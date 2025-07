ETV Bharat / state

ఈ యూనివర్సిటీలో చేరితే నెలనెలా రూ.24వేలు సంపాదించుకునే అవకాశం! - SKILL DEVELOPMENT COURSES

Ambedkar Open University Agreement With RASCI For Studies With Job to Students : దేశ అభివృద్ధిలో ఉన్నత విద్య పాత్ర చాలా కీలకం. ఈ విభాగాన్ని పటిష్ఠపరిచినప్పుడే అన్ని రంగాల్లోనూ అభివృద్ధి సాధ్యం అవుతుంది. ఐతే అభివృద్ధి చెందిన, అభివృద్ధి చెందుతోన్న ఇతర దేశాలతో పోల్చుకుంటే మన దగ్గర ఉన్నత విద్య చదివేవాళ్ల సంఖ్య తక్కువ ఈ లోటును కొంతైనా పూరించడానికి సమర్థులైన యువతను డిగ్రీ నుంచి పీజీ దిశగా అడుగులేయించాలి. చాలా మందికి చదువుకోవాలనే ఆలోచన ఉన్నా డబ్బులు లేక మధ్యలోనో విద్యను ఆపేస్తారు. అటువంటి వాళ్లను ప్రోత్సహించాలి.

విద్యార్థులకు చేయూత అందించేందుకు శ్రీకారం : చదువుకోవడానికి డబ్బులు లేక సతమతం అవుతున్న వారికి ప్రభుత్వాలు, యూనివర్శిటీలు చేయూతను అందిస్తున్నాయి. చదువుకుంటూనే ఉపకారవేతనం పొందే అవకాశాలు కల్పిస్తున్నాయి. ఎన్నో యూనివర్శిటీలు, సంస్థలు విద్యతో పాటు ఉద్యోగ అవకాశం, వ్యాపారవేత్తగా ఎదిగేందుకు ఉపకారవేతనం ఆధారిత విద్యను అందిస్తున్నాయి. ఇటువంటి కార్యక్రమానికి డా.బీఆర్‌ అంబేడ్కర్‌ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం శ్రీకారం చుట్టింది. విద్యార్థులు చదువుకుంటూనే ప్రతి నెల పని చేస్తూ జీతం పొందేలా విశ్వవిద్యాలయం ఒప్పందం చేసుకుంది. ఇందుకు సంబంధించిన వివరాలను ఆ విశ్వవిద్యాలయం వీసీ ఘంటా చక్రపాణి తెలిపారు.

విద్యార్థుల్లో చదువుతో పాటు నైపుణ్యాన్నిపెంచడం, ఉపకారవేతన ఆధారిత విద్యను అందించనున్నట్లు ఉపకులపతి ఆచార్య ఘంటా చక్రపాణి వెల్లడించారు. సోమవారం వర్సిటీలో రిటైల్‌ సెక్టార్‌ స్కిల్‌ కౌన్సిల్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా (ఆర్‌ఏఎస్‌సీఐ) సంస్థ ఎగ్జిక్యూటివ్‌ హెడ్‌ జెమ్స్‌ రాఫెల్‌ అవగాహన ఒప్పందంపై సంతకాలు చేశారు.