దేశంలోనే తొలి క్వాంటమ్ రిఫరెన్స్ సదుపాయం - కేంద్ర బిందువుగా అమరావతి
రూ.40 కోట్లతో ప్రతిపాదనలు - క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్లో కీలకంగా మారనున్న ఆంధ్రప్రదేశ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 12, 2025 at 1:57 PM IST
CM CBN Review On Quantum Computer: అమరావతిని ప్రపంచ స్థాయి క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ హబ్గా తీర్చిదిద్దే దిశగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటోంది. దేశంలోనే తొలిసారి ‘క్వాంటమ్ రిఫరెన్స్ సదుపాయం’ను అమరావతి క్వాంటమ్ వ్యాలీలో ఏర్పాటు చేయనుంది. ఈ ప్రాజెక్టుకు సుమారు రూ.40 కోట్లు ఖర్చవుతుందని అంచనా. క్వాంటమ్ విడిభాగాల పరిశీలన, ప్రమాణాల నిర్ధారణ, పరీక్షలు, లక్షణ నిర్ధారణ (టెస్టింగ్, సిస్టమ్ డయాగ్నసిస్) వంటి అత్యాధునిక సదుపాయాలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. దీనివల్ల ఇప్పటివరకు దిగుమతులపై ఆధారపడుతున్న పరిస్థితి తగ్గి, దేశీయ ఆవిష్కరణలు వేగవంతం కానున్నాయి.
స్వదేశీ ఆవిష్కరణలకు ప్రోత్సాహం: ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఇటీవల స్టార్టప్లు, విద్యా, పరిశోధన సంస్థలు, అంతర్జాతీయ భాగస్వామ్య సంస్థల ప్రతినిధులతో ఉన్నతస్థాయి సమావేశం నిర్వహించారు. క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ రంగంలో తమకున్న అనుభవం, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం గురించి సంస్థలు వివరించగా, అమరావతి క్వాంటమ్ వ్యాలీలో భాగస్వామ్యం కావాలన్న ఆసక్తి వ్యక్తం చేశాయి. ఈ సందర్భంగా సీఎం మాట్లాడుతూ అమరావతి క్వాంటమ్ వ్యాలీ కేవలం పరిశోధన కేంద్రం మాత్రమే కాకుండా, స్వదేశీ క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ల తయారీకి కూడా ప్రధాన కేంద్రంగా ఉండాలని స్పష్టం చేశారు.
ప్రపంచ క్వాంటమ్ విప్లవంలో రాష్ట్రం కీలక పాత్ర పోషించేలా భాగస్వామ్యాన్ని విస్తరించాలనే లక్ష్యంతో ఐబీఎం, టీసీఎస్ వంటి ప్రముఖ కంపెనీలు వ్యాలీలో భాగస్వాములుగా ముందుకు వస్తున్నాయి. వ్యాలీ నిర్వహణకు జాతీయ క్వాంటమ్ మిషన్, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ విభాగం సూచనలు అందిస్తాయి. టీఐఎఫ్ఆర్ ప్రొఫెసర్ ఆర్. విజయరాఘవన్ గౌరవ సభ్యునిగా సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. దేశంలో తొలి 6-క్యూబిట్ క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ అభివృద్ధిలో ఆయన కీలక పాత్ర పోషించారు. అంతర్జాతీయ, జాతీయ సంస్థల భాగస్వామ్యంతో అమరావతి క్వాంటమ్ వ్యాలీ త్వరలోనే దేశ క్వాంటమ్ భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దే కేంద్రంగా మారనుందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.
ఇప్పటికే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అమరావతిలో క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ సెంటర్ (AQCC) మార్గదర్శకం, సాంకేతిక వ్యవహారాలపై సూచనల కోసం రెండు ప్రత్యేక కమిటీలను ఏర్పాటు చేసింది. అపెక్స్ కమిటీ, నిపుణుల కమిటీ ఏర్పాటు చేస్తూ ఇటీవల ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. రాష్ట్రాన్ని ప్రపంచ స్థాయి క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ హబ్గా అభివృద్ధి చేయడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యంగా దూసుకెళ్తోంది.
అపెక్స్ కమిటీ రాష్ట్ర క్వాంటమ్ మిషన్ కోసం మార్గదర్శకాలు, పాలసీలను నిర్దేశిస్తుంది. జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిశోధనలకు సహకారం, పారిశ్రామిక భాగస్వామ్యం, అంతర్జాతీయ విధానాలకు అనుగుణంగా రాష్ట్ర పెట్టుబడులపై సలహాలు ఇస్తుంది. ఏడాదిలో రెండుసార్లు ప్రభుత్వం వద్దకు నివేదికలు సమర్పిస్తూ పురోగతి, సవాళ్లు, విధాన మార్పులపై సిఫార్సులు అందిస్తుంది.
నిపుణుల కమిటీ ప్రభుత్వ విభాగాలు, విద్యాసంస్థలు, పరిశ్రమల్లో క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ వినియోగ మార్గాలను సూచిస్తుంది. స్టార్టప్లకు ఇంక్యుబేషన్, ఆవిష్కరణ సౌకర్యాలు కల్పించడంలో సహకరిస్తుంది. క్వాంటమ్ రంగంలో నైపుణ్యాభివృద్ధి, పాఠ్యాంశాల రూపకల్పన, శిక్షణా కార్యక్రమాలపై దృష్టి సారిస్తుంది. ఈ చర్యల ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్ క్వాంటమ్ టెక్నాలజీలో దీర్ఘకాలిక భాగస్వామ్యాన్ని సాధించి, సామాజిక, శాస్త్రీయ, పారిశ్రామిక రంగాల్లో కొత్త అవకాశాలను తెరవాలనే ప్రభుత్వ దృష్టి ఉంది.
ఐబీఎం క్వాంటమ్ కంప్యూటర్కి లైన్ క్లియర్ - అనుమతిస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు
అమరావతి క్వాంటమ్ భవనం ఆకృతి ఖరారు - 3డీ టెక్నాలజీతో నిర్మాణం!