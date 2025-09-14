పాఠశాలలో మత్తు పదార్థాల తయారీ - ఏడాది కాలంగా దందా - నిర్వాహకుడి అరెస్ట్
ఉదయం పాఠశాల, రాత్రి మత్తు పదార్థాల తయారీ కేంద్రం - ఏడాది కాలంగా దందా నిర్వహిస్తున్న పాఠశాల నిర్వాహకుడు - రాత్రివేళల్లో ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా చీకటి కార్యకలాపాలు
Alprazolam Making Unit at School : రాష్ట్ర రాజధానిలో ఏకంగా పాఠశాలలో మత్తు పదార్థాల తయారీ కలకలం రేపింది. ఒకవైపు పాఠశాల నడుపుతూనే, మరోవైపు అదే పాఠశాలలోని రెండో అంతస్తులో మత్తు మందు తయారీ కర్మాగారాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు. ఏడాది కాలానికి పైగా ఈ దందా పాఠశాల నిర్వాహకుడు నడిపిస్తున్నట్లు బట్టబయలు అయింది. ఈగల్ బృందం, పోలీసులు సమాచారం అందుకొని దాడులు నిర్వహించగా, పాఠశాల ముసుగులో సాగిస్తున్న అక్రమ దందా గుట్టురట్టు అయింది.
ఈగల్ టీం, పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, సికింద్రాబాద్ పాత బోయిన్పల్లిలోని మేధా ప్రైవేటు పాఠశాల కేంద్రంగా అల్ఫాజోలం తయారీ కేంద్రం వెలుగు చూసింది. ఈగల్ బృందం, పోలీసులు ఆ పాఠశాలపై దాడి చేయడంతో ఈ వ్యవహారం బట్టబయలైంది. పక్కా సమాచారంతో పోలీసులు బృందాలుగా ఏర్పడి పాఠశాలపై దాడి చేశారు. రెండు అంతస్తుల భవనంలో పాఠశాల కొనసాగుతుంది. ఆ రెండో అంతస్తులోనే అక్రమ మత్తుపదార్థాల దందా కొనసాగిస్తున్నారు.
రెండో అంతస్తులో మత్తు పదార్థం తయారీ : ఒకవైపు ఉన్న రెండు గదుల్లో పాఠశాల నిర్వాహకుడు జయప్రకాశ్గౌడ్ అల్ఫాజోలం తయారీ యంత్రాలతో మొత్తం వ్యవహారం నడిపిస్తున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. రెండేళ్ల క్రితం నుంచి పాఠశాలను జయప్రకాశ్ గౌడ్ నిర్వహిస్తున్నట్లు పోలీసుల తనిఖీల్లో తేలింది. ఉదయం సమయంలో ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా పాఠశాల కొనసాగుతుండగా, పాఠశాల ఆవరణలోనే మరో రెండు గదుల్లో అల్ఫాజోలం తయారీ నిర్వహిస్తున్నట్లు ఈగల్ బృందం దాడుల్లో బయటపడింది.
ముడి సరుకు రసాయన దుకాణాల్లో కొనుగోలు చేసి తీసుకువచ్చి, ఆరు నుంచి ఏడుసార్లు ప్రాసెస్ చేసి అల్ఫాజోలంను తయారు చేస్తున్నట్లు ఈగల్ టీం, పోలీసులు గుర్తించారు. ప్రస్తుతం పాఠశాల పదో తరగతి వరకు సాగుతోంది. అయితే చుట్టు పక్కల నివసించే వారికి కూడా ఎలాంటి అనుమానం రాకుండా గుట్టుచప్పుడు కాకుండా దందా కొనసాగుతోంది. తాజాగా ఈ విషయం బయటపడటంతో స్థానికులు ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడ్డారు.
రూ.కోటి విలువైన 7 కిలోల అల్ఫాజోలం స్వాధీనం : పోలీసులు పాఠశాల నుంచి రూ.20 లక్షల నగదుతో పాటు రూ.కోటి విలువైన 7 కిలోల అల్ఫాజోలంను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ కేసులో మొత్తం ముగ్గురిని అరెస్టు చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. నిందితులు అల్ఫోజోలంతో పాటు ఇంకా ఏమైనా మత్తు పదార్థాలు తయారు చేస్తున్నారా అనే కోణంలో ఈగల్ బృందం ఆరా తీస్తోంది. ఈ కేసులో పాఠశాల నిర్వాహకుడు జయప్రకాశ్గౌడ్తో పాటు అతని అనుచరులు మురళి, ఉదయ్ను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. వీరికి ఇంకా ఎవరెవరు సహకరించారనే కోణంలోనూ విచారణ జరుపుతున్నారు. ఏకంగా పాఠశాల నిర్వాహకుడే అక్రమ దందా చేయడం వెలుగులోకి రావడంతో ఏం చేయాలో తెలియక విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు అయోమయానికి గురవుతున్నారు.
డ్రగ్స్ కేసుల్లో 32,546 మంది అరెస్టు : హైదరాబాద్లో డ్రగ్స్ కల్చర్ విస్తరిస్తోంది. దీనికి యువత, పెద్దవారు అంతా బానిసలుగా మారుతున్నారు. ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి నగరంలోకి వివిధ రకాల మత్తు పదార్థాలు మధ్యవర్తుల ద్వారా చేరుతున్నాయి. పోలీసులు కూడా డ్రగ్స్ నిర్మూలనకు ఉక్కుపాదం బిగించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇప్పటివరకు ఈగల్ టీం 15,847 డ్రగ్స్ కేసుల్లో 32,546 మందిని అరెస్టు చేసింది. వీరి నుంచి సుమారు రూ.150 కోట్ల విలువైన డ్రగ్స్ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
