America Taxes Effect on Aqua Sector in AP: డాలర్ల పంటగా పేరొందిన ఆక్వా సాగుకు అమెరికా సుంకాలు ఆటంకంగా మారాయి. తాజాగా ఆ దేశ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ విధించిన 50 శాతం సుంకాలు ఆక్వా రంగానికి పెనుముప్పుగా మారింది. శ్రీకాకుళం జిల్లాలో 2 దశాబ్దాలుగా పెద్దఎత్తున రొయ్యల సాగు పెరుగుతోంది. అధికారికంగా 1,500 హెక్టార్లు, అనధికారంగా 2000 హెక్టార్లలో సాగు చేస్తున్నారు. ప్రత్యక్ష, పరోక్షంగా 8000 మంది కార్మికులు ఉపాధి పొందుతున్నారు. 557 మంది రైతులు ప్రభుత్వం నుంచి చెరువుల ఏర్పాటుకు అనుమతులు తీసుకున్నారు. ఇచ్ఛాపురం, కవిటి, సోంపేట, వజ్రపుకొత్తూరు, సంతబొమ్మాళి, పోలాకి, గార, ఎచ్చెర్ల, శ్రీకాకుళం మండలాల్లో సాగు విస్తీర్ణం ఏటా పెరుగుతోంది.
ప్రతికూల ప్రభావం: అమెరికా సుంకాల ప్రభావంతో జిల్లాలో ఆక్వా రంగ భవిష్యత్తు గందరగోళంగా మారింది. గతంలో 16.52 శాతం ఉంటే ట్రంప్ అధ్యక్షుడు అయ్యాక 34.73 శాతం పెంచారు. ఇటీవల 59.73 శాతం పన్నులు విధిస్తామని ప్రకటించడంతో రైతులు ఆందోళనకు గురయ్యారు. రూ.లక్షలు పెట్టుబడి పెట్టి సాగు చేస్తున్న పంటను ప్రస్తుత ధరలకు అనుగుణంగా వ్యాపారులు కొంటారా లేదా ఒకవేళ నష్టం వస్తే ఎలా అనే విషయమూ కలవరపాటుకు గురవుతున్నారు. జిల్లాలో సుమారు 3000 హెక్టార్లలో వనామీ, బ్లాక్ టైగర్ రకాలు రొయ్యలను సాగు చేస్తున్నారు. ఏటా సుమారు రూ.100 కోట్ల విలువైన పంట ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు. తాజాగా ట్రంప్ నిర్ణయాలు రొయ్యల ధరపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతున్నాయి.
అమెరికాకే అధికం: జిల్లాలో గ్రానైట్ తరువాత అంతర్జాతీయంగా ఎగుమతి అయ్యేది రొయ్యలు మాత్రమే. 100 కౌంట్ కన్నా చిన్న పిల్లలు చైనాకు ఎగుమతి అవుతున్నాయి. 30 కౌంట్ తరువాత పెద్దవి అమెరికాకు అధికంగా వెళ్తున్నాయి. ఇంక జపాన్, థాయ్లాండ్, ఇండోనేషియా, అరబ్ దేశాలకు భారీగా ఎగుమతి అవుతున్నాయి. ఇతర దేశాలతో పోలిస్తే ఎక్కువగా అమెరికాకే ఎగుమతి అవుతున్నాయి. ఇక్కడి రైతుల నుంచి కొనుగోలు చేసిన సరకు విశాఖపట్నం, కాకినాడ, అనకాపల్లి ఇతర ప్రాంతాల్లోని కేంద్రాల్లో శుద్ధి అనంతరం విదేశాలకు ఎగుమతి చేస్తున్నారు. 100 కౌంట్ రొయ్యలకు కిలోకు గరిష్ఠంగా రూ.270 చొప్పున చెల్లించేవారు. ట్రంప్ సుంకాల ప్రభావంతో కిలోకు రూ.50 వరకు ధరలో కోత విధించారు. సుంకాల ప్రభావం తొలగకపోతే మరింత తగ్గే అవకాశం ఉందని వ్యాపారులు, రైతులు చెప్తున్నారు.
భవిష్యత్తు ప్రశ్నార్థకం: ఒకప్పుడు డాలర్ పంటగా పేరు పొంది కాసుల వర్షం కురిపించిన ఆక్వా రంగంలో చోటుచేసుకుంటున్న పరిణామాలు భవిష్యత్తు ప్రశ్నార్థకంగా మారేలా కనిపిస్తున్నాయి. వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో లీజులు, మేత, మందులు, విద్యుత్తు ఛార్జీలు, డీజిల్ ధరలు అమాంతం పెరిగాయి. దళారులు రొయ్యల ధరలు తగ్గించేస్తుండటంతో పెట్టుబడులు వచ్చే పరిస్థితి లేక రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గతంలో హెక్టారు విస్తీర్ణంలో సాగు చేస్తే రూ.4 లక్షల నుంచి రూ.6 లక్షల వరకు లాభం ఉండేదని ప్రస్తుతం నష్టాలే మిగులుతున్నాయని రైతులు వాపోతున్నారు.
సుంకాల బాదుడుతో ఆక్వా రంగం భవిష్యత్తు ప్రశ్నార్థకం - అమెరికా మార్కెట్ వదులుకోవాల్సి వస్తుందా?