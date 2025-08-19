Amaravati to Hyderabad Greenfield Express Highway: ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలకు జీవనాడి విజయవాడ-హైదరాబాద్ జాతీయ రహదారి. అది ఎంత ఆధునిక రూపం సంతరించుకుంటే రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య అంత దూరం తగ్గుతుంది. సురక్షితమైన, సౌకర్యవంతమైన, వేగవంతమైన ప్రయాణానికి వీలవుతుంది. ఇరుప్రాంత ప్రజలు రెండున్నర నుంచి మూడు గంటల్లో గమ్యస్థానానికి చేరుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
ప్రస్తుతం ఉన్న రోడ్ల అభివృద్ధి, వరసల పెంపుతో ఆ ఫలితాలు ఇప్పటికే చూస్తున్నాం. వాటికి కొనసాగింపుగా ఇప్పుడు మరో మెగా ప్రాజెక్టు రానుంది. అదే అమరావతి-హైదరాబాద్ గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఎక్స్ ప్రెస్ హైవే. కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా దీని నిర్మాణానికి గ్రీన్సిగ్నల్ ఇచ్చింది. ఏపీ, తెలంగాణ రాష్ట ప్రభుత్వాల అధికారులు గ్రీన్ఫీల్డ్ ఎక్స్ప్రెస్ హైవేకు డీపీఆర్ సిద్ధం చేసేందుకు ప్రణాళికలు రచిస్తున్నారు. మరి, ఈ ఎక్స్ప్రెస్వే ప్రాజెక్ట్కు అయ్యే ఖర్చెంత? ఇది అందుబాటులోకి వస్తే ఇరురాష్ట్రాలకు కలిగే లాభాలేంటి? అనే అంశాలు తెలుసుకుందాం.
గీన్ఫీల్డ్ హైవే నిర్మాణానికి కేంద్రం పచ్చజెండా: అమరావతి-హైదరాబాద్ గ్రీన్ఫీల్డ్ ఎక్స్ప్రెస్ హైవే. ఆంధ్రా-తెలంగాణ అనుసంధానంలో సరి కొత్త గేమ్ఛేంజర్ అని ఇటీవల ప్రముఖంగా వినిపిస్తోంది. ప్రతిపాదనలే కాదు ప్రభుత్వాల ప్రముఖులు కూడా తరచూ ఈ ప్రాజెక్టు గురించి ప్రస్తావిస్తున్నారు. 2 రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు సుముఖంగా ఉండటంతో కేంద్రం కూడా ప్రాజెక్టు నిర్మాణానికి పచ్చజెండా ఊపింది. అందులో భాగంగానే సమగ్ర ప్రాజెక్టు నివేదిక రూపకల్పనకు రోడ్లు, ఉపరితల రవాణా సత్వర చర్యలు ప్రారంభించాలని కేంద్రం ఆదేశించింది.
ఇరు రాష్ట్రాలు అమరావతి-హైదరాబాద్ గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఎక్స్ ప్రెస్ హైవే నిర్మాణంపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాయి. తెలంగాణ సర్కారు ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించే ఫోర్త్సిటీకి ఈ ప్రాజెక్టులు అనుసంధానం చేయాలని భావిస్తోంది. హైదరాబాద్ శివారులో డ్రైపోర్టు నిర్మించి అక్కడి నుంచి మచిలీపట్నం పోర్టు వరకు కొత్త రైలు మార్గానికి ప్రణాళికలు చేస్తోంది. ఇదే విషయం తెలంగాణ ప్రభుత్వ ప్రధానకార్యదర్శి, రోడ్లు భవనాల శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి ఏపీ ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. ఏపీ సీఎస్, ఆర్.అండ్.బీ స్పెషల్ సీఎస్లతో చర్చలూ జరిపారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్విభజన చట్టంలోని అపరిష్కృత అంశాలపై కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే దృష్టి సారించిన నేపథ్యంలో, రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన పలు అంశాలపై ఆయా శాఖలకు కేంద్ర హోంశాఖ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ముఖ్యంగా ఇరు రాష్ట్రాలకు లబ్ధి చేకూర్చే అంశాలపై తెలంగాణ, ఏపీ ప్రభుత్వాలతో సమన్వయం చేసుకుంటోంది. అందులో భాగంగానే అమరావతి-హైదరాబాద్ గ్రీన్ఫీల్డ్ ఎక్స్ప్రెస్ హైవే నిర్మాణానికి పచ్చజెండా ఊపింది. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్-విజయవాడ మధ్య 65వ నంబరు నేషనల్ హైవే ఉంది.
ఫోర్త్ సిటీ నుంచి గ్రీన్ఫీల్డ్ హైవే: ఐతే, గ్రీన్ఫీల్డ్ ఎక్స్ప్రెస్ హైవే హైదరాబాద్ నుంచి కాకుండా ఫోర్త్ సిటీ నుంచి ఉంటే బాగుంటుందని తెలంగాణ ప్రభుత్వం, ఏపీ సర్కారు తెలిపినట్లు సమాచారం. అమరావతి-ఫోర్త్సిటీని కలుపుతూ గ్రీన్ఫీల్డ్ ఎక్స్ప్రెస్ హైవే వస్తే విజయవాడ-హైదరాబాద్ ప్రస్తుత జాతీయ రహదారికి అది సమాంతర రోడ్డు అవుతుంది. ఇప్పుడున్న జాతీయ రహదారికి అటూఇటుగా 10 కి.మీ. దూరంలో దీన్ని నిర్మిస్తే ప్రత్యేక బెల్ట్లా తయారు అవుతుంది. అలాగే ఈ మధ్యలో పారిశ్రామికంగా అభివృద్ధి చెందడానికి ఆస్కారం ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనిపై ఇరు రాష్ట్రాల ఉన్నతాధికారుల చర్చల్లో ఎక్స్ప్రెస్ హైవే ఎలైన్మెంట్పై స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది.
త్వరలోనే టెండర్లు: కేంద్రప్రభుత్వం కూడా సరేనన్న నేపథ్యంలో అమరావతి-హైదరాబాద్ గ్రీన్ఫీల్డ్ ఎక్స్ప్రెస్ హైవే కోసం DPRకు త్వరలోనే టెండర్లు పిలువడానికి జాతీయ రహదారులు, ఉపరితల రవాణా శాఖ సిద్ధమవుతోంది. హైదరాబాద్ అవుటర్ రింగ్ రోడ్డులోని ఏదో ఒక ఎగ్జిట్ నెంబర్ వద్ద నుంచి గ్రీన్ఫీల్డ్ ఎక్స్ప్రెస్ వే నిర్మించాలని భావిస్తున్నట్లు సమాచారం. మొత్తం 4 వరసల రహదారి నిర్మించే అవకాశం ఉందని ప్రాథమికంగా తెలుస్తోంది.
ఐతే, ఈ హైవేకు సర్వీస్ రోడ్లు ఉండవని అధికారులు తెలిపారు. ప్రధాన పట్టణాలకు సమీపం లోనే అతి తక్కువగా ఎగ్జిట్ రోడ్లు ఏర్పాటు చేయాలని అంచనాకు వచ్చారు. తద్వారా వేగంగా వెళ్లే వాహనాలకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా ఉంటాయని భావిస్తున్నారు. హైవే నిర్మాణంలో తగు జాగ్రత్తలతో పాటు భద్రత ప్రమాణాలు, నాణ్యత, పశువులు రాకుండా ఉండేలా కంచె వంటివి ఏర్పాటు చేయాలని రవాణా రంగ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అంటే ఇది పూర్తి యాక్సెస్ కంట్రోల్డ్ హైవేగా రూపుదిద్దుకోనుంది.
230-250కి.మీ ఉండనున్న ఎక్స్ప్రెస్వే: ఇరు రాష్ట్రాలకు చెందిన NHAI ఆర్వోల పరిధిలో ఎక్కడికి అక్కడ రహదారి నిర్మాణానికి టెండర్లు బాధ్యతలు అప్పగించనున్నారు. తెలంగాణలోని మునుగోడు, మిర్యాలగూడ సమీప ప్రాంతాల నుంచి ఈ రహదారి ఏర్పాటుకు ఓ స్పష్టతకు వచ్చినట్లు సమాచారం. ఏపీ, తెలంగాణ కలిపి రహదారి పొడవు 230 నుంచి 250కిలోమీటర్ల మేర ఉండనుంది. ఈ ఎక్స్ప్రెస్వే నిర్మాణ వ్యయం 8,800 కోట్ల రూపాయల నుంచి 10వేల కోట్ల వరకు ఉండొచ్చని NHAI అధికారులు ప్రాథమికంగా అంచనా వేశారు. డీపీఆర్ కన్సల్టెన్సీని పిలిచిన తర్వాత అలైన్మెంట్ ప్రాజెక్టు వ్యయంపై పూర్తి స్పష్టత రానుంది.
తగ్గనున్న ప్రయాణ సమయం: కన్సల్టెన్సీ సమర్పించిన అలైన్మెంట్ గురించి ఇరు రాష్ట్రాలతో కేంద్రం చర్చించిన తర్వాత పూర్తిస్థాయి డీపీఆర్ సిద్ధం చేయనున్నారు. అలైన్మెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత కూడా ఏవైనా మార్పులుంటే వాటినీ పరిగణలోకి తీసుకునే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటికే రెండు రాష్ట్రాల సీఎంలు ఈ రహదారిపై చర్చించి ఓ నిర్ణయానికి వచ్చినట్లు సమాచారం. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ - విజయవాడ వరకు ఉన్న పాత రహదారితో పోల్చితే కొత్తగా రాబోతున్న గ్రీన్ ఫీల్డ్ హైవేతో సుమారు 70 కిలోమీటర్ల దూరం తగ్గుతుంది. దీంతో ప్రయాణ సమయంతో పాటు ఇంధనం, ట్రాఫిక్ సమస్య తగ్గే అవకాశం ఉంది.
పోర్టుల ద్వారానే విదేశాలకు సరకు రవాణా జరుగుతుంది. ఐతే, తెలంగాణకు సముద్రతీరం లేకపోవడంతో పోర్టులు ఏర్పాటు చేయడానికి అవకాశం లేదు. దీంతో సముద్ర మార్గం ద్వారా ఎగుమతులు, దిగుమతులు చేయడానికి ఏపీపై ఎక్కువ ఆధారపడుతోంది. అమరావతి-హైదరాబాద్ గ్రీన్ఫీల్డ్ ఎక్స్ప్రెస్ హైవే అందుబాటులోకి వస్తే ఎగుమతులు, దిగుమతులకు వ్యయప్రయాసలు తగ్గనున్నాయి. ఇందుకోసం తెలంగాణ ప్రభుత్వం రాజధాని నగర శివారులో డ్రైపోర్టు నిర్మించాలని భావిస్తోంది. ఇందుకోసం అమరావతి-హైదరాబాద్ గ్రీన్ఫీల్డ్ ఎక్స్ప్రెస్ హైవేను మచిలీపట్నం పోర్టు వరకు పొడగించాలని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేంద్రాన్ని కోరినట్లు సమాచారం.
అమరావతి నుంచి హైదరాబాద్కి 2 గంటలే: ఏదేమైనా ఈ ఎక్స్ప్రెస్ హైవే నిర్మాణం జరిగితే ఇరు రాష్ట్రాల ప్రజలు, ప్రభుత్వాలకు లబ్ధి చేకూరనుందని రవాణారంగ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. అమరావతి-హైదరాబాద్ గ్రీన్ఫీల్డ్ ఎక్స్ప్రెస్ హైవే అందుబాటులోకి వస్తే అనేక ప్రయోజనాలు కల్గనున్నాయి. ప్రధానంగా ప్రయాణ వ్యయప్రయాసలు తగ్గనున్నాయి. సాధారణంగా హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడకు చేరుకోవడానికి 5 గంటలకు పైగా సమయం పడుతుంది. సంక్రాంతి సహా ఇతర పండుగలు లేదా వరస సెలవుల సమయాల్లోనైతే రహదారంతా రద్దీగా మారి ట్రాఫిక్ సమస్య తలెత్తుతోంది.
ఎగుమతులు, దిగుమతులు సులభం: ఎక్స్ప్రెస్ హైవే అందుబాటులోకి వస్తే ఈ సమస్యకు పరిష్కారం లభించనుందని వాహనాదారులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. హైదరాబాద్ నుంచి అమరావతికి సుమారు 2 నుంచి 3 గంటల్లోనే చేరుకోవచ్చు. అంతేగాక, ప్రజారవాణా సర్వీసులు పెరిగి ప్రభుత్వాలు ఆదాయం పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అలాగే, ఇరు రాష్ట్రాలకు ఎగుమతులు, దిగుమతులు సులభం అవుతాయి. కారిడార్ సమీపంలోని గ్రామాలు, పట్టణాలు అభివృద్ధి చెందుతాయి. రహదారి వెంబడి వాణిజ్య, వ్యాపారాలు పెరిగి ఆర్థిక వృద్ధి జరుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
కొన్నాళ్లుగా అమరావతి-హైదరాబాద్ గ్రీన్ఫీల్డ్ ఎక్స్ప్రెస్ హైవే నిర్మాణానికి ఇరు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు చంద్రబాబు, రేవంత్రెడ్డి కేంద్రానికి ప్రతిపాదనలు పంపారు. దిల్లీ వెళ్లినప్పుడు మంత్రులను కలిసి హైవే ప్రాముఖ్యతను వివరించారు. ఫలితంగా రహదారి నిర్మాణానికి కేంద్రం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. ఇటీవల కేంద్ర రహదారుల శాఖ మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ స్వయంగా ఈ రహదారి నిర్మాణం చేపడుతున్నట్లు ప్రకటించడంతో ఆ దిశగా అడుగులు పడుతున్నాయి.
ఈ రహదారి అందుబాటులోకి వస్తే ఇరు రాష్ట్రాలకు ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువ లబ్ధి చేకూరుతుందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా అభివృద్ధితో పాటు ప్రాంతీయ సమైక్యత బలపడి రెండు రాష్ట్రాల మధ్య సంబంధాలు బలోపేతం కావాడానికి ఆస్కారం ఉంటుందని అభిప్రాయపడుతున్నారు.
