ETV Bharat / state

అపార్ట్​మెంట్​లో ఉంటూ వ్యక్తిగత ప్లాట్​కు సోలార్​ సదుపాయం​ లేదని చింతిస్తున్నారా? - ఈ సారి నుంచి అలాంటి సమస్యే ఉండదు!! - ROOFTOP SOLAR POWER SYSTEM

రూఫ్‌టాప్‌ సౌర విద్యుత్‌ వ్యవస్థ నియమావళికి సవరణ - ముసాయిదా జారీచేసిన విద్యుత్ నియంత్రణ మండలి - డిస్కం పరిధిలోని ఏ ప్రాంతంలోనైనా ఉన్నా ఆ మేరకు కరెంటును వినియోగించుకునే అవకాశం

Rooftop Solar Power System
Rooftop Solar Power System (ETV Bharat AI Generated)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 20, 2025 at 10:30 AM IST

3 Min Read

Rooftop Solar Power System in Telangana : ఇంతకాలం అపార్ట్‌మెంట్లలో ఉంటున్న కుటుంబాలు తమ వ్యక్తిగత ఫ్లాట్‌కు సోలార్​ విద్యుత్‌ సదుపాయం పొందే అవకాశం లేక తీవ్ర ఇబ్బందులు పడేవారు. ఈ సమస్యకు పరిష్కారంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర విద్యుత్‌ నియంత్రణ మండలి(ఈఆర్‌సీ) తాజాగా వారికి తీపీ కబురు అందించింది. ఈఆర్​సీ సోలార్​ సిస్టంలో నూతన విధానాన్ని ప్రతిపాదించింది. తెలంగాణ రూఫ్‌టాప్, సోలార్‌ పీవీ గ్రిడ్‌ వ్యవస్థల నియంత్రణ నియమావళికి పలు సవరణలు ప్రతిపాదిస్తూ మంగళవారం(ఆగస్టు 19) ముసాయిదాను జారీ చేసింది. ముసాయిదా ప్రకారం..

  • ఒక వ్యక్తి విద్యుత్‌ పంపిణీ సంస్థ(డిస్కం) పరిధిలో సొంత ఇంటిపై సౌర పలకలు ఏర్పాటుచేసుకుని అక్కడ తయారయ్యే సోలార్​ విద్యుత్తును డిస్కంకు ఇచ్చే క్రమంలో ఆ వ్యక్తి అదే డిస్కం పరిధిలో ఏ ప్రాంతంలోని అపార్ట్‌మెంట్‌, ఫ్లాట్​లో ఉన్నా ఆ మేరకు కరెంటును వినియోగించుకునే అవకాశం ఉంటుది.
  • ఒక ఇంటిపై 10 కిలోవాట్ల లోపు సామర్థ్యంతో ఏర్పాటుచేసే రూఫ్‌టాప్‌ సౌర పలకలకు డిస్కంలు ఫీజిబిలిటీ సర్టిఫికెట్‌ అవసరం లేకుండానే నెట్‌ మీటరు ఏర్పాటు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఒక వినియోగదారుడి వ్యక్తిగత ఇంటికి నెట్‌ మీటర్‌తో గరిష్ఠంగా 500 కిలోవాట్ల సోలార్ కరెంటు ఉత్పత్తికి అనుమతివ్వాలి.
  • ఒకవేళ మెగావాట్‌ వరకూ రూఫ్‌టాప్‌ సోలార్‌ ఏర్పాటు చేయాలనుకునే క్రమంలో గ్రాస్‌మీటర్‌ విధానం కింద పర్మిషన్ ఇవ్వాలి.

