'వేదికలు తీర్చిదిద్దుతాడు - స్వహస్తాలతో గణపయ్య ప్రతిమలు చేస్తాడు' - CLAY IDOLS OF LORD VINAYAKA

మట్టి వినాయక విగ్రహాలు చేస్తున్న అమృతేశ్వరరావు - 46 ఏళ్లుగా విఘ్నేశ్వరుడి ప్రతిమలు చేస్తూ పూజలు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 27, 2025 at 3:05 PM IST

Amrutheshwara rao From Eluru Making Clay Idols of Ganesha from 46 Years: భక్తులు వివిధ రూపాలుగా భగవంతుని పట్ల తమ ప్రేమను చాటుకుంటారు. ఉన్నంతలో వారికి తోచినట్టుగా మంచి కార్యక్రమాలు చేపడుతారు. కొందరు సందర్భోచితంగా చేస్తే మరికొందరు ఎల్లప్పుడూ ఏదో ఒక సేవా కార్యక్రమంలో భాగస్వామ్యం వహిస్తూనే ఉంటారు. ఒక్కొక్కరి భక్కి ఒక్కో విధంగా ప్రదర్శిస్తారు. వినాయక చవితి సందర్భంగా పలువురు వివిధ రూపాలలో విఘ్నేశ్వరుడి విగ్రహాలను తయారు చెయ్యడం మనం చూస్తూనే ఉంటాం. అయితే గణనాథుని విగ్రహాలు తయారు చెయ్యడానికి ప్రత్యేకంగా కళాకారులు ఉంటారు. భారీ విగ్రహాలను వారే తయారు చేస్తారు. వాటిని విక్రయించి వీధుల్లో, ఇంట్లో, పని ప్రదేశాల్లో ప్రతిష్టిస్తారంతా. కొందరు తమ ఇంటి గణపతిని తామే తయారు చేసుకుంటారు. ఏలూరు జిల్లాకు చెందిన అమృతేశ్వరరావు ఇలాగే ఏటా వినాయక చవితికి విగ్రహం తయారు చేస్తారు. కానీ అతడికి ఓ ప్రత్యేకత ఉంది. అదేంటో తెలుసుకోవాలంటే ఈ కథనం చదవాల్సిందే.

వేదికలు తీర్చిదిద్దుతాడు - స్వహస్తాలతో గణపయ్య ప్రతిమలు చేస్తాడు (ETV)

ఆయనకు బొజ్జ గణపయ్య అంటే అమితమైన ఇష్టం. చిన్ననాటి (14 ఏళ్ల వయసు) నుంచే ప్రతీ ఏడాది వినాయకుడ్ని తయారు చేయడం మొదలుపెట్టారు. భక్తి శ్రద్ధలతో తన స్వహస్తాలతో ఏకదంతుని ప్రతిమలకు ప్రాణం పోస్తున్నారు. అంతేకాదు మండపాలను ఆయనే తీర్చిదిద్ది లంబోదరుడ్ని కొలువుదీర్చుతున్నారు. 46 ఏళ్లుగా నిర్విరామంగా ప్రతిమలు తయారు చేస్తూ విఘ్నేషుని పట్ల ప్రేమ చాటుకుంటున్నాడు అమృతేశ్వరరావు.

వినాయకచవితికి ఇంట్లో విగ్రహాన్ని ప్రతిష్టాలంటే ఏం చేస్తాం? మార్కెట్లో నుంచి కొనుక్కుని తెచ్చుకుంటాం లేకుంటే స్వచ్ఛంద సంస్థలు ఎవరైనా పంపిణీ చేస్తే తీసుకొచ్చి పూజలు చేస్తాం! అయితే అమృతేశ్వరరావు మాత్రం తన స్వహస్తాలతో చేసిన విగ్రహాన్ని మాత్రమే ఇంట్లో కొలువుదీరుస్తున్నారు. పాస్టర్ ఆఫ్ పారిస్, రసాయనాలు వాడకుండా కేవలం సహజసిద్ధంగా దొరికే మట్టిని మాత్రమే వినియోగించి ప్రతిమలు తీర్చిదిద్దుతారు. వినాయక చవితికి 3 నెలల ముందే ఈయన ఇంట్లో సందడి కనిపిస్తుంది. మట్టిని సేకరించడం దగ్గర నుంచి మండపం తయారీ వరకు బిజీబిజీగా గడుపుతారు. ఇలా ప్రతి ఏటా విభిన్న ఆకృతులతో లంబోదరుడ్ని తీర్చిదిద్ది ప్రతిష్టిస్తున్నారు.

ఏలూరుకు చెందిన అమృతేశ్వరరావు వ్యాన్ నడుపుతూ కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్నారు. వినాయకచవితి కోసం తన సంపాదనలో రోజూ ఎంతో కొంత పక్కన పెడుతుంటారు. విఘ్నేషుని నవరాత్రుల్లో సంబరాలు చేస్తారు. పండుగ అయిన తర్వాత మిగిలిన డబ్బుతో అన్నదానం చేస్తుంటారని స్థానికులు తెలుపుతున్నారు.

'చిన్నప్పటి నుంచే నేను మట్టి విగ్రహాలు తయారు చేస్తాను. నేను రోజూ వ్యాన్ నడుపుతాను. అదే మా కుటుంబానికి జీవనాధారం. ఏ రోజుకు ఆరోజు వినాయకుడి ప్రతిమ తయారు చెయ్యడానికి అవరమయ్యో డబ్బును కూడబెడుతాను. దాతలు ఎవరైనా సహకరిస్తే అన్నదాన కార్యక్రమాలు కూడా నిర్వహిస్తాను. గణనాథుని ప్రతిమలు తయారు చెయ్యడం నాకెంతో సంతృప్తిని ఇస్తుంది.' -అమృతేశ్వరరావు, విగ్రహ తయారీదారుడు

పర్యావరణహితంగా వినాయకుడి పండుగ చేస్తూ ఎంతో మందికి ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు అమృతేశ్వరరావు. ఈయన సంకల్పాన్ని తెలుసుకున్న దాతలు వినాయక ఉత్సవాల నిర్వహణ కోసం విరాళాలు కూడా ఇస్తుంటారు.


