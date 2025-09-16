అమరావతి క్వాంటం వ్యాలీ డిజైన్ ఇదే - 80 వేల మంది పనిచేసేలా నిర్మాణం
కలెక్టర్ల సదస్సులో క్వాంటం వ్యాలీ భవనాల డిజైన్ల ప్రదర్శన - డేటా లేక్, ఆర్టీజీఎస్ లెన్స్, అవేర్ 2.0 అంశాలపై సమీక్ష
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 16, 2025 at 1:24 PM IST
Amaravati Quantum Valley Design: ఆంధ్రప్రదేశ్లో టెక్నాలజీ విప్లవానికి కొత్త నాంది పలకబోతున్న అమరావతి క్వాంటం వ్యాలీ ప్రాజెక్టు వేగంగా రూపుదిద్దుకుంటోంది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తాజాగా జిల్లా కలెక్టర్ల సదస్సులో క్వాంటం వ్యాలీ నమూనాను ప్రదర్శించారు. హైదరాబాద్లో హైటెక్ సిటీ ఏర్పాటైనట్లు, అమరావతి కూడా క్వాంటం వ్యాలీ రూపంలో దేశానికి సాంకేతిక కేంద్రంగా ఎదగనుందని సీఎం స్పష్టం చేశారు.
ఈ సందర్భంగా క్వాంటం వ్యాలీ, వాట్సప్ గవర్నెన్స్, డేటా లేక్, ఆర్టీజీఎస్ లెన్స్, అవేర్ 2.0 అంశాలపై సమీక్ష జరిగింది. పాలనలో టెక్నాలజీ వినియోగాన్ని మరింతగా పెంచాలని, రియల్ టైమ్ డేటా ఆధారంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవడం అనివార్యమని చంద్రబాబు కలెక్టర్లకు సూచించారు. ఇప్పటికే డేటా లేక్లో అన్ని శాఖలకు చెందిన 6 పెటాబైట్ల డేటా నిల్వ ఉందని తెలిపారు.
సీఎం మాట్లాడుతూ, భవిష్యత్తులో 80 వేల మంది పని చేసేలా క్వాంటం వ్యాలీ నిర్మాణం జరుగుతుందని వెల్లడించారు. అంతేకాకుండా, 3 వేల క్యూబిట్ సామర్థ్యం కలిగిన క్వాంటం కంప్యూటర్ల ఏర్పాటుకు ప్రత్యేక స్థలం కేటాయించామని తెలిపారు. 2025 జనవరికి రెండు క్వాంటం కంప్యూటర్లు, 2027 నాటికి ఐబీఎం మరో మూడు కంప్యూటర్లు ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ఐటీ, ఆర్టీజీ శాఖ కార్యదర్శి కాటంనేని భాస్కర్ తెలిపారు.
ఈ ప్రాజెక్టుతో ఏటా రూ.5 వేల కోట్ల ఎగుమతులు సాధించడం, 1000 కోట్ల ప్రోత్సాహకాలతో 100 స్టార్టప్లు ఏర్పాటు చేయడం లక్ష్యమని ప్రభుత్వం వెల్లడించింది. మొత్తం 50 ఎకరాల్లో విస్తరించనున్న ఈ క్వాంటం వ్యాలీ సుమారు 90 వేల ఉద్యోగాలకు మార్గం సుగమం చేయనుంది. 2035 నాటికి అమరావతిని భారతదేశ క్వాంటం క్యాపిటల్గా తీర్చిదిద్దడమే ముఖ్య ఉద్దేశమని పేర్కొన్నారు.
వచ్చే ఏడాది క్వాంటం వ్యాలీ ప్రారంభోత్సవం: ఇప్పటికే అమరావతి క్వాంటమ్ భవనం ఆకృతి ఖరారైంది. నిర్మాణ సంస్థ ప్రతిపాదన ప్రకారం, తొలి దశలో 40,000 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఐకానిక్ భవనం నిర్మించనున్నారు. మొత్తం వ్యాలీలో దశలవారీగా 90 లక్షల చదరపు అడుగుల మౌలిక వసతులు ఏర్పాటు చేయనున్నారు. వచ్చే ఏడాది జనవరిలో క్వాంటం వ్యాలీ ప్రారంభోత్సవం జరగనుందని ప్రభుత్వం ప్రకటించింది.
ఈ ప్రత్యేక భవనాన్ని ఆధునిక 3డీ ప్రింటింగ్ టెక్నాలజీతో నిర్మించనున్నారు. ప్లాస్టిక్, టైటానియం మిశ్రమంతో రూపొందించిన బ్లాక్లు, బయోమాస్ట్ విధానంలో కంప్రెస్ చేసిన దృఢమైన ఇటుకలు వినియోగించనున్నారు. దీని వల్ల నిర్మాణం వేగంగా, నాణ్యతతో పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది. డిజైన్ ఎంపిక ప్రక్రియలో పదికి పైగా నమూనాలు పరిశీలించగా, ఎనిమిది సమావేశాల అనంతరం సీఎం చంద్రబాబు తుది మార్పులు సూచించి, అత్యుత్తమమైన డిజైన్కు ఆమోదం తెలిపారు.
క్వాంటం వ్యాలీ ప్రాజెక్టు ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్కు అంతర్జాతీయ గుర్తింపు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ప్రపంచ స్థాయి కంపెనీల పెట్టుబడులు, స్టార్టప్ల ఆవిష్కరణలు, అధునాతన ఉద్యోగావకాశాలు రాష్ట్రాన్ని గ్లోబల్ టెక్ మ్యాప్లో నిలబెట్టనున్నాయి. భవిష్యత్తులో క్వాంటం కంప్యూటింగ్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, సైబర్ సెక్యూరిటీ వంటి రంగాల్లో అమరావతి ఒక ఇన్నోవేషన్ హబ్గా రూపాంతరం చెందనుందని ప్రభుత్వం విశ్వాసం వ్యక్తం చేస్తోంది.
దేశంలోనే తొలి క్వాంటమ్ రిఫరెన్స్ సదుపాయం - కేంద్ర బిందువుగా అమరావతి
క్వాంటమ్ వ్యాలీ పర్యవేక్షణకు కమిటీలు - ప్రపంచ స్థాయి హబ్గా చేయాలన్నదే లక్ష్యం