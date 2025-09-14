ETV Bharat / state

పాఠశాలలో మత్తు పదార్థాల తయారీ - ఏడాది కాలంగా దందా - నిర్వాహకుడి అరెస్ట్

ఉదయం పాఠశాల, రాత్రి మత్తు పదార్థాల తయారీ కేంద్రం - ఏడాది కాలంగా దందా నిర్వహిస్తున్న పాఠశాల నిర్వాహకుడు - రాత్రివేళల్లో ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా చీకటి కార్యకలాపాలు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 14, 2025 at 10:18 AM IST

2 Min Read
Alprazolam Making Unit at School : రాష్ట్ర రాజధానిలో ఏకంగా పాఠశాలలో మత్తు పదార్థాల తయారీ కలకలం రేపింది. ఒకవైపు పాఠశాల నడుపుతూనే, మరోవైపు అదే పాఠశాలలోని రెండో అంతస్తులో మత్తు మందు తయారీ కర్మాగారాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు. ఏడాది కాలానికి పైగా ఈ దందా పాఠశాల నిర్వాహకుడు నడిపిస్తున్నట్లు బట్టబయలు అయింది. ఈగల్​ బృందం, పోలీసులు సమాచారం అందుకొని దాడులు నిర్వహించగా, పాఠశాల ముసుగులో సాగిస్తున్న అక్రమ దందా గుట్టురట్టు అయింది.

ఈగల్​ టీం, పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, సికింద్రాబాద్​ పాత బోయిన్​పల్లిలోని మేధా ప్రైవేటు పాఠశాల కేంద్రంగా అల్ఫాజోలం తయారీ కేంద్రం వెలుగు చూసింది. ఈగల్​ బృందం, పోలీసులు ఆ పాఠశాలపై దాడి చేయడంతో ఈ వ్యవహారం బట్టబయలైంది. పక్కా సమాచారంతో పోలీసులు బృందాలుగా ఏర్పడి పాఠశాలపై దాడి చేశారు. రెండు అంతస్తుల భవనంలో పాఠశాల కొనసాగుతుంది. ఆ రెండో అంతస్తులోనే అక్రమ మత్తుపదార్థాల దందా కొనసాగిస్తున్నారు.

రెండో అంతస్తులో మత్తు పదార్థం తయారీ : ఒకవైపు ఉన్న రెండు గదుల్లో పాఠశాల నిర్వాహకుడు జయప్రకాశ్​గౌడ్​ అల్ఫాజోలం తయారీ యంత్రాలతో మొత్తం వ్యవహారం నడిపిస్తున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. రెండేళ్ల క్రితం నుంచి పాఠశాలను జయప్రకాశ్​ గౌడ్​ నిర్వహిస్తున్నట్లు పోలీసుల తనిఖీల్లో తేలింది. ఉదయం సమయంలో ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా పాఠశాల కొనసాగుతుండగా, పాఠశాల ఆవరణలోనే మరో రెండు గదుల్లో అల్ఫాజోలం తయారీ నిర్వహిస్తున్నట్లు ఈగల్​ బృందం దాడుల్లో బయటపడింది.

ముడి సరుకు రసాయన దుకాణాల్లో కొనుగోలు చేసి తీసుకువచ్చి, ఆరు నుంచి ఏడుసార్లు ప్రాసెస్​ చేసి అల్ఫాజోలంను తయారు చేస్తున్నట్లు ఈగల్​ టీం, పోలీసులు గుర్తించారు. ప్రస్తుతం పాఠశాల పదో తరగతి వరకు సాగుతోంది. అయితే చుట్టు పక్కల నివసించే వారికి కూడా ఎలాంటి అనుమానం రాకుండా గుట్టుచప్పుడు కాకుండా దందా కొనసాగుతోంది. తాజాగా ఈ విషయం బయటపడటంతో స్థానికులు ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడ్డారు.

రూ.కోటి విలువైన 7 కిలోల అల్ఫాజోలం స్వాధీనం : పోలీసులు పాఠశాల నుంచి రూ.20 లక్షల నగదుతో పాటు రూ.కోటి విలువైన 7 కిలోల అల్ఫాజోలంను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ కేసులో మొత్తం ముగ్గురిని అరెస్టు చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. నిందితులు అల్ఫోజోలంతో పాటు ఇంకా ఏమైనా మత్తు పదార్థాలు తయారు చేస్తున్నారా అనే కోణంలో ఈగల్​ బృందం ఆరా తీస్తోంది. ఈ కేసులో పాఠశాల నిర్వాహకుడు జయప్రకాశ్​గౌడ్​తో పాటు అతని అనుచరులు మురళి, ఉదయ్​ను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. వీరికి ఇంకా ఎవరెవరు సహకరించారనే కోణంలోనూ విచారణ జరుపుతున్నారు. ఏకంగా పాఠశాల నిర్వాహకుడే అక్రమ దందా చేయడం వెలుగులోకి రావడంతో ఏం చేయాలో తెలియక విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు అయోమయానికి గురవుతున్నారు.

డ్రగ్స్​ కేసుల్లో 32,546 మంది అరెస్టు : హైదరాబాద్​లో డ్రగ్స్​ కల్చర్​ విస్తరిస్తోంది. దీనికి యువత, పెద్దవారు అంతా బానిసలుగా మారుతున్నారు. ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి నగరంలోకి వివిధ రకాల మత్తు పదార్థాలు మధ్యవర్తుల ద్వారా చేరుతున్నాయి. పోలీసులు కూడా డ్రగ్స్​ నిర్మూలనకు ఉక్కుపాదం బిగించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇప్పటివరకు ఈగల్​ టీం 15,847 డ్రగ్స్​ కేసుల్లో 32,546 మందిని అరెస్టు చేసింది. వీరి నుంచి సుమారు రూ.150 కోట్ల విలువైన డ్రగ్స్​ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

