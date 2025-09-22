ETV Bharat / state

అమెరికా సుంకాలతో ఆక్వాకి మరో ముప్పు - రొయ్యల దిగుమతులకు వ్యతిరేకంగా బిల్లు

అమెరికా సుంకాలతో కుదేలవుతున్న ఆక్వా రంగం - సీవీడీ, యాంటీ డంపింగ్‌ డ్యూటీతో 60 శాతం వరకు పన్నులు - తాజాగా భారత్‌ నుంచి రొయ్యల దిగుమతులకు వ్యతిరేకంగా బిల్లు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 22, 2025 at 9:29 AM IST

America Taxes Effect on Aqua Sector in Andhra Pradesh: అమెరికా సుంకాలతో ఆక్వా రంగం కుదేలవుతోంది. సీవీడీ, యాంటీ డంపింగ్‌ డ్యూటీ కలిపి మొత్తంగా 60 శాతం వరకు అగ్రరాజ్యం పన్నులు విధించింది. ఇది చాలదన్నట్లు తాజాగా భారత్‌ నుంచి రొయ్యల దిగుమతులకు వ్యతిరేకంగా ఆదేశంలో సెనెటర్లు ఇండియా ష్రింప్‌ యాక్ట్‌ను ప్రవేశపెట్టారు. ఇది తమను మరింత నష్టాల ఊబిలోకి నెడుతుందని రొయ్యల రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.

అమెరికా సుంకాలతో ఆక్వాకి మరో ముప్పు - రొయ్యల దిగుమతులకు వ్యతిరేకంగా బిల్లు (ETV)

ఆక్వా ఎగుమతులపై అమెరికా ఇప్పటికే 50 శాతం సుంకాలు విధించి ఈ రంగాన్ని దెబ్బకొట్టింది. కౌంటర్‌ వెయిలింగ్‌ డ్యూటీ- సీవీడీ, యాంటీ డంపింగ్‌ డ్యూటీ కలిపి మొత్తంగా 60 శాతం వరకు పన్నులు విధిస్తోంది. ఇది చాలదన్నట్లు ఏకంగా భారత్‌ నుంచి రొయ్యల దిగుమతుల్ని నియంత్రించే చర్యలు ప్రారంభించింది. భారత రొయ్యల సుంకం చట్టాన్ని - ఇండియా ష్రింప్‌ యాక్ట్‌ను అక్కడి సెనేటర్లు బిల్‌ క్యాసిడీ, సిండీ హైడ్‌ స్మిత్‌ ప్రవేశపెట్టారు. లూసియానాలోని రొయ్యలు, క్యాట్‌ఫిష్‌ రైతుల ప్రయోజనాలు కాపాడేందుకు బిల్లు తెస్తున్నట్లు సెనేటర్లు పేర్కొంటున్నారు.

ట్రంప్‌ ట్రెజరీ శాఖ డిప్యూటీ అండర్‌ సెక్రటరీ నుంచి హామీ కూడా వారికి లభించింది. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో క్యాసిడీ, ఆయన గ్రూప్‌ భారత్, చైనా నుంచి అమెరికా మార్కెట్లోకి చౌక ఉత్పత్తుల డంపింగ్‌ను నిరోధించేందుకు ప్రయారిటైజింగ్‌ అఫెన్సివ్‌ అగ్రికల్చరల్‌ డిస్ప్యూట్స్‌ అండ్‌ ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ యాక్ట్‌ను ప్రవేశపెట్టారు.

దేశంలోనే ఆంధ్రప్రదేశ్‌ అగ్రస్థానం: మన దేశం నుంచి అమెరికాకు ఆక్వా ఉత్పత్తులు భారీగానే ఎగుమతి అవుతాయి. 2023 -24లో దేశం నుంచి రూ.60,524 కోట్ల ఆక్వా ఎగుమతులు జరగ్గా అమెరికాకు రూ.20,892 కోట్ల విలువైన ఉత్పత్తులు వెళ్లాయి. 3,29,192 టన్నుల సముద్ర ఆహార ఉత్పత్తుల్ని అమెరికాకు పంపగా అందులో 2,97,571 టన్నులు రొయ్యలే. అంటే ఎగుమతుల్లో 90.39 శాతం రొయ్యలే. మొత్తం సముద్ర ఉత్పత్తుల ఎగుమతుల్లో రాష్ట్ర వాటా 34 శాతంగా ఉంది. ఏటా సుమారు రూ.21,246 కోట్ల సముద్ర ఆహార ఉత్పత్తులు ఎగుమతి అవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా రొయ్య ఎగుమతుల్లో దేశంలోనే ఆంధ్రప్రదేశ్‌ అగ్రస్థానంలో ఉంది. 2023 - 24లో విశాఖపట్నం, కాకినాడ, కృష్ణపట్నం పోర్టుల నుంచి రూ.19,700 కోట్ల విలువైన 3.43 లక్షల టన్నులను ఎగుమతి చేశారు.

50 శాతం ఎగుమతి ఆర్డర్లు రద్దు: ట్రంప్‌ సుంకాల భారంతో రాష్ట్రంలో రొయ్యల పరిశ్రమకు సుమారు రూ.25,000 కోట్ల నష్టం జరిగి ఉంటుందని అంచనా. 50 శాతం ఎగుమతి ఆర్డర్లు రద్దయ్యాయి. 2000 కంటెయినర్ల ద్వారా జరుగుతున్న ఎగుమతుల ద్వారా రూ.600 కోట్ల మేర సుంకాల భారం పడిందని ఇటీవల కేంద్ర మంత్రులకు రాసిన లేఖలో సీఎం చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. 2.5 లక్షల రైతు కుటుంబాలతోపాటు ఈ రంగంపై సుమారు 30 లక్షల మంది ఆధారపడ్డారని వివరించారు. 50 శాతం ప్రతీకార సుంకాల భారం వల్ల భారత్‌ నుంచి అమెరికాకు రొయ్యల ఎగుమతులు భారీగా తగ్గాయి.

ఇదే సమయంలో ఈక్వెడార్‌ నుంచి అమెరికాకు ఎగుమతులు అధికమయ్యాయి. ఆ దేశంపై అన్ని రకాల పన్నులూ కలిపి 13.78 శాతం మాత్రమే. 2024 ప్రథమార్థంతో పోలిస్తే 17 శాతం ఎగుమతులు పెరిగాయని గణాంకాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. తాజాగా ఇండియా ష్రింప్‌ యాక్ట్‌ గురించి సమాచారం అందిందని దీనిపై ఇంకా స్పష్టత రావాల్సి ఉందని ఆక్వా ఎగుమతిదారుల సంఘం తెలిపింది. సుంకాల భారంతో ఇప్పటికే ఆక్వారంగంపై తీవ్ర ప్రభావం పడిందని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

