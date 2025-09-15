ETV Bharat / state

ఇంజినీర్ల అద్భుతమైన కట్టడాలు - మన్యానికి మణిహారంగా కేకే లైను

వరాహ నదిపై ఆక్విడక్ట్‌ - అనకాపల్లి వద్ద ఇటు ఆనందపురం అటు ఎలమంచిలి విశాఖపట్నం పైవంతెన మీదుగా వెళ్లేలా వాహనాల రాకపోకలకు ఇంటర్‌ ఛేంజ్‌ రహదారి

amazing-constructions-of-engineers-in-andhra-pradesh
amazing-constructions-of-engineers-in-andhra-pradesh (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 15, 2025 at 7:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Amazing Constructions of Engineers in Andhra Pradesh: ఒక ప్రాంతం అభివృద్ధి అక్కడ కట్టడాలు, నిర్మాణాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఆయా ప్రాంతాల్లో ఇంజినీరింగ్‌లో ప్రతిభ చూపి చేపట్టే కట్టడాలు అభివృద్ధికి సోపానంగా నిలుస్తాయి. ఇందులో అనకాపల్లి - ఆనందపురం రహదారే నిదర్శనం. అనకాపల్లి వద్ద నిర్మించిన ఇంటర్‌ఛేంజ్‌ రహదారి ఇంజినీరింగ్‌ ప్రతిభను చాటుతోంది. ఇంజినీర్స్‌ డే సందర్భంగా ఆ విశేషాలంటే ఈ కథనం ద్వారా తెలుసుకుందాం.

అనకాపల్లి నుంచి ఆనందపురం వరకు చేపట్టిన విస్తరణ పనుల్లో భాగంగా అనకాపల్లి వద్ద ఇటు ఆనందపురం అటు ఎలమంచిలి విశాఖపట్నం పైవంతెన మీదుగా వెళ్లేలా వాహనాల రాకపోకలకు ఇంటర్‌ ఛేంజ్‌ రహదారి నిర్మించారు. దేశంలో తొలుత చెన్నైలో నిర్మించగా ఇక్కడిది రెండోది కావడం గమనార్హం. ఈ రహదారి మీదుగా అనకాపల్లి వచ్చే వారంతా ప్రత్యేక అనుభూతి పొందుతున్నారు.

KK LINE ONE OF ENGINEERING MIRACLES
అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలోని ఇంజినీరింగ్‌ అద్భుతాల్లో ఒకటైన కేకే లైను (Eenadu)

రోడ్డుపై ఆక్విడక్టు - నదిపై వంతెన : ఎస్‌.రాయవరం మండలం దార్లపూడి వద్ద వరాహ నదిపై ఆక్విడక్టు నిర్మాణం జరుగుతోంది. పోలవరం ఎడమ కాలువ పనుల్లో భాగంగా ఈ ప్రాంతంలో కాలువ తవ్వడం అసాధ్యమని భావించిన ఇంజినీరింగ్‌ అధికారులు అడ్డురోడ్డు - నర్సీపట్నం ఆర్‌అండ్‌బీ రోడ్డు, వరాహ నదిపై ఆక్విడక్ట్‌ నిర్మాణానికి శ్రీకారం చుట్టారు. 2017-18లో తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రభుత్వం రూ.154.86 కోట్లు మంజూరు చేసింది. సుమారు 1.3 కిలోమీటర్ల పొడవునా ఆరు కాలువలుగా ఆక్విడెక్ట్‌ నిర్మాణం ప్రారంభించారు.

మన్యం సిగలో కేకే లైను : అరకులోయ పర్యాటకం అంటే ముందుగా గుర్తుకొచ్చేది బొర్రా గుహలే. విశాఖపట్నం నుంచి రైలు మార్గంలో సొరంగాలు, ఎత్తయిన వంతెనలు, కొండల మీదుగా గుహలకు చేరుకోవచ్చు. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలోని ఇంజినీరింగ్‌ అద్భుతాల్లో ఒకటైన కేకే లైను మన్యానికి మణిహారంగా నిలుస్తోంది. అధునాతన సాంకేతికత అందుబాటులో లేని రోజుల్లోనే అటవీ ప్రాంతంలో నిర్మించిన ఈ రైల్వే లైను చరిత్ర పుటల్లో నిలుస్తోంది.

