అమరావతిలో మరో రెండు ఎత్తిపోతల పథకాలు - బ్లూ మాస్టర్ ప్లాన్లో ముందడుగు
రాజధానికి శాశ్వత వరద నివారణ చర్యలు - కృష్ణా నదికి ఎగువ, దిగువన కొత్త ప్రణాళికలు
Amaravati Flood Protection Projects: రాజధాని అమరావతికి శాశ్వతంగా వరద ముంపును నివారించేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు ప్రారంభించింది. ఇందులో భాగంగా మరో రెండు ఎత్తిపోతల పథకాలను నిర్మించనున్నారు. ఒకటి ఉండవల్లిలో ప్రస్తుతం ఉన్న ఎత్తిపోతల పథకం పక్కనే నిర్మించనుండగా, మరొకటి కృష్ణా నదికి ఎగువున వైకుంఠపురం వద్ద రానుంది. అమరావతి బ్లూ మాస్టర్ ప్లాన్లో భాగంగా వీటి నిర్మాణాన్ని చేపట్టనున్నారు. ప్రస్తుతం ఉండవల్లిలో నిర్మించనున్న పథకానికి టెండర్లు పిలవనున్నారు. తర్వాత మరొక దానిని చేపడతారు.
అమరావతిలో వరద ముంపు నివారణ చర్యలు: అమరావతిలో కొండవీటి వాగు, పాలవాగు, కొంతమేర కోటేళ్ల వాగు ప్రవహిస్తున్నాయి. వీటిలో పెద్దదైన కొండవీటి వాగు కొండవీటి కొండల నుంచి చిన్న ప్రవాహంలా మొదలై మొత్తం 29 కి.మీ. ప్రవహిస్తుంది. చివరకు ఉండవల్లిలోని కృష్ణానది హెడ్ రెగ్యులేటర్ వద్ద కలుస్తుంది. మధ్యలో పాలవాగు, కోటెళ్ల వాగు వచ్చి ఇందులో కలుస్తాయి.
అమరావతి బ్లూ మాస్టర్ ప్లాన్లో భాగం: అమరావతిని రాజధానిగా ఖరారు చేసిన సమయంలో గత టీడీపీ ప్రభుత్వం నెదర్లాండ్స్కు చెందిన ఆర్కాడిస్, టాటా కన్సెల్టెన్సీ ఇంజినీరింగ్ ఉమ్మడి సంస్థలతో సమగ్రంగా అధ్యయనం చేయించి రాజధానికి బ్లూ మాస్టర్ ప్లాన్ను రూపొందించింది. దీని ప్రకారం 2017లో 12,350 క్యూసెక్కుల మేర వరదను ఎత్తిపోసేయాలని ప్రణాళిక సిద్ధం చేశారు.
తొలి ఎత్తిపోతల పథకం - కొండవీటి వాగు: ఇందులో భాగంగా తొలి విడతలో రూ.237 కోట్లతో కొండవీటివాగు ఎత్తిపోతల పథకాన్ని నిర్మించారు. ఇది 5 వేల క్యూసెక్కుల మేర వరద నీటిని దీని ద్వారా ప్రకాశం బ్యారేజీలోకి ఎత్తిపోస్తుంది. మరో 4 వేల క్యూసెక్కులను గ్రావిటీ ద్వారా ఎస్కేప్ రెగ్యులేటర్ ద్వారా బకింగ్హామ్ కాలవలోకి వెళ్లేలా నిర్మించారు.
ప్రపంచ బ్యాంకు, ఏడీబీ (ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంకు) సూచనల మేరకు చర్యలు చేపట్టారు. రెండు బ్యాంకుల ప్రతినిధుల బృందాలు పలు దఫాలు రాజధానిలో పర్యటించాయి. ముంపు నివారణపై పలు దఫాలు సీఆర్డీఏ, ఏడీసీఎల్ అధికారులతో చర్చలు జరిపారు. ఉండవల్లిలో ప్రస్తుతం ఉన్న కొండవీటి వాగు ఎత్తిపోతల పథకాన్ని, దాని పనితీరును పరిశీలించారు.
వాతావరణ మార్పులు - కొత్త అవసరాలు: వాతావరణ మార్పులు, భవిష్యత్తు అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని తిరిగి ప్రణాళికలు సిద్ధం చేయాలని సూచించారు. ఈమేరకు గత ఏడాది కృష్ణా నదికి వచ్చిన గరిష్ట వరద 11.43 లక్షల క్యూసెక్కులను కూడా పరిగణలోకి తీసుకుని ఉండవల్లిలో మరో వెయ్యి క్యూసెక్కుల మేర సామర్థ్యాన్ని పెంచాలని అధికారులు నిర్ణయించారు.
రెండో ఎత్తిపోతల పథకం - ఉండవల్లి: రెండో దశలో భాగంగా తాజాగా నిర్ణయించిన సామర్థ్యం మేరకు ఉండవల్లిలో 8,400 క్యూసెక్కులతో మరో ఎత్తిపోతల పథకానికి డీపీఆర్ సిద్ధమైంది. ఈ డిజైన్ను ప్రపంచ బ్యాంకు, ఏడీబీలు కూడా ఆమోదం తెలిపాయి. త్వరలో సీఆర్డీఏ అథారిటీ సమావేశంలో ఆమోదం అనంతరం టెండర్లు పిలవనున్నారు. గుంటూరు నగరపాలిక సంస్థ తాగునీటి పథకం పక్కన దీనిని నిర్మించే అవకాశం ఉంది. అక్కడి బ్యారేజిలోకి మోటార్లతో ఎత్తిపోస్తారు.
మూడో ఎత్తిపోతల పథకం - వైకుంఠపురం: కృష్ణా నదికి ఎగువున వైకుంఠపురం వద్ద 5,650 క్యూసెక్కుల సామర్థ్యంతో మరో ఎత్తిపోతల పథకం నిర్మించాలని అధ్యయనంలో తేల్చారు. ప్రస్తుతం ఇది డీపీఆర్ స్థాయిలో ఉంది. త్వరలో దీని డిజైన్లు ఖరారు కానున్నాయి. వివిధ అనుమతుల అనంతరం దీనికి కూడా టెండర్లు పిలవనున్నారు. గుంటూరు జిల్లా లాం నుంచి కొండవీటి వాగు నీటిని పెదపరిమి వద్దకు తీసుకెళ్లి, అక్కడ గ్రావిటీ కాలువ ద్వారా వైకుంఠపురం తరలిస్తారు.
అక్కడ నిర్మించే ఎత్తిపోతల పథకం ద్వారా రాజధానిలోకి వచ్చే మూడో వంతు వరద నీటిని నదిలోకి పంపించేలా దీనిని డిజైన్ చేస్తున్నారు. ఎత్తిపోతల పథకంతో పాటు రాజధానిలో నిర్మించనున్న గ్రావిటీ కెనాల్ వద్ద వర్షపు నీటిని తోడేందుకు కూడా చిన్న పంపింగ్ స్టేషన్ను నిర్మించనున్నారు. ఎక్కడ నిర్మించాలన్నది సర్వేలో తేల్చనున్నారు.
