'వచ్చే ఎన్నికల్లో వైఎస్సార్సీపీకి సింగిల్ డిజిటే' - సజ్జల వ్యాఖ్యలపై అమరావతి రైతులు ఫైర్
వైఎస్సార్సీపీ రాష్ట్ర సమన్వయకర్త సజ్జలపై విరుచుకుపడిన రాజధాని రైతులు - మరోసారి మీ మాయ మాటలు నమ్మి మోసపోయేంత అమాయకులం కాదంటూ తీవ్రవ్యాఖ్యలు
Amaravati Farmers Fires on YSRCP Leader Sajjala Ramakrishna Reddy: వైఎస్సార్సీపీ రాష్ట్ర సమన్వయకర్త సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యల్ని అమరావతి రాజధాని రైతులు గట్టిగా తిప్పికొట్టారు. అమరావతిపై వైఎస్సార్సీపీ నేతలు ఇంకా విషం కక్కుతున్నారంటూ రాజధాని రైతులు మండిపడ్డారు. రాజధాని రైతులు మరోసారి వైఎస్సార్సీపీ మాటలు నమ్మి మోసపోయేంత అమాయకులం కాదంటూ తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. సీఆర్డీఏ చట్ట పరిధిలో అభివృద్ధి కాదని ఇతర ప్రాంతాల్లో ప్రభుత్వ భవనాలు కడతామనటం మరో చిచ్చు పెట్టే ప్రయత్నమే అన్నారు. పరిపాలనకు ప్రస్తుతం ఉన్న సచివాలయం సరిపోతుంది, కొత్త భవనాలు అనవసరం అంటూ చేసిన వ్యాఖ్యలతో ఇంకా అమరావతి పై ద్వేషం తగ్గలేదని స్పష్టమయిందని రైతులంతా ధ్వజమెత్తారు.
ధ్వజమెత్తిన అమరావతి రైతులు: ఇప్పుడు ఉన్న సచివాలయం, హైకోర్టు భవనాలనే నిన్నటి వరకూ గ్రాఫిక్స్ అన్న వైఎస్సార్సీపీ నేతలు ఇప్పుడు ఉన్న భవనాలు సరిపోతాయి అంటున్నారని రాజధాని రైతులు దుయ్యబట్టారు. సీఆర్డీఏ చట్టం ప్రకారం అమరావతిని అభివృద్ధి చేస్తూ రైతులకు న్యాయం చేస్తానన్న మాటకు కట్టుబడి సీఎం చంద్రబాబు ముందుకెళ్తున్నారని ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేశారు.
కేవలం 11 సీట్లకు పరిమితమై, ఏడాదిన్నర తర్వాత వచ్చి అమరావతి నుంచే పాలన ఉంటుంది, కొత్త భవనాలు అవసరం లేదంటున్న వైఎస్సార్సీపీ మాటలు దేనికి సంకేతమని ప్రశ్నించారు. భూ త్యాగాలు చేసిన రైతులను మరోసారి నట్టేట ముంచుతామని చెప్పిస్తున్న జగన్మోహన్రెడ్డి వైఖరిని తీవ్రంగా రైతులంతా ముక్తకంఠంతో ఖండించారు. కల్లబొల్లి మాటలతో మళ్లీ ఎన్నికలకు సిద్ధమవ్వాలనుకుంటున్న వైఎస్సార్సీపీకి ఈసారి వచ్చేది సింగిల్ డిజిట్ అని హెచ్చరించారు.
సజ్జల ఏమన్నారంటే? వచ్చే ఎన్నికల్లో వైఎస్సార్సీపీ మళ్లీ అధికారంలోకి వస్తే జగన్ విశాఖకు వెళ్లారని, అమరావతి నుంచే పాలన సాగిస్తారని వైఎస్సార్సీపీ రాష్ట్ర సమన్వయకర్త సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి చెప్పారు. 2024లో గెలిచి మళ్లీ సీఎం అయి ఉంటే మాత్రం విశాఖపట్నం నుంచే పాలించేవారని వివరించారు. అమరావతిలో ఇప్పుడున్న సెక్రటేరియట్ సరిపోతుందని కొత్తగా భవనాలు కట్టాల్సిన అవసరం లేదని పేర్కొన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని అమరావతేనని అన్నారు.
గుంటూరు - విజయవాడ మధ్య అభివృద్ధి చేస్తే చాలని మచిలీపట్నాన్ని కూడా కలిపితే మెగా సిటీగా అభివృద్ధి అయ్యేదని తెలిపారు. చంద్రబాబు రాజధానిపై ఖర్చు పెట్టకుండా కేంద్రం నుంచి గ్రాంట్స్ తెచ్చి ఎన్ని అద్భుత నగరాలు కట్టుకున్నా మాకు పర్లేదని అన్నారు. తమపై ఇష్టారాజ్యంగా కేసులు పెడుతున్నారని, అందుకే అధికారులకు మళ్లీ మేము వస్తామని వార్నింగ్ కచ్చితంగా ఇవ్వాలని సజ్జల చెప్పారు. కానీ సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలను రాజధాని రైతులు గట్టిగా తిప్పికొట్టారు.
