకరు, ఎక్కడో అక్కడ దీనిని ఆస్వాదించే ఉంటారు.

చెవినొప్పి కలిపింది ఆ ఇద్దరినీ - ఆంధ్రా అబ్బాయితో మెక్సికో అమ్మాయి పెళ్లి (ETV)

అలాంటి అనుభూతిలో తమను తాము మర్చిపోయి కాలం గడపిన వారు కూడా ఉన్నారు. ఒకరి మనసు మరొకరు అర్థం చేసుకున్నపుడు ప్రేమే జీవరాగమూ, జ్ఞానయోగమూ అవుతుంది. రెండు హృదయాల్లో సెలయేటిలా పారి అలసట తీర్చే చిరుగాలిలా మారుతుంది. అలాంటి విచిత్ర ప్రేమ-పెళ్లి ఘటన తాజాగా జరిగింది. ఆ ఇద్దరిదీ ఊరు కాని ఊరు. దేశం కాని దేశం. ఒకరి భాష మరొకరికి రాదు. అయినా వారి హృదయాలు కలిశాయి. ప్రేమకు ఎల్లలు లేవని నిరూపించిన ఆ జంట ఇప్పుడు పెళ్లితో ఒక్కటయ్యారు. ఇటీవల కృష్ణా జిల్లాలో జరిగిన మెక్సికో అమ్మాయితో ఆంధ్రా అబ్బాయి వివాహ విశేషాలేంటో తెలుసుకుందామా!

చెవినొప్పి రావడంతో వైద్యురాలి వద్దకు: చెవినొప్పి ఓ జంట పెళ్లి కుదిర్చింది. అవును మీరు విన్నది నిజమే. సప్తసముద్రాలు దాటొచ్చి మరీ మెక్సికో అమ్మాయి ఆంధ్రా అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకుంది. కృష్ణా జిల్లాలోని గన్నవరం మండలం మర్లపాలెంలో ఈ వివాహం జరిగింది. మర్లపాలెంకి చెందిన జాస్తి యశ్వంత్‌ మెక్సికోలో సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఉద్యోగం చేస్తున్నారు. ఒకరోజు అతనికి చెవినొప్పి వచ్చింది. అక్కడే ఓ ఈఎన్​టీ వైద్యురాలి వద్దకు వెళ్లి చికిత్స చేయించుకున్నారు. ఈ పరిచయం కాస్త వీరి మధ్య ప్రేమగా మారింది. ఈ క్రమంలో వీరు పెళ్లి చేసుకుందామని అనుకున్నారు. కుటుంబ సభ్యులకు వీరి ప్రేమ విషయాన్ని తెలియజేసి అంగీకారం పొందారు. అంతే ఇద్దరూ ఒక్కటయ్యారు.

డాక్టర్ జ్యాన్యజాయ్‌ రూయిజ్‌ అంజర్‌ భారతీయ సంప్రదాయం ప్రకారం యశ్వంత్‌తో పురోహితులు లాంఛనంగా వివాహం చేయించారు. బంధుమిత్రులు అంతా వివాహానికి హాజరై నూతన వధూవరులను ఆశీర్వదించారు. విదేశీ అమ్మాయితో స్వదేశీ అబ‌్బాయి లేదంటే స్వదేశీ అమ్మాయితో విదేశీ అబ్బాయిలు వివాహం చేసుకోవడం చాలావరకూ చూశాం. కానీ ఇప్పుడు యశ్వంత్‌, జ్యాన్యజాయ్‌ మధ్య పరిచయం వైద్యం కోసం కావడం అది ప్రేమకు దారి తీయడం ఇక్కడ ప్రత్యేకం. ఖండాలు దాటి వచ్చి భారతీయ సంప్రదాయాలను గౌరవిస్తూ వివాహం చేసుకున్న మెక్సికో అమ్మాయి ఆలోచనకు అంతా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నారు. కుమారుడు యశ‌్వంత్‌ ఇష్టాన్ని తల్లిదండ్రులు జాస్తి మురళీకృష్ణ, సునీత దంపతులు గౌరవించి ఘనంగా వివాహం చేయించారు.