వినతులు, విజ్ఞప్తులు, విన్నపాలు అందినందునే : ఇంతకాలం ఫ్లాట్‌ యజమాని తాను నివాసం ఉంటున్న అపార్ట్‌మెంట్‌ భవనంపైన మాత్రమే సోలార్​ ప్యానెల్స్ ఏర్పాటు చేసుకోవాలనే నిబంధన ఉంది. దానికి సదరు అపార్టుమెంటు అసోసియేషన్‌ పర్మిషన్ లెటర్​ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఇలా ప్రతి ఫ్లాట్‌కు విడివిడిగా ప్యానెల్స్​ ఏర్పాటు చేసుకునేందుకు అసోసియేషన్లు అనుమతించడం లేదు. దీంతో ఆసక్తి ఉన్నా చాలా కుటుంబాలు నిరుత్సాహానికి గురవుతున్నట్లు విద్యుత్ నియంత్రణ మండలికి విన్నపాలు అందాయి. అందుకే ఈ కొత్త విధానానికి అనుమతించినట్లు ఈఆర్‌సీ ఛైర్మన్‌ జస్టిస్‌ నాగార్జున ఈనాడు - ఈటీవీ భారత్​కు చెప్పారు.

అన్ని ప్రభుత్వ భవనాలపై సౌర విద్యుత్​ ప్లాంట్లు : రాష్ట్రంలో గ్రామ పంచాయతీ కార్యాలయం మొదలుకొని సచివాలయం వరకు అన్ని ప్రభుత్వ భవనాలపైనా సౌరవిద్యుత్‌ (సోలార్‌ పవర్‌) ప్లాంట్లు ఏర్పాటు చేయాలని అన్ని జిల్లాల కలెక్టర్లను విద్యుత్​ శాఖ మంత్రి భట్టి విక్రమార్క ఆదేశించారు. రాష్ట్రంలో సోలార్​ విద్యుత్‌ను పెద్దఎత్తున ఉత్పత్తి చేయాలని మంత్రివర్గం విధాన నిర్ణయం తీసుకుందని తెలిపారు. ప్రభుత్వ భవనాలపై సోలార్‌ ప్లాంట్ల ఏర్పాటు, గిరిజనుల భూముల్లో ఇందిరా సౌరగిరి జల వికాసం పథకం అమలుపై పలు విషయాలను అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు.

అన్ని ప్రభుత్వ భవనాలపై సోలార్​ ప్యానెల్స్ : జిల్లా కలెక్టరేట్లు అన్నీ ఒకే నమూనాలో నిర్మించినందున వాటిపై సోలార్‌ పవర్‌ ప్లాంట్ల ఏర్పాటుకు అవసరమైన డిజైన్లు రాజధాని హైదరాబాద్‌ నుంచి పంపిస్తామని, కలెక్టర్లు ప్రభుత్వానికి పంపాల్సిన వివరాలకు సంబంధించి ఒక ప్రశ్నావళిని పంపిస్తున్నట్లు భట్టి వెల్లడించారు. అందులో అన్ని వివరాలు నమోదుచేసి వారంలోగా విద్యుత్‌ శాఖకు పంపించాలని సూచించారు. నీటిపారుదల, రోడ్లు-భవనాల శాఖల పరిధిలో ఖాళీగా ఉన్న ప్రభుత్వ స్థలాల వివరాలు పంపాలని అన్నారు.

ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో ఆర్‌ఓఎఫ్‌ఆర్‌ చట్టం కింద 6.70 లక్షల ఎకరాల భూములను గతంలో కాంగ్రెస్‌ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ప్రభుత్వం పంపిణీ చేసిందని భట్టి గుర్తుచేశారు. ఈ భూముల్లో ఇందిరా సౌరగిరి జలవికాసం కింద వ్యవసాయ బోరు మోటార్లకు ఉచితంగా సోలార్‌ పంపుసెట్లు ఏర్పాటు చేయాలని ఆదేశించారు. ఇప్పటికే నాగర్​కర్నూల్​ జిల్లాలోని అచ్చంపేట నియోజకవర్గంలో ఈ పథకం ప్రారంభించినట్లు తెలిపారు ఈ నెలలోనే ఆదిలాబాద్‌ జిల్లాలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ప్రారంభించే యోచనలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉందని అన్నారు.

సోలార్‌ ప్లాంట్ల ఏర్పాటుకు దరఖాస్తు చేసుకున్న రైతులు - ఫలిస్తే పూర్తి ఆదాయం అన్నదాతలదే!

