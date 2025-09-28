పేదలకు విదేశీ విద్యా నిధి పథకం - రూ.20 లక్షల వరకు ఆర్థికసాయం
విదేశాల్లో చదువులకు అంబేడ్కర్ విదేశీ విద్యానిధి పథకం - ఏటా 500 మంది విద్యార్థులకు ఆర్థిక సాయం చేయాలని నిర్ణయించిన ప్రభుత్వం - షెడ్యూల్డ్ కులాల అభివృద్ధిశాఖ ఆధ్వర్యంలో అమలు
Ambedkar Overseas Vidya Nidhi Scheme In Telangana : విదేశాల్లో ఉన్నత విద్యను అభ్యసించాలనుకునే విద్యార్థులకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం అందిస్తున్న అంబేడ్కర్ విదేశీ విద్యానిధి పథకం ఓ వరంగా మారింది. చదువుపై శ్రద్ధాశక్తులు ఉండి చేతిలో డబ్బులు లేని పేద విద్యార్థులకు ప్రభుత్వం ఆర్థిక సాయం అందిస్తూ భరోసానిస్తుంది. షెడ్యూల్డ్ కులాల అభివృద్ధి శాఖ ఆధ్వర్యంలో అమలవుతున్న ఈ పథకం కింద గతంలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఏడాదికి 210 మంది విద్యార్థులకే ఈ ఆర్థిక సాయం అందించింది. ఇటీవల సంక్షేమ శాఖ మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్ ఏటా 500 మంది విద్యార్థులకు ఆర్థిక సాయం చేయాలని నిర్ణయించారు. అభ్యర్థులు చదివే కోర్సు, ఫీజులను బట్టి గరిష్ఠంగా రూ.20 లక్షల వరకు ఆర్థిక సాయాన్ని ప్రభుత్వ కల్పిస్తుంది.
అర్హులు ఎవరంటే?
- ఏదైనా డిగ్రీలో 60 శాతం మార్కులతో పాసై ఉండాలి.
- కుటుంబ వార్షికాదాయం రూ.5లక్షల లోపు ఉండాలి.
- జీఆర్ఈ, జీమ్యాట్లో కనీస అర్హత మార్కులు సాధించాలి.
- ఇంగ్లిష్ ప్రొఫిషియన్సీ టెస్టులో ప్రతిభ కనబర్చాలి.
- ఒక కుటుంబం నుంచి ఒక విద్యార్థికి మాత్రమే అర్హత ఉంటుంది.
ప్రతిభ ఆధారంగా ఎంపిక : తెలంగాణ ఈ-పాస్ వెబ్సైట్ ద్వారా అభ్యర్థి వివరాలను పొందుపర్చాలి. సంబంధిత ధ్రువపత్రాలను జేపీజీ ఫార్మాట్లో ఎంటర్ చేయాలి. తెలంగాణ రాష్ట్ర స్థాయిలో షెడ్యూల్డ్ కులాల అభివృద్ధిశాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి ఆధ్వర్యంలోని కమిటీ అభ్యర్థుల ఎంపిక ప్రక్రియను చేపడుతుంది. జీఆర్ఈ, జీమ్యాట్లో ప్రతిభ, ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగా ఈ ఎంపికలు చేస్తారు. ఎంపికైన వారికి విదేశీ యూనివర్సిటీలకు సంబంధించిన అడ్మిషన్ లెటర్ ఆధారంగా రూ.20 లక్షల వరకు ఆర్థిక సాయం అందజేస్తారు. కోర్సులో చేరిన వారు మొదటి సంవత్సరం నుంచి రెండో సంవత్సరంలోకి ప్రవేశించినట్లు ధ్రువపత్రాలు పంపిస్తేనే ఫీజుకు సంబంధించిన నగదు బ్యాంకు ఖాతాలోకి విడుదల చేస్తారు. అభ్యర్థులు ఉత్తీర్ణత సాధించకపోతే ఎటువంటి సాయం అందదు. ఫ్రాన్స్, యూకే, సింగపూర్, జపాన్, దక్షిణ కొరియా, అమెరికా, కెనడా, జర్మనీ, ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్ వంటి దేశాల్లో ఈ అంబేడ్కర్ ఓవర్సిస్ విదేశీ విద్యా నిధి పథకం ద్వారా చదువుకోవచ్చు
దరఖాస్తు గడువు: నవంబరు 19, 2025.
వెబ్సైట్: telanganaepass.cgg.gov.in
కావాల్సిన ధ్రువపత్రాలు
- పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫొటో
- పదో తరగతి మెమో
- బోనాఫైడ్ సర్టిఫికెట్
- బ్యాంకు ఖాతా పుస్తకం
- విదేశీ విశ్వవిద్యాలయ ప్రవేశ లేఖ
- పాస్పోర్ట్ కాపీ
- ఆధార్, రేషన్ కార్డు
- స్థానికత ధ్రువపత్రం
- చివరి కోర్సు మార్కుల మెమో
- బదిలీ సర్టిఫికెట్
- జీఆర్ఆ, జీమ్యాట్, ఇతర స్కోర్కార్డు
పేద విద్యార్థులకు మేలు : ఇంద్రవెల్లి మండలం ముత్నూరు గ్రామానికి చెందిన బండారి హరీష్ కుమార్ అనే వ్యక్తి బీటెక్లో సివిల్ ఇంజినీరింగ్ చేశారు. అంబేడ్కర్ విదేశీ విద్యానిధికి దరఖాస్తు చేసుకోగా 2021-22 సంవత్సరంలో ఎంపికయ్యారు. లండన్లోని కింగ్స్టన్ యూనివర్సిటీలో ఇంటర్నేషనల్ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సులో మాస్టర్స్ డిగ్రీ పూర్తి చేశారు. ప్రస్తుతం ఎస్హెచ్ లివింగ్ కాన్సెప్ట్స్ సంస్థను స్థాపించి నిర్మాణ రంగంలో ఉన్నత స్థాయిలో స్థిరపడ్డారు. విదేశీ విద్యా నిధి పథకం వల్ల తెలంగాణ విద్యార్థులకు ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. అభ్యర్థుల ఎంపిక ప్రక్రియ, నగదు విడుదల వంటివి మరింత వేగంగా పూర్తిచేయాలని పలువురు కోరుతున్నారు.
