అమరావతిలో కృష్ణా నదిపై ఐకానిక్ వంతెన - ఉత్తమ డిజైన్ కోసం ఓటింగ్

అమరావతిలోని కృష్ణా నదిపై నిర్మించబోయే కొత్త వంతెన - ప్రజల ఓటింగ్ ద్వారా ఉత్తమ డిజైన్ ఎంచుకునే అవకాశం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 5, 2025 at 5:26 PM IST|
Updated : September 5, 2025 at 6:49 PM IST
Amaravati Iconic Bridge on Krishna River: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం రాజధాని అమరావతి అభివృద్ధిలో మరో అడుగు ముందుకేసింది. రాజధానిని విజయవాడ - హైదరాబాద్ జాతీయ రహదారితో అనుసంధానించేందుకు కృష్ణా నదిపై ఒక ఐకానిక్ కేబుల్ వంతెన నిర్మించడానికి ప్రణాళికలు రూపొందిస్తోంది. ఈ వంతెన నిర్మాణం ప్రజల ప్రయాణాన్ని సులభతరం చేయడం, ట్రాఫిక్ను తగ్గించడం కోసం మాత్రమే కాకుండా, అమరావతికి ఒక సాంస్కృతిక, శిల్పకళా గుర్తింపు తీసుకొచ్చేలా ఈ డిజైన్లను రూపొందించారు.
ప్రభుత్వం నాలుగు విభిన్న డిజైన్లు రూపొందించి, వాటిలో ఉత్తమమైనదాన్ని ప్రజలే ఎంపిక చేయాలన్న ఉద్దేశంతో CRDA వెబ్సైట్లో ఓటింగ్కు పెట్టింది. ఈ నాలుగు డిజైన్లు కూడా కూచిపూడి నృత్య కళ, ఆధునిక ఇంజనీరింగ్ శైలి మేళవింపుతో ఉన్నాయి.
డిజైన్ల వివరణ:
1. రేడియేటింగ్ కేబుల్ బ్రిడ్జ్ – హస్త ముద్ర రూపంలో: ఈ డిజైన్ కూచిపూడి నృత్యంలోని హస్త ముద్రను పోలి ఉంటుంది. రేడియేటింగ్ స్టైల్లో కేబుల్స్ ఉండటం వల్ల ఇది ఒక శక్తివంతమైన నిర్మాణంగా కనిపిస్తుంది. ఇంజనీరింగ్ నైపుణ్యాన్ని, నాట్య కళను సమగ్రంగా చూపుతుంది.
2. జంట పైలాన్ బ్రిడ్జ్ – స్వస్తిక హస్త భంగిమలో: ఎరుపు, తెలుపు రంగుల్లో రూపొందిన ఈ డిజైన్ రెండు పైలాన్లతో ఉంటుంది. ఇది కూచిపూడిలో కనిపించే స్వస్తిక ముద్రను పోలి ఉంటుంది. ఇది భారతీయ సంస్కృతికి, సాంప్రదాయానికి చిహ్నంగా ఉంటుంది.
3. ‘A’ ఆకార వంతెన – అమరావతిని సూచించేలా: ఈ డిజైన్ ఆంగ్ల అక్షరం ‘A’ రూపంలో ఉంటుంది. అమరావతి పేరుని సూచించేలా ఉండటం, అభయ ముద్రలా ఉండటం వల్ల ఇది శాంతి, రక్షణకు సంకేతంగా కనిపిస్తుంది. ఇది అత్యంత ఆధునికతను ప్రతిబింబిస్తుంది.
4. కపోత ముద్ర బ్రిడ్జ్ – అభివాద ముద్రలో: ఈ డిజైన్ కూచిపూడిలోని కపోత ముద్ర ఆధారంగా డిజైన్ చేశారు. చేతులు ఎత్తి నమస్కరించేలా ఉంటూ, ఓ స్వాగత ద్వారంలా కనిపిస్తుంది. ఇది సందర్శకులకు ఓ సంస్కృతిక అర్ధం కలిగిన అపూర్వ అనుభూతిని కలిగిస్తుంది.
ఓటింగ్ ప్రక్రియ:
- ప్రతి పౌరుడికీ డిజైన్ ఎంపికలో భాగస్వామ్యం అయ్యే అవకాశం ఉంది.
- ఇందుకోసం: CRDA అధికారిక వెబ్సైట్కి వెళ్లాలి.
- పేరు, ఫోన్ నంబర్ నమోదు చేయాలి.
- నలుగు డిజైన్లలో మీరు ఇష్టపడిన ఒక డిజైన్ను ఎంచుకోవాలి.
- క్యాప్చా కోడ్ నమోదు చేసి, సబ్మిట్ చేయాలి.
- ఈ ఓటింగ్ ప్రక్రియ పూర్తిగా ప్రజల అభిప్రాయాన్ని ప్రతిబింబించేలా డిజైన్ చేశారు.
వంతెన స్థానం, ప్రాముఖ్యత: ఈ ఐకానిక్ కేబుల్ వంతెన అమరావతిలోని రాయపూడి నుంచి ఎన్టీఆర్ జిల్లా మూలపాడు వరకు నిర్మించనున్నారు. దాదాపు 5 కి.మీ. పొడవుతో, ఇది రాజధానిని విజయవాడ – హైదరాబాద్ జాతీయ రహదారికి అనుసంధానిస్తుంది. వంతెన పూర్తయిన తర్వాత, ఇది పర్యాటక ఆకర్షణగా మారే అవకాశమూ ఉంది. పక్కనే ఉన్న ప్రాంతాల అభివృద్ధికి సైతం దోహదపడుతుంది.
ఈ ఐకానిక్ బ్రిడ్జ్ కేవలం ఒక రహదారి కట్టడమే కాదు. ఇది మన సంస్కృతిని, కళను, అభివృద్ధిని ప్రపంచానికి చాటే ఒక ఐకానిక్ వంతెగా నిలవనుంది. ప్రజలే ఓటు వేసి ఎంచుకునే ఈ డిజైన్, అమరావతి నగరానికి శాశ్వత గుర్తింపునిస్తుందనే దానిలో ఎటువంటి సందేహం లేదని ప్రజలు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
ఈ డిజైన్లలో మీకు ఏది ఇష్టమో మీరు ఓటు వేయడం ద్వారా అమరావతి నగర భవిష్యత్తులో మీ వంతు పాత్రను పోషించవచ్చు. మీరు ఇంకా ఓటు వేయలేదు అంటే, ఇప్పుడే వెబ్సైట్కి వెళ్లి ఓటు వేయండి. మీ అభిప్రాయం అమరావతి రూపాన్ని తీర్చిదిద్దుతుంది!. ఇది మన సంస్కృతి, కళ, అభివృద్ధికి ప్రతీకగా నిలుస్తుంది.
