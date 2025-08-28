Thieves on Buses And Trains : బస్సులు, రైళ్లలో ప్రయాణించాలంటే సామాన్యులు హడలెత్తిపోతున్నారు. రోజురోజుకీ దొంగతనాలు పెరిగిపోతున్నాయి. గుట్టుచప్పుడు కాకుండా మాయ చేసి బంగారం, డబ్బు కొట్టేసే గ్యాంగ్లు పెరిగిపోతున్నాయి. తాజాగా అనంతపురం జిల్లా పరిధిలో బస్సులో ప్రయాణిస్తున్న మహిళ రూ. 23 లక్షల బంగారం చోరీకి గురైంది. విజయవాడ రైల్వే పోలీసులు రూ. 8 లక్షల విలువైన బంగారం ఉన్న బ్యాగ్ను దొంగిలించిన వ్యక్తిని అరెస్టు చేశారు. ఈ ఘటనల గురించి పూర్తి వివరాలు ఈ కథనం ద్వారా తెలుసుకుందాం.
Anantapur Police Arrested Female Thieves Gang : బస్సుల్లో ప్రయాణిస్తూ బ్యాగులు, బ్యాగుల్లో నగలు కొట్టేసే మహిళా దొంగల ముఠాను అనంతపురం పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. నిందితులు చిత్తూరు జిల్లాకు చెందిన నలుగురు మహిళలు. వారంతా సమీప బంధువులు. వీరు చిన్నప్పటి నుంచి మహిళ ప్రయాణికుల బ్యాగుల్లో నగలు, నగదు కొట్టేసే ముఠాగా చలామణి అవుతున్నారు.
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం : అనంతపురం జిల్లా కనేకల్లో ఓ ప్రయాణికురాలి బ్యాగు నుంచి 23 లక్షల రూపాయల విలువైన నగలు చోరీ జరిగింది. ఆ మహిళ వెంటనే ఫిర్యాదు చేయగా పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు. ఈ క్రమంలో గాలింపు చర్యలు ముమ్మరం చేశారు. కొన్ని గంటల్లోనే నలుగురు సభ్యుల మహిళా దొంగల ముఠాను పట్టుకున్నారు. అయితే దొంగతనం చేసిన ఈ మహిళలు గతంలో కూడా కళ్యాణదుర్గం సమీపంలో ఓ మహిళ నుంచి పదకొండు లక్షల విలువైన 108 గ్రాముల బంగారు నగలు కొట్టేసిన కేసులో కూడా నిందితులుగా ఉన్నారు.
గతంలోనూ దొంగతనం - విచారణలో నిజం : ప్రస్తుతం కనేకల్లోని ఈ దొంగతనం కేసులో పట్టుబడ్డారు. ఈ క్రమంలో పోలీసులు దర్యాప్తులో భాగంగా ఆ చోరీ కూడా తామే చేశామని ఒప్పుకున్నారు. నిందితులు సుమతి, గీత, రంజిత, బృందాల నుంచి 23 లక్షల రూపాయల విలువైన బంగారు ఆభరణాలు స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. మహిళా దొంగల ముఠా వివరాలను జిల్లా ఎస్పీ జగదీష్ మీడియాకు వివరించారు.
రైల్వే సిగ్నల్ ట్యాంపరింగ్ - నర్సాపూర్ ఎక్స్ప్రెస్ రైల్లో దోపిడీ
'సాధారణంగా ఒక ప్రాంతం నుంచి మరో ప్రాంతానికి ప్రయాణించే వారిని వీళ్లు లక్ష్యంగా చేసుకుంటారు. తోటి ప్రయాణికుల లాగా నమ్మకం కలిగేలా ప్రవర్తిస్తారు. మెళ్లగా ఎవ్వరికీ కనిపించకుండా బ్యాగ్ నుంచి బంగారం దొంగలిస్తున్నారు. ఈ నలుగురు మహిళలు కొన్ని సార్లు రెక్కీ నిర్వహించి బ్యాగ్తో వెళ్తున్నవారు ఏ బస్సు ఎక్కుతున్నారో చూసి వాళ్లతోపాటు ప్రయాణించి అదను చూసి దోపిడీకి పాల్పడుతారు. తాజాగా ఇలా జరిగిన దొంగతనంలో వాళ్లు 23 లక్షల విలువైన బంగారాన్ని కాజేశారు. బాధితురాలి ఫిర్యాదుతో రాయదుర్గం సర్కిల్ పోలీసులు వారిని పట్టుకుని బంగారం రికవరీ చేశారు.' -జగదీష్, అనంతపురం జిల్లా ఎస్పీ
బంగారం, ఫోన్లు, ల్యాప్టాప్లు : మరోవైపు రైళ్లలో దొంగతనాలు చేస్తున్న నిందితుడు షేక్ అబ్దుల్లా రహమాన్ను విజయవాడ రైల్వే పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం గుజరాత్ నుంచి చెన్నై వెళ్తున్న కురియా అనే వ్యక్తికి సంబంధించిన బ్యాగ్ను ఈనెల 16న దొంగతనం చేశాడు. బ్యాగులో 8 లక్షల రూపాయల విలువైన బంగారు ఆభరణాలు, డైమండ్ ఉంగరం ఉందని బాధితులు ఈనెల 24న ఫిర్యాదు చేశారు. కేసు నమోదు చేసిన విజయవాడ రైల్వే పోలీసు ప్రత్యేక బృందాలు ద్వారా సీసీ కెమెరాల దృశ్యాల ఆధారంగా నిందితుడు బ్యాగు తీసుకుని వెళుతున్నట్లు గుర్తించారు.
నిందితుడి ఫొటో ఆధారంగా గుంటూరుకు చెందిన అబ్దుల్గా గుర్తించారు. నిందితుడ్ని విజయవాడ జైహింద్ క్లాంపెక్స్ వద్ద అదుపులోకి తీసుకుని విచారించారు . విజయవాడ రైల్వేస్టేషన్లో నాలుగు చోరీలు చేసినట్లు తేలింది. నిందితుడి నుంచి 10 లక్షల రూపాయల విలువ చేసే బంగారు ఆభరణాలు, డైమండ్ ఉంగరం, ఐదు సెల్ ఫోన్లు, రెండు ల్యాప్టాప్లు పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. మార్బుల్ పని చేసుకుంటూ, విలాసాలకు అలవాటు పడి డబ్బు కోసం దొంగతనాలు చేస్తున్నాడని పోలీసులు తెలిపారు.
కంటెయినర్లో 255 ల్యాప్టాప్లు చోరీ - లారీ డ్రైవర్, క్లీనర్ ఫోన్లు స్విచాఫ్