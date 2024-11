ETV Bharat / state

పర్యాటకాభివృద్ధి సంస్థ ఎండీగా ఆమ్రపాలి - సొంత రాష్ట్రంలో బాధ్యతలు

Amrapali Took Charge as Managing Director of Tourism: రాష్ట్ర పర్యాటక అభివృద్ధి సంస్థ వైస్‌ఛైర్మన్‌, మేనేజింగ్‌ డైరెక్టరుగా ఆమ్రపాలి కాట బాధ్యతలు స్వీకరించారు. తెలంగాణ హైకోర్టు తీర్పు అనంతరం ఇటీవల అమ్రపాలి రాష్ట్రానికి వచ్చి రిపోర్టు చేశారు. అయితే ఇంతకుముందు తెలంగాణలోనే కొనసాగించాలని ఆమ్రపాలితో పాటు పలువురు ఐఏఎస్ ల బృందం కేంద్రానికి విజ్ఞప్తి చేసినప్పటికీ వీరి వాదనలను న్యాయమూర్తులు తోసిపుచ్చడం గమనార్హం.

విద్యాభ్యాసం: ఆమ్రపాలి స్వస్థలం ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని విశాఖపట్నం. ఆమ్రపాలి తండ్రి అయిన వెంకటరెడ్డి ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయంలో ఆర్ధికశాస్త్ర ఆచార్యులుగా పనిచేశారు. ఈమె తల్లి పేరు పద్మావతి. ఆమ్రపాలి ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసం విశాఖలో జరిగింది. ఆ తర్వాత చెన్నైలోని ఐఐటీ మద్రాస్‌ నుంచి ఇంజనీరింగ్‌లో పట్టభద్రురాలయ్యారు. తదుపరి IIM బెంగళూరు నుంచి మాస్టర్స్‌ ఇన్‌ బిజినెస్‌ అడ్మినిస్ట్రేషన్‌లో పట్టాను సంపాదించారు.

UPSCలో 39 వ ర్యాంక్: ఆమ్రపాలి 2010 వ సంవత్సరపు బ్యాచ్‌ ఐఏఎస్ అధికారి. UPSC పరీక్షల్లో 39వ ర్యాంక్‌ సాధించి సివిల్స్ పరీక్షలకు ప్రిపేర్ అయ్యే ఎందరో యువతీ యువకులకు స్ఫూర్తిగా నిలిచారు. ఐఏఎస్ కు ఎంపికైన అతిపిన్న పిన్న వయస్కులలో ఒకరుగా ఈమె ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. దీంతో పాటు సామాజిక మాధ్యమాల వేదికగా పోటీ పరీక్షలకు సన్నద్ధమయ్యే వారికి ఆమె కొన్ని సలహాలు, సూచనలు ఇస్తూ వారిని చైతన్యపరిచే వారు.