ఆ మహిళలందరి ఇళ్లపై సోలార్ యూనిట్ల ఏర్పాటు - లోన్​ కూడా ఇస్తున్న ప్రభుత్వం

Rooftop Solar Power System in Telangana : ఇంతకాలం అపార్ట్‌మెంట్లలో ఉంటున్న కుటుంబాలు తమ వ్యక్తిగత ఫ్లాట్‌కు సోలార్​ విద్యుత్‌ సదుపాయం పొందే అవకాశం లేక తీవ్ర ఇబ్బందులు పడేవారు. ఈ సమస్యకు పరిష్కారంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర విద్యుత్‌ నియంత్రణ మండలి(ఈఆర్‌సీ) తాజాగా వారికి తీపీ కబురు అందించింది. ఈఆర్​సీ సోలార్​ సిస్టంలో నూతన విధానాన్ని ప్రతిపాదించింది. తెలంగాణ రూఫ్‌టాప్, సోలార్‌ పీవీ గ్రిడ్‌ వ్యవస్థల నియంత్రణ నియమావళికి పలు సవరణలు ప్రతిపాదిస్తూ మంగళవారం(ఆగస్టు 19) ముసాయిదాను జారీ చేసింది. ముసాయిదా ప్రకారం..

  • ఒక వ్యక్తి విద్యుత్‌ పంపిణీ సంస్థ(డిస్కం) పరిధిలో సొంత ఇంటిపై సౌర పలకలు ఏర్పాటుచేసుకుని అక్కడ తయారయ్యే సోలార్​ విద్యుత్తును డిస్కంకు ఇచ్చే క్రమంలో ఆ వ్యక్తి అదే డిస్కం పరిధిలో ఏ ప్రాంతంలోని అపార్ట్‌మెంట్‌, ఫ్లాట్​లో ఉన్నా ఆ మేరకు కరెంటును వినియోగించుకునే అవకాశం ఉంటుది.
  • ఒక ఇంటిపై 10 కిలోవాట్ల లోపు సామర్థ్యంతో ఏర్పాటుచేసే రూఫ్‌టాప్‌ సౌర పలకలకు డిస్కంలు ఫీజిబిలిటీ సర్టిఫికెట్‌ అవసరం లేకుండానే నెట్‌ మీటరు ఏర్పాటు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఒక వినియోగదారుడి వ్యక్తిగత ఇంటికి నెట్‌ మీటర్‌తో గరిష్ఠంగా 500 కిలోవాట్ల సోలార్ కరెంటు ఉత్పత్తికి అనుమతివ్వాలి.
  • ఒకవేళ మెగావాట్‌ వరకూ రూఫ్‌టాప్‌ సోలార్‌ ఏర్పాటు చేయాలనుకునే క్రమంలో గ్రాస్‌మీటర్‌ విధానం కింద పర్మిషన్ ఇవ్వాలి.

వినతులు, విజ్ఞప్తులు, విన్నపాలు అందినందునే : ఇంతకాలం ఫ్లాట్‌ యజమాని తాను నివాసం ఉంటున్న అపార్ట్‌మెంట్‌ భవనంపైన మాత్రమే సోలార్​ ప్యానెల్స్ ఏర్పాటు చేసుకోవాలనే నిబంధన ఉంది. దానికి సదరు అపార్టుమెంటు అసోసియేషన్‌ పర్మిషన్ లెటర్​ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఇలా ప్రతి ఫ్లాట్‌కు విడివిడిగా ప్యానెల్స్​ ఏర్పాటు చేసుకునేందుకు అసోసియేషన్లు అనుమతించడం లేదు. దీంతో ఆసక్తి ఉన్నా చాలా కుటుంబాలు నిరుత్సాహానికి గురవుతున్నట్లు విద్యుత్ నియంత్రణ మండలికి విన్నపాలు అందాయి. అందుకే ఈ కొత్త విధానానికి అనుమతించినట్లు ఈఆర్‌సీ ఛైర్మన్‌ జస్టిస్‌ నాగార్జున ఈనాడు - ఈటీవీ భారత్​కు చెప్పారు.

