Amaravati Outer Ring Road Construction Update: రాష్ట్ర ప్రజలు కలగా భావిస్తున్న బాహ్యవలయ రహదారి (ఓఆర్ఆర్) నిర్మాణానికి కార్యాచరణ దిశగా ప్రభుత్వ యంత్రాంగం అడుగులు వేస్తోంది. ఇప్పటికే జిల్లాలో నిర్మిత ప్రాంతానికి సంబంధించి కన్సల్టింగ్ సంస్థ ఇచ్చిన నివేదికల ఆధారంగా రెవెన్యూ యంత్రాంగం భూములను గుర్తించింది. గుర్తించిన సర్వే నంబర్లలో భూముల రిజిస్ట్రేషన్లను నిలిపి వేయాలంటూ జిల్లా అధికారుల ఆదేశాలు క్షేత్రస్థాయికి అందజేయడంతో ఓఆర్ఆర్ నిర్మాణంపై ఒకవైపు ప్రజల్లో ఆశలు చిగురిస్తుంటే, మరోవైపు బహిరంగ మార్కెట్లో భూముల ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి.
స్వల్ప మార్పులు,చేర్పులతో: గత టీటీపీ హయాంలో రాజధాని అమరావతి చుట్టూ నిర్మించే ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు కోసం భూములను నిర్ధారించారు. అప్పట్లోనే చాలా వరకు సర్వే నంబర్లను గుర్తించి, రిజర్వు చేయగా, ఆ తర్వాత వైఎస్సార్సీపీ అధికారంలోకి రావడంతో నిర్మాణం అనేది కలగానే మిగిలిపోయింది. తిరిగి రాష్ట్రంలో కూటమి ప్రభుత్వం పగ్గాలు చేపట్టడంతో గతంలోని నివేదికల్లో స్వల్ప మార్పులు, చేర్పులతో రెవెన్యూ యంత్రాంగం పూర్తి స్థాయి భూముల జాబితాలను సిద్ధం చేసింది. జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్ (JC)ను కాంపిటేట్ అథారిటీగా నియమించింది.
నాలాలు చెల్లించొద్దు: జిల్లాలో నాలుగు మండలాల పరిధిలో రహదారి నిర్మించనుండగా ఆయా ప్రాంతాల్లో సుమారు వెయ్యి మందికి పైగా రైతుల నుంచి భూమిని సేకరించనున్నారు. ఇప్పటికే ఆయా ప్రాంతాల్లోని భూముల రిజిస్ట్రేషన్ల ధరలు నిర్ణయించి ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే గుర్తించిన సర్వే నంబర్లలో లేఔట్ల కోసం, ఎటువంటి నాలా (భూ వినియోగ మార్పిడి రుసుం)లను చెల్లించుకోవద్దని గత నెలాఖరులోనే జేసీ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.
ఈ మండలాల్లోనే: గుర్తించిన సర్వే నంబర్లను జేసీ ద్వారా జిల్లా రిజిస్ట్రార్కు, విజయవాడ, నందిగామ ఆర్డీవోలకు జాబితాలను పంపారు. వాటికి రిజిస్ట్రేషన్లను ఆపాలని ఆదేశించడంతో పాటు ఆయా మండలాల పరిధిలోని సబ్ రిజిస్ట్రార్లకు జాబితాలు చేరాయి. భూ సేకరణ సమయంలో ఏ విధమైన ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ఉండేలా 500 మీటర్ల వెడల్పున రిజిస్ట్రేషన్లు నిలిపేస్తూ ఆదేశాలు ఇచ్చారు. మైలవరం మండలంలో మైలవరం, పొందుగల, జి.కొండూరులో దుగ్గిరాలపాడు, పేట్రంపాడు, కుంటముక్కల, చిన నందిగామ, కోడూరు, వీరులపాడు పరిధిలో గూడెం మాధవరం, చెన్నారావుపాలెం, జుజ్జూరు, జగన్నాథపురం, పొన్నవరం, కంచికచర్ల మండలంలో కునికినపాడు, మోగులూరు, మున్నలూరు, పేరకలపాడు, కంచికచర్లలో భూ సేకరణ చేయనున్నారు.
జిల్లాలో ఇలా:
ఓఆర్ఆర్ నిర్మించే మండలాలు: 4
భూ సేకరణ గ్రామాలు: 18
రెవెన్యూ డివిజన్లు: 2
ప్రతిపాదనలు: 3093.54 ఎకరాలు
HITEC City Construction Along Amaravati Ring Road: మరోవైపు ఏపీ రాజధాని అమరావతి ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు వెంబడి హైటెక్ సిటీని ఏర్పాటు చేయాలనుకుంది. దానిలోనే ఏఐ, సెమీ కండక్టర్లతో పాటు ఇతర హైటెక్ ఇండస్ట్రియల్ హబ్లు అభివృద్ధి చేయాలని టాస్క్ఫోర్స్ సూచించింది. అయితే 'స్వర్ణాంధ్ర ప్రదేశ్ - 2047 లక్ష్యసాధన దిశగా రాష్ట్ర ఆర్థికాభివృద్ధి' అన్న అంశంపై దేశంలోని అగ్రశ్రేణి పారిశ్రామిక దిగ్గజాలతో టాస్క్ఫోర్స్ ఏర్పాటైన విషయం తెలిసిందే. ఎలక్ట్రానిక్స్, సెమీ కండక్టర్స్, డ్రోన్స్ రంగాల్లో ఏపీ ప్రత్యేకదృష్టి పెట్టాలని, దాని కోసం తిరుపతి జిల్లాలో 'శ్రీ సిటీ' తరహాలో రాష్ట్రంలో ఇతర ప్రాంతాల్లోనూ ఏర్పాటు చేయాలని పేర్కొన్నారు.