కింద రోడ్డు-పైన కాలువ - ఇంజినీరింగ్ అద్భుతం

  • 1960లో జపాన్‌ సహకారంతో రూ.55 కోట్ల వ్యయంతో పనులు ప్రారంభమై 1966లో పూర్తయింది. 445 కి.మీ. పొడవున్న ఈ రైల్వే మార్గంలో కొత్తవలస, బొర్రా, అరకు, జగదల్‌పూర్, దంతెవాడ, కిరండూల్‌ స్టేషన్‌లున్నాయి.
  • నాడు అధునాతన పరిజ్ఞానం అందుబాటులో లేకపోవడంతో టన్నెళ్ల నిర్మాణానికి థియోడోలైట్‌ సర్వే చేశారు. కొండల మధ్య ఎంత ఎత్తులో వంతెనలు నిర్మించాలి, మలుపులను గుర్తించేందుకు కంటౌర్‌ మ్యాపింగ్‌ను వినియోగించారు.
  • సొరంగాల నిర్మాణంలో భాగంగా కొండలను తొలిచేందుకు బ్లాస్టింగ్, పెద్ద పెద్ద యంత్రాలతో డ్రిల్లింగ్‌ చేశారు. ఒక్కో టన్నెల్‌ నిర్మాణానికి ఏడాదికిపైగా పట్టింది. తొలుత బ్రాడ్‌ గేజ్‌ వినియోగించగా ప్రస్తుతం హెవీ హైల్‌ ట్రాక్‌లను ఏర్పాటు చేశారు.
  • టైడా నుంచి సిమిలిగుడ స్టేషన్‌ మధ్యలో 58 సొరంగాలు (టన్నెళ్లు), 84 వంతెనలున్నాయి. ఈ టన్నెల్స్‌లో ఒకటి 520 మీటర్ల మేర విస్తరించి ఉంది. ఒడిశా నుంచి విశాఖపట్నం పోర్టుకు ఐరన్‌ ఓర్‌ (ముడి ఖనిజం) తరలించేందుకు ఈ రైల్వే లైన్‌ నిర్మించారు. ఆంధ్ర, ఒడిశా, ఛత్తీస్‌గఢ్‌ రాష్ట్రాలను కలుపుతూ వెళ్లే ఈ మార్గంలో సిమిలిగుడ రైల్వేస్టేషన్‌ సముద్ర మట్టానికి 3,271 ఎత్తులో ఉంది.

దక్షిణాసియా ఖండంలోనే అరుదైన 'ROR' - త్వరలోనే రయ్ రయ్​మంటూ రైళ్ల పరుగులు

For All Latest Updates

TAGGED:

ENGINEERS DAY SPECIALAQUEDUCT ON VARAHA RIVERKK LINE ONE OF ENGINEERING MIRACLESఇంజినీరింగ్ అద్భుత కట్టడాలుAMAZING CONSTRUCTIONS OF ENGINEERS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

పరస్పర విశ్వాసం పెంచుకోవడంపై భారత్-చైనా ఫోకస్- LAC వెంబడి సంయుక్తంగా సైనిక పెట్రోలింగ్!

షుగర్​ లెవల్స్​ కంట్రోల్లో ఉండాలా? - ఆహారంలో వీటిని చేర్చుకుంటే మంచిదంటున్న నిపుణులు!

వ్యవసాయంలో రిటైర్ ఉద్యోగి లాభాల బాట- మోడ్రన్ ఫార్మింగ్​లో వరి సాగు

ఎండిన పూలను పడేస్తున్నారా? - ఇలా వాడితే ఎన్నో ప్రయోజనాలు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.