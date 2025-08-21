AMARAVATI RAILWAY LINE WITH RS 2047 CRORE: ఎర్రుపాలెం-అమరావతి-నంబూరు కొత్త రైల్వే లైన్ నిర్మిస్తున్నట్లు రైల్వేమంత్రి అశ్వినీవైష్ణవ్ వెల్లడించారు. ఏపీ రాజధాని అమరావతికి రైల్వేలైన్ అనుసంధానం చేయడం కోసం 2,047 కోట్ల రూపాయలతో ఎర్రుపాలెం-నంబూరు మధ్య 57 కిలో మీటర్ల పొడవైన కొత్త లైన్ నిర్మిస్తున్నట్లు తెలిపారు. దీన్ని ప్రత్యేక రైల్వే ప్రాజెక్టుగా ప్రకటించి భూసేకరణ ప్రక్రియ సైతం ప్రారంభించినట్లు పేర్కొన్నారు. దీనికోసం 2025-26 బడ్జెట్లో 171 కోట్ల రూపాయలు కేటాయించినట్లు చెప్పారు.
‘కొత్త లైన్ల నిర్మాణం ద్వారా రాష్ట్ర రాజధాని అమరావతికి రైల్వే అనుసంధానం కల్పించాలని రైల్వే శాఖ నిర్ణయించిందా’ అని వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీ వైఎస్ అవినాష్రెడ్డి బుధవారం లోక్సభలో అడిగిన ప్రశ్నకు ఆయన ఈ మేరకు రైల్వేమంత్రి అశ్వినీవైష్ణవ్ సమాధానమిచ్చారు. అమరావతి, విజయవాడ ప్రాంతాలకు రైలు అనుసంధానం పెంచడానికి ఇటీవల విజయవాడ-గుడివాడ-నరసాపురం, గుడివాడ-మచిలీపట్నం, భీమవరం-నిడదవోలు డబ్లింగ్ (221 కిలో మీటర్లు) ప్రాజెక్టులు ప్రారంభించామని తెలిపారు.
అమరావతి, విజయవాడలకు అనుసంధానాన్ని మెరుగుపరచడానికి మరికొన్ని ప్రాజెక్టులు సైతం చేపట్టామని, అందులో భాగంగా విజయవాడ-గూడూరు 3వ లైన్ మొదలుపెట్టినట్లు చెప్పుకొచ్చారు. 287 కిలోమీటర్ల ఈ ప్రాజెక్టులో ఇప్పటికే 248 కిలోమీటర్ల మేర పనులు కూడా పూర్తయ్యాయని, కాజీపేట-విజయవాడ మధ్య తలపెట్టిన 3వ లైన్ 220 కిలోమీటర్ల నిర్మాణంలో ఇప్పటికే 149 కిలోమీటర్ల పూర్తయిందని వెల్లడించారు. 2025-26లో ఆంధ్రప్రదేశ్కు మొత్తం 9 వేల 417 కోట్ల రూపాయల బడ్జెట్ కేటాయించామని, ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ 1వ తేదీ నాటి గణాంకాల ప్రకారం 27 డబ్లింగ్, 12 కొత్త రైల్వే లైన్ల పనులు ఏపీ పరిధిలో జరుగుతున్నాయని అశ్వినీవైష్ణవ్ వివరించారు.
రైల్వేలైన్ల అనుసంధానం పెంపు: ఆంధ్రప్రదేశ్ తీర ప్రాంతంలో రైల్వే లైన్ల అనుసంధానాన్ని పెంచేందుకు కోటిపల్లి-నరసాపురం మధ్య 57 కిలోమీటర్ల పొడవైన కొత్త లైన్ నిర్మాణాన్ని రూ.2,120 కోట్లతో చేపట్టినట్లు కేంద్రమంత్రి తెలిపారు. రాజమండ్రి బీజేపీ ఎంపీ దగ్గుబాటి పురందేశ్వరి, కాకినాడ జనసేన ఎంపీ తంగిళ్ల ఉదయ్ శ్రీనివాస్ అడిగిన ప్రశ్నలకు ఈ మేరకు సమాధానం ఇచ్చారు.
కోటిపల్లి-నరసాపురం మార్గంలో ముఖ్యమైన బ్రిడ్జిలు, భూసేకరణ పనులు మొదలుపెట్టినట్లు చెప్పారు. తీరప్రాంతంతో పాటు పోర్టులకు రైల్వే అనుసంధానాన్ని పెంచడానికి 6 లైన్ల సర్వేతో పాటు వాటి డీపీఆర్ తయారీకి అనుమతులు మంజూరు చేసినట్లు పేర్కొన్నారు. అందులో హరిదాస్పుర్-విజయనగరం 4వ లైన్ (450 కి.మీ.), నరసాపురం-మచిలీపట్నం కొత్త లైన్ (74 కి.మీ.), నిడదవోలు-దువ్వాడ 3, 4వ లైన్ (198 కి.మీ.), బాపట్ల-రేపల్లె కొత్తలైన్ (46 కి.మీ.), మచిలీపట్నం-రేపల్లె కొత్తలైన్ (45 కి.మీ.), కొత్తవలస-అనకాపల్లి బైపాస్ (35 కి.మీ.) ఉన్నట్లు వెల్లడించారు.
డేటా సిటీకి కేంద్రం మద్దతు: విశాఖలో డేటా సిటీ నిర్మించాలనుకుంటున్నట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం చెప్పినట్లు కేంద్ర ఐటీ, ఎలక్ట్రానిక్స్ శాఖ సహాయమంత్రి జితిన్ ప్రసాద పేర్కొన్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం దీనికి క్రియాశీలకంగా మద్దతు ఇస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఈ అంశంపై కేంద్ర ప్రభుత్వం, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వాల మధ్య అనేక సమావేశాలు జరిగినట్లు వెల్లడించారు.
ఎర్రుపాలెం నుంచి నంబూరు వరకు - అమరావతి రైల్వే లైన్ మ్యాప్ చూశారా?