అన్ని ప్రభుత్వ భవనాలపై సౌర విద్యుత్​ ప్లాంట్లు : రాష్ట్రంలో గ్రామ పంచాయతీ కార్యాలయం మొదలుకొని సచివాలయం వరకు అన్ని ప్రభుత్వ భవనాలపైనా సౌరవిద్యుత్‌ (సోలార్‌ పవర్‌) ప్లాంట్లు ఏర్పాటు చేయాలని అన్ని జిల్లాల కలెక్టర్లను విద్యుత్​ శాఖ మంత్రి భట్టి విక్రమార్క ఆదేశించారు. రాష్ట్రంలో సోలార్​ విద్యుత్‌ను పెద్దఎత్తున ఉత్పత్తి చేయాలని మంత్రివర్గం విధాన నిర్ణయం తీసుకుందని తెలిపారు. ప్రభుత్వ భవనాలపై సోలార్‌ ప్లాంట్ల ఏర్పాటు, గిరిజనుల భూముల్లో ఇందిరా సౌరగిరి జల వికాసం పథకం అమలుపై పలు విషయాలను అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు.

అన్ని ప్రభుత్వ భవనాలపై సోలార్​ ప్యానెల్స్ : జిల్లా కలెక్టరేట్లు అన్నీ ఒకే నమూనాలో నిర్మించినందున వాటిపై సోలార్‌ పవర్‌ ప్లాంట్ల ఏర్పాటుకు అవసరమైన డిజైన్లు రాజధాని హైదరాబాద్‌ నుంచి పంపిస్తామని, కలెక్టర్లు ప్రభుత్వానికి పంపాల్సిన వివరాలకు సంబంధించి ఒక ప్రశ్నావళిని పంపిస్తున్నట్లు భట్టి వెల్లడించారు. అందులో అన్ని వివరాలు నమోదుచేసి వారంలోగా విద్యుత్‌ శాఖకు పంపించాలని సూచించారు. నీటిపారుదల, రోడ్లు-భవనాల శాఖల పరిధిలో ఖాళీగా ఉన్న ప్రభుత్వ స్థలాల వివరాలు పంపాలని అన్నారు.

ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో ఆర్‌ఓఎఫ్‌ఆర్‌ చట్టం కింద 6.70 లక్షల ఎకరాల భూములను గతంలో కాంగ్రెస్‌ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ప్రభుత్వం పంపిణీ చేసిందని భట్టి గుర్తుచేశారు. ఈ భూముల్లో ఇందిరా సౌరగిరి జలవికాసం కింద వ్యవసాయ బోరు మోటార్లకు ఉచితంగా సోలార్‌ పంపుసెట్లు ఏర్పాటు చేయాలని ఆదేశించారు. ఇప్పటికే నాగర్​కర్నూల్​ జిల్లాలోని అచ్చంపేట నియోజకవర్గంలో ఈ పథకం ప్రారంభించినట్లు తెలిపారు ఈ నెలలోనే ఆదిలాబాద్‌ జిల్లాలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ప్రారంభించే యోచనలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉందని అన్నారు.

సోలార్‌ ప్లాంట్ల ఏర్పాటుకు దరఖాస్తు చేసుకున్న రైతులు - ఫలిస్తే పూర్తి ఆదాయం అన్నదాతలదే!

ఆ మహిళలందరి ఇళ్లపై సోలార్ యూనిట్ల ఏర్పాటు - లోన్​ కూడా ఇస్తున్న ప్రభుత్వం

For All Latest Updates

TAGGED:

SOLAR POWER SYSTEM REGULATIONSROOFTOP SOLAR POWER SYSTEMELECTRICITY REGULATORY BOARDDISCOM FEASIBILITY CERTIFICATEROOFTOP SOLAR POWER SYSTEM

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

NCC స్పెషల్​ ఎంట్రీతో ఆర్మీ ఆఫీసర్​ ఉద్యోగాలు - లెఫ్టినెంట్‌ హోదాతో విధుల్లోకి

రోజుకు రూ.1.50తో రూ.10 లక్షల ఇన్సూరెన్స్​ - తపాలా శాఖ ప్రమాద బీమా పాలసీలు

ఆధార్​ మాదిరిగా భూములకు 'భూధార్' - ప్రతి కమతానికీ ప్రత్యేక సంఖ్య​

రెండో రోజు కలెక్షన్స్– 'కూలీ' కంటే రూ.3కోట్లు ఎక్కువ వసూలు చేసిన 'వార్ 2'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.