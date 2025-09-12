పది వరుసలతో అమరావతి ORR - రూ.25వేల కోట్ల భారీ అంచనా
190 కిలోమీటర్ల పొడవుతో, 140 మీటర్ల వెడల్పుతో అమరావతి ఔటర్ రింగ్ రోడ్ - దేశంలోనే తొలిసారి ఇంత పెద్ద స్థాయిలో భూసేకరణ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 12, 2025 at 7:59 AM IST
Amaravati Outer Ring Road Project: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని అమరావతిని కేంద్రంగా చేసుకుని ప్రతిపాదించిన ఔటర్ రింగ్ రోడ్ (ORR) ప్రాజెక్టు వ్యయం తాజాగా భారీగా పెరిగింది. 190 కిలోమీటర్ల పొడవుతో, మొత్తం 10 వరుసల రహదారిగా నిర్మించాలనే ప్రతిపాదనతో ప్రాజెక్టు ఖర్చు సుమారు రూ.25 వేల కోట్లకు చేరుకుంది. ఇందులో ఆరు వరుసలు ప్రధాన రహదారి కోసం, ఇరువైపులా రెండు వరుసలు చొప్పున సర్వీస్ రోడ్ల నిర్మాణం ఉంటాయి.
ప్రారంభ అంచనాలు - 70 మీటర్ల వెడల్పు: ప్రారంభంలో ఈ రింగ్ రోడ్ 70 మీటర్ల వెడల్పుతో ఉండాలని మోర్త్ ఎలైన్మెంట్ అప్రూవల్ కమిటీ ఆమోదం తెలిపింది. ఆ ప్రణాళిక ప్రకారం ప్రాజెక్టు ఖర్చు రూ.16,310 కోట్లుగా నిర్ణయించారు. ఇందులో సివిల్ పనులకు రూ.12,995 కోట్లు, 1,702 హెక్టార్ల భూసేకరణకు రూ.2,665 కోట్లు, 124 హెక్టార్ల అటవీ భూముల సేకరణకు రూ.150 కోట్లు, పర్యావరణ అనుమతులకు రూ.200 కోట్లు, ఇతర వ్యయాలకు రూ.300 కోట్లు కేటాయించారు. ఈ ప్రణాళికలో రింగ్ రోడ్ లోపలి వైపు (అమరావతి వైపు) మాత్రమే సర్వీస్ రోడ్డు నిర్మించవలసిందిగా పేర్కొన్నారు.
చంద్రబాబు ఒత్తిడితో మారిన ప్రాజెక్టు రూపకల్పన: అయితే సీఎం చంద్రబాబు ఈ రూపకల్పనతో సంతృప్తి చెందలేదు. భవిష్యత్లో రహదారి విస్తరణ అవసరం వస్తే భూసేకరణ వ్యయం మరింత పెరుగుతుందని భావించి, ఇప్పుడే 150 మీటర్ల వెడల్పుతో భూసేకరణ జరపాలని కేంద్ర ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తెచ్చారు. రింగ్ రోడ్కు ఇరువైపులా సర్వీస్ రోడ్లు అవసరమని లేఖ రాశారు.
ఈ అంశంపై కేంద్ర రహదారి మంత్రి నితిన్ గడ్కరీతో ప్రత్యేకంగా భేటీ కూడా అయ్యారు. దీంతో 140 మీటర్ల వెడల్పుతో భూసేకరణ చేయాలని, రింగ్ రోడ్కు ఇరువైపులా సర్వీస్ రోడ్లు కల్పించాలని కేంద్రం అంగీకరించింది. గడ్కరీ దీనికి ఆమోదం ఇవ్వడం విశేషం. దేశంలో ఇంతవరకు ఎక్కడా ఔటర్ రింగ్ రోడ్ ప్రాజెక్టుకు 140 మీటర్ల వెడల్పుతో భూసేకరణ జరగలేదు.
తాజా అంచనా రూ.25 వేల కోట్లు: కొత్త రూపకల్పన ప్రకారం ప్రాజెక్టు ఖర్చు సుమారు రూ.25 వేల కోట్లుగా లెక్కించారు. ఇందులో భూసేకరణ ఖర్చు మాత్రమే రూ.5,600 కోట్ల వరకు ఉంటుందని అంచనా. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అందులో రూ.1,000 కోట్లు భరించేందుకు అంగీకరించింది. అదనంగా నిర్మాణ పనుల్లో వినియోగించే మెటీరియల్పై రాష్ట్ర జీఎస్టీ (9%) మినహాయింపు, మట్టి, కంకర, గ్రావెల్ తదితరాలపై మైనింగ్ సీనరేజ్ ఫీజు మినహాయింపుల రూపంలో మరో రూ.2 వేల కోట్ల భారం రాష్ట్రం తీసుకోనుంది.
ప్రాజెక్టు ఆమోద ప్రక్రియ: ఈ ప్రతిపాదనలు ప్రస్తుతం మోర్త్లోని ప్రాజెక్ట్ అప్రైజల్ టెక్నికల్ స్క్రూటినీ కమిటీ (PATSE)కి పంపించారు. కమిటీ పరిశీలించి ఆమోదం తెలిపిన తర్వాత దస్త్రం ప్రభుత్వ ప్రైవేటు భాగస్వామ్య అప్రైజల్ కమిటీ (PPPAC) ముందుకు వెళ్తుంది. చివరగా కేంద్ర క్యాబినెట్ కమిటీ ఆఫ్ ఎకనమిక్ అఫైర్స్ ఆమోదం తెలపాల్సి ఉంటుంది.
భూసేకరణలో సవాళ్లు: ఈ భారీ ప్రాజెక్టులో భూసేకరణ కీలక సవాలుగా ఉంది. ఎన్హెచ్ఏఐ అధికారులు అవసరమైన భూముల వివరాలను ఎన్టీఆర్, కృష్ణా, ఏలూరు, గుంటూరు, పల్నాడు జిల్లాల కలెక్టర్లకు అందజేశారు. కలెక్టర్లు ఆ వివరాలను పరిశీలించి ఆమోదం తెలపాలి. ఇప్పటి వరకు పల్నాడు జిల్లా పూర్తి వివరాలను పంపగా, ఏలూరు జిల్లా నుంచి కూడా సమాచారం వచ్చింది. అయితే అందులో కొన్ని సవరణలు చేయాలని సూచించారు. కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు జిల్లాల నుంచి వివరాలు మరో రెండు వారాల్లో వచ్చే అవకాశముందని అధికారులు చెబుతున్నారు.
అమరావతి ఔటర్ రింగ్ రోడ్ ప్రాజెక్టు రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో కీలకమైన మౌలిక వసతుల ప్రాజెక్టుగా భావిస్తున్నారు. వ్యయం భారీగా పెరిగినా, భవిష్యత్ అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని విస్తృతంగా రూపకల్పన చేయడం వల్ల రాబోయే దశాబ్దాల్లో ప్రయోజనం చేకూరుతుందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. ప్రాజెక్టు ఆమోదం, భూసేకరణ ప్రక్రియ వేగవంతం అయితే, అమరావతి ప్రాంతంలో రహదారి కనెక్టివిటీ కొత్త దిశగా మారే అవకాశం ఉంది.
అమరావతి ORR వెంట హైటెక్ సిటీ ఏర్పాటు - పారిశ్రామిక దిగ్గజాలు సూచన
అమరావతిలో సబర్బన్ రైళ్లు - ORRతో పాటు రైల్వేలైన్కు ప్రణాళికలు