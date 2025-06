ETV Bharat / state

ఒక్క పరిశ్రమ ఆ కూలీల జీవితాల్నే మార్చేసింది - గృహిణులను ఉద్యోగులను చేసింది - AMAR RAJA BATTERY IN MAHABUBNAGAR

Amar Raja Lithium Ion Battery Manufacturing Industry ( ETV Bharat )

Amar Raja Lithium Ion Battery Manufacturing Industry : పదో తరగతి, ఇంటర్ విద్యార్హతతో ప్రస్తుత కాలంలో ఉద్యోగం దొరకడమే చాలా కష్టం. ఒకవేళ దొరికినా చాలీచాలనీ వేతనాలు. ఇక మహిళలకైతే ప్రాధాన్యం తక్కువ. కానీ ఆ పరిశ్రమలో మాత్రం 98 శాతం మంది ఉద్యోగులు మహిళలే. ఒకప్పుడు దినసరి కూలీలుగా, గృహిణులుగా ఉన్న మహిళలు, ఇప్పుడు ఓ పరిశ్రమ నడపడంలో కీలక భూమిక పోషిస్తున్నారు. మహబూబ్​నగర్ జిల్లా దివిటిపల్లిలోని అమర్‌రాజా లిథియం అయాన్ బ్యాటరీ తయారీ పరిశ్రమ వారి జీవితాల్ని మలుపు తిప్పింది. మహిళా సాధికారతకు తమదైన శైలిలో బాటలు వేస్తోంది. ఒక్క పరిశ్రమ ఆ కూలీల జీవితాల్నే మార్చేసింది - గృహిణులను ఉద్యోగులను చేసింది (ETV Bharat) 98 శాతం మహిళలే : ఏ రంగంలో చూసినా, ఏ పరిశ్రమలో చూసినా మహిళలతో పోల్చితే పురుషుల సంఖ్యే అధికం. అలాంటి ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో 98 శాతం మహిళా ఉద్యోగులతో బ్యాటరీ ప్యాకింగ్ యూనిట్‌నే నడుపుతోంది అమర్‌రాజా. మహబూబ్‌నగర్ జిల్లా కేంద్రం దివిటిపల్లిలోని అమర్‌రాజా గిగా ఫ్యాక్టరీలో 98 శాతం మంది మహిళలే పని చేస్తున్నారు. బ్యాటరీ ప్యాకింగ్ యూనిట్‌లో కింది స్థాయి నుంచి పైస్థాయి వరకూ అంతా మహిళలే. మొదట్లో పరిశ్రమలో పని చేసేందుకు ఎవరూ ముందుకు రాలేదు. కేవలం 10 మందితో మొదటి బ్యాచ్ ప్రారంభమైంది. పని విధానం, నైపుణ్య శిక్షణ, ఉద్యోగ భద్రత, మహిళలకు ప్రాధాన్యాన్ని చూసి క్రమంగా ఉద్యోగుల సంఖ్య 350కి చేరింది. భవిష్యత్‌లో ఈ సంఖ్యని వెయ్యికి చేర్చాలని భావిస్తోంది అమర్ రాజా. గృహిణులు, చిరు ఉద్యోగులు : ప్యాకింగ్ యూనిట్‌లో పని చేస్తున్న వారంతా మొదట్లో ఎలాంటి వృత్తి నైపుణ్యాలు లేని వాళ్లే. పదో తరగతి, ఇంటర్ పాసై చదువులు ఆపేసి కూలీనాలీ చేసుకునే వారు కొందరైతే, గృహిణులుగా, చిరు ఉద్యోగులుగా పని చేసిన వారు మరికొందరు. ఏ పని చేసినా వారందుకున్నది నెలవారి 10 వేలలోపే. అలాంటిది ప్రస్తుతం రూ.15 వేల కనీస వేతనంతో అమర్‌రాజాలో ఉద్యోగాన్ని మొదలుపెట్టారు. దివిటిపల్లి సహా చుట్టు పక్కల ప్రాంతాల వారికే ప్రాధాన్యం కల్పించారు.

