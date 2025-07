ETV Bharat / state

ఉద్యానంలో సిరుల పంట - అగ్రస్థానంలో అనంత, శ్రీసత్యసాయి జిల్లాలు - HORTICULTURAL CROPS IN AP

Horticultural Crops Of Anantapur And Sri Sathya Sai Districts Are At The Top: కరవు పీడిత ప్రాంతాలుగా పేరుగాంచిన అనంతపురం, శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాల్లో పండ్లు, కూరగాయలు, పూలు, సుగంధ ద్రవ్యాలను పండిస్తూ అక్కడి రైతులు అధిక ఆదాయం పొందుతున్నారు. 2024-25లో ఈ పంటల సాగు ద్వారా రూ.30 వేల కోట్ల స్థూల ఉత్పత్తి విలువ జోడింపు (జీవీఏ) సాధించి అనంతపురం, శ్రీసత్యసాయి జిల్లాలు రాష్ట్రంలోనే అగ్రస్థానంలో నిలిచాయి.

ప్రకాశం జిల్లాలోని మార్కాపురం, యర్రగొండపాలెం వంటి మండలాలూ జీవీఏ సాధనలో అగ్రభాగాన ఉండటం గమనార్హం. ఉద్యానవన పంటల జీవీఏ పరంగా రాష్ట్రంలోనే మొదటి స్థానంలో నిలిచిన జిల్లాలు, డివిజన్లు, మండలాల వివరాలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సిద్ధం చేసింది. వాటి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

అగ్రస్థానంలో లింగాల మండలం: