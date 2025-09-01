ETV Bharat / state

కోనసీమ కొబ్బరి, కొవ్వూరు అరటికి స్కోచ్​ అవార్డులు - SKOCH AWARD 2025

కొబ్బరితోటల పెంపకంతో పాటు పరిశోధనలో మెరుగైన ఫలితాలు - అంబాజీపేట ఉద్యాన కేంద్రానికి అరుదైన పురస్కారం

Skoch_Award_2025
Skoch_Award_2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 1, 2025 at 3:45 PM IST

Ambajipet Horticultural Centre wins Skoch Award 2025: కోనసీమ అంటనే కొబ్బరికి పెట్టింది పేరు. కొబ్బరితోటల పెంపకంతో పాటు పరిశోధనలో మెరుగైన ఫలితాలు సాధించడం ద్వారా డాక్టర్‌ బీఆర్‌ అంబేడ్కర్‌ కోనసీమ జిల్లాలోని అంబాజీపేట ఉద్యాన (కొబ్బరి) పరిశోధన కేంద్రం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చే అరుదైన స్కోచ్‌ అవార్డుకు ఎంపికైంది. పరిశోధన కేంద్రంలోని జీవ నియంత్రణ ప్రయోగశాలకు ప్రతిష్టాత్మక స్కోచ్‌-2025 పురస్కారం దక్కింది.

ఈ పరిశోధన కేంద్రంలో అభివృద్ధి చేసిన 2 ప్రాజెక్టులు ప్రత్యేక గుర్తింపునకు ఎంపికయ్యాయి. త్వరగా కాపునకు వచ్చే హైబ్రీడ్, దేశవాళీ కొబ్బరినారు తయారీ, కీటక యాజమాన్యంలో మిత్రపురుగుల ఉత్పత్తి ప్రాజెక్టులను స్కోచ్‌ పురస్కారాల కమిటీకి ఇటీవల పంపించారు. సెమీఫైనల్స్‌లో 2 ప్రాజెక్టులకు ఆర్డర్‌ ఆఫ్‌ మెరిట్‌ సర్టిఫికెట్లు వచ్చాయి. ఫైనల్‌లో కీటక యాజమాన్యంలో మిత్రపురుగుల ఉత్పత్తి ప్రాజెక్టు పురస్కారానికి ఎంపికైంది.

Skoch_Award_2025
అంబాజీపేట పరిశోధన కేంద్రంలో పెరుగుతున్న కొబ్బరినారు (Eenadu)

పొరుగు రాష్ట్రాలకు మిత్ర పురుగులు: కొబ్బరిలో మిత్రపురుగులను ఉత్పత్తిచేసి రాష్ట్రంలోని రైతులకే కాకుండా పొరుగు రాష్ట్రాల రైతులకు సరఫరా చేయడం ద్వారా అంబాజీపేట కేంద్రానికి ఈ గుర్తింపు దక్కింది. కొబ్బరిపంటను ఆశించే పురుగులను జీవనియంత్రణ పద్ధతి ద్వారా నివారించినందుకు ఈ అవార్డుకు ఎంపికైంది.

నాణ్యమైన నారు ఉత్పత్తి: 10000 లోపు హైబ్రీడ్‌ కొబ్బరిమొక్కల పెంపకం నుంచి అంచెలంచెలుగా 25000 మొక్కల వరకు అభివృద్ధి చేయడం మరో 3 రకాల హైబ్రీడ్‌ మొక్కలు తయారు చేయడం ద్వారా రైతులు అధిక దిగుబడి పొందడానికి పరిశోధన తోడ్పడుతోంది. రైతులు ఎదుర్కొంటున్న చిన్నకాయల సమస్యను ఆధిగమించేందుకు పొడుగు రకాలైన కల్పప్రతిభ, డబుల్‌ సెంచరీ మొక్కలను ఈ ప్రాజెక్టులో భాగంగా అభివృద్ధి చేశారు.

శాస్త్రవేత్తలకు అభినందన: స్కోచ్‌ పురస్కారాలకు ఎంపికైన అంబాజీపేట ఉద్యాన పరిశోధన కేంద్రం శాస్త్రవేత్తలు, ఉద్యోగులను ఉద్యాన విశ్వవిద్యాలయం ఉపకులపతి డాక్టర్‌ కె. గోపాల్‌ అభినందించారు. దిల్లీలో సెప్టెంబర్‌ 20న జరిగే కార్యక్రమంలో అవార్డులు తీసుకుంటామని గోపాల్ పేర్కొన్నారు.

అరటిలో కొవ్వూరు: శాస్త్రీయ, మేలైన, పరిశోధనలతో కొవ్వూరు ప్రాంతీయ ఉద్యాన పరిశోధన స్థానం అరుదైన పురస్కారానికి ఎంపికైంది. జాతీయస్థాయిలో ఉత్తమ పనితీరు కనబర్చే సంస్థలకు ఇచ్చే స్కోచ్‌ అవార్డుకు అర్హత పొందింది. సంప్రదాయ అరటి రకాల్లో దాదాపు 20 లక్షల నాణ్యమైన టిష్యూకల్చర్‌ మొక్కలను ఉత్పత్తి చేయడం, తొలిసారిగా అరటిలో మగపువ్వుల ద్వారా సంప్రదాయ అరటి రకాలైన తెల్ల, ఎరుపు చక్కెరకేళి, కర్పూర, చక్కెరకేళి, అమృతపాణి, కర్పూర వల్లి మొక్కలను అత్యధికస్థాయిలో ఉత్పత్తి చేసిన నేపథ్యంలో ఈ గుర్తింపు దక్కింది.

Skoch_Award_2025
కొవ్వూరు ప్రాంతీయ ఉద్యాన పరిశోధన స్థానం (Eenadu)

పరిశోధన స్థానం సీనియర్‌ శాస్త్రవేత్త డాక్టర్‌ కె. రవీంద్రకుమార్‌ ఈ ఏడాది ఏప్రిల్‌ నుంచి జూన్‌ వరకు టిష్యూకల్చర్‌ అరటి ఉత్పత్తుల ప్రమాణాలపై దరఖాస్తు చేసి ప్రగతి ప్రదర్శన ప్రక్రియ ప్రారంభించారు. దేశవ్యాప్తంగా వివిధ పరిశోధన కేంద్రాల నుంచి వచ్చిన ప్రదర్శనల్లో 3 స్థాయిల్లో కొవ్వూరు స్థానం మేటిగా నిలిచిందని ప్రాంతీయ ఉద్యాన సహ పరిశోధన సంచాలకుడు డాక్టర్‌ బి. వెంకటస్వామి చెప్పారు. వెంకట్రామన్నగూడెం ఉద్యాన విశ్వవిద్యాలయం పరిధిలో కొవ్వూరుకి దక్కిన ఈ అవార్డుని దిల్లీలో నిర్వహించే కార్యక్రమంలో స్వీకరిస్తామని పేర్కొన్నారు